Bebek ve Çocuklar İçin Hassas Cilt Bakımı: ABCDerm Serisinden 10 Ürün

Bebek ya da çocuklar için ideal şampuanı bir türlü bulamıyorsanız bu şampuanı bir deneyin deriz! Bebek ve çocukların hassas saç ve derisi için üretilen şampuanla çocukları banyo yaptırmak kolaylaşıyor. Göz çevresi için yüksek toleransa sahip olduğu için bebekler bile canları hiç yanmadan yıkanabilecek. Gözleri yakmayan bu şampuandan sonra çocuğunuz hep banyo yapmak isteyecek!

Bioderma ABCDerm Bebek ve Çocuk Saç Şampuanı