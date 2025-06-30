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Bebek ve Çocuklar İçin Hassas Cilt Bakımı: ABCDerm Serisinden 10 Ürün

Bebek ve Çocuklar İçin Hassas Cilt Bakımı: ABCDerm Serisinden 10 Ürün

mulan
mulan - Onedio Üyesi
30.06.2025 - 18:08

Bebekler ve çocuklar için her ürünü kullanmak mümkün değil. Onların hassas ciltlerine uygun ürünlere yönelmek gerekiyor. Bunun için kullanabileceğiniz birçok ürün var elbette. Biz sizin için bebeğinize gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz bazı cilt ürünlerini listeledik. Bunlara bakalım mı?

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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1. Bioderma ABCDerm Foaming Cleanser Temizleme Jeli

1. Bioderma ABCDerm Foaming Cleanser Temizleme Jeli

Bebeklerin hassas cildine özel hazırlanan formülüyle cildi tahriş etmeden temizliyor. Böylece bebeğinizin cildi hiç rahatsız olmuyor. Bebeğiniz ya da çocuğunuz için kullanabileceğiniz temizleme jeli 1 litrelik pakette oldukça avantajlı şekilde geliyor. Bu temizleme jelini yüz, vücut ve saçlar için kullanmanız mümkün. Gözleri yakmadığı için çocukları hiç rahatsız etmiyor. Sabun, alkol ve paraben içermediği için rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Bioderma ABCDerm Foaming Cleanser Temizleme Jeli

2. Bioderma ABCDerm Bebek ve Çocuk Saç Şampuanı

2. Bioderma ABCDerm Bebek ve Çocuk Saç Şampuanı

Bebek ya da çocuklar için ideal şampuanı bir türlü bulamıyorsanız bu şampuanı bir deneyin deriz! Bebek ve çocukların hassas saç ve derisi için üretilen şampuanla çocukları banyo yaptırmak kolaylaşıyor. Göz çevresi için yüksek toleransa sahip olduğu için bebekler bile canları hiç yanmadan yıkanabilecek. Gözleri yakmayan bu şampuandan sonra çocuğunuz hep banyo yapmak isteyecek!

Bioderma ABCDerm Bebek ve Çocuk Saç Şampuanı

3. Bioderma ABCDerm Change Intensive Su Bazlı Pişik Önleyici Krem

3. Bioderma ABCDerm Change Intensive Su Bazlı Pişik Önleyici Krem

Bebeklerin bez bölgesinde zaman zaman hassasiyetler görülebiliyor. Bu bölge için elbette özel ürünler gerekiyor. Hem bebekler hem küçük çocukların bez bölgesi için uygun bakım kremini günlük kullanmak mümkün. Bez bölgesindeki hassasiyeti azaltmaya yardımcı su bazlı pişik önleyici kremle bebeğiniz çok daha rahat edecek. Cildin koruyucu bariyerini güçlendirirken yağlı ve yapışkan bir his bırakmıyor. 

Bioderma ABCDerm Change Intensive Su Bazlı Pişik Önleyici Krem

4. Bioderma ABCDerm Bebek ve Çocuklar için Masaj Yağı

4. Bioderma ABCDerm Bebek ve Çocuklar için Masaj Yağı

Bebeklerin ve çocukların hassas cildini rahatlatırken bu masaj yağını kullanabilirsiniz. Hassas ciltler için besleyici, yatıştırıcı ve rahatlatıcı yağ giysilerde leke bırakmıyor. Yani sürdükten sonra kıyafet giymekte sorun yok. Bu masaj yağı ciltte yağlı bir tabaka da bırakmıyor. Yani bebeğiniz hiçbir rahatsızlık hissetmiyor. Paraben içermediği için bebeklere ve çocuklara rahatlıkla kullanabilirsiniz.  

Bioderma ABCDerm Bebek ve Çocuklar için Masaj Yağı

5. Bioderma ABCDerm Hydratant Nemlendirici Bakım Sütü

5. Bioderma ABCDerm Hydratant Nemlendirici Bakım Sütü

Cilt kuruluğunu önleyen bakım sütü bebeğinizin cildinin sürekli nemli kalmasına yardımcı oluyor. Cilt üzerinde doğal bir koruyucu film oluşturarak bu nemliliği sağlıyor. Hafif kokulu ve rahatlatıcı dokusu hızlıca emiliyor. Bebeğinizin cildini nemlendirmek için bu ürüne bir şans verin bizce!

Bioderma ABCDerm Hydratant Nemlendirici Bakım Sütü

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6. Bioderma Atoderm Intensive Balm Yoğun Nemlendirici Bakım Kremi

6. Bioderma Atoderm Intensive Balm Yoğun Nemlendirici Bakım Kremi

Yoğun cilt kuruluğu yaşayan çocuklar için kullanabileceğiniz bakım kremi bu. Çok kuru ciltler için ideal bir nemlendirici olan krem kuruluk kaynaklı kaşıntıların giderilmesine de yardımcı oluyor. Bebeğinizin kaşıntısız, rahat bir uyku çekmesi için bu kremi kullanabilirsiniz. Cildi yatıştırmaya ve arındırmaya yardımcı nemlendirici bakım kremi günlük olarak kullanılabiliyor.

Bioderma Atoderm Intensive Balm Yoğun Nemlendirici Bakım Kremi

7. Bioderma Atoderm Cream Ultra Nemlendirici Bakım Kremi

7. Bioderma Atoderm Cream Ultra Nemlendirici Bakım Kremi

Bebekler, çocuklar ya da yetişkinler kuru cilt problemi yaşayabiliyor. Kuru cildi olan herkesin kullanabileceği bakım kremi yüz ve vücuda uygulanabiliyor. Kuru cildi nemlendiren, besleyen ve koruyan krem aynı zamanda kuruluktan kaynaklanan rahatsızlık ve gerginliği de yatıştırmaya destek oluyor. Cildin kolayca emdiği krem gözenekleri tıkamıyor.

Bioderma Atoderm Cream Ultra Nemlendirici Bakım Kremi

8. Bioderma Atoderm Intensive Foaming Gel Hassas Temizleme Jeli

8. Bioderma Atoderm Intensive Foaming Gel Hassas Temizleme Jeli

Bebek ve çocukların hassas ciltlerini temizlemek için ürün bulmak zor. Bu hassas temizleme jeli bebeğinizin çok kuru cildini temizlemek için kullanabileceğiniz bir ürün. Nazik bir içeriği var, bu sayede çocuğunuzun saçlı derisini ve cildini tahriş etmeden temizliyor. Gözleri yakmadığı için çocuklarda güvenle kullanabilirsiniz. Sabun, alkol, paraben içermiyor. 

Bioderma Atoderm Intensive Foaming Gel Hassas Temizleme Jeli

9. Bioderma Cicabio Cream+ Onarıcı Bakım Kremi

9. Bioderma Cicabio Cream+ Onarıcı Bakım Kremi

Kuru ve tahriş olmuş cildi nemlendiren ve yatıştıran kremi çocuklarınızın yaraları için kullanabilirsiniz. Evdeki kazalarda çocuğunuzun yarasına sürebileceğiniz bu bakım kremi hassas ciltler için uygun. Parfüm içermediği için gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Bioderma Cicabio Cream+ Onarıcı Bakım Kremi

10. Bioderma Cicabio SPF50+ Güneş Koruyucu İçeren Yatıştırıcı Bakım Kremi

10. Bioderma Cicabio SPF50+ Güneş Koruyucu İçeren Yatıştırıcı Bakım Kremi

Cildi nemlendirip yatıştırırken aynı zamanda güneşten de koruyan bakım kremi hassas ciltlere özel bir ürün. Çocuğunuzun cildindeki hasarlı bölgeyi güneşten koruyor ve onarıyor. Bu sayede çocuğunuz rahatça güneş altında oynayabiliyor. Parfüm içermediği için rahatça kullanabilirsiniz. 

Bioderma Cicabio SPF50+ Güneş Koruyucu İçeren Yatıştırıcı Bakım Kremi

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mulan
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