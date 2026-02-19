Bebeğinizi Uyurken Kucağınızdan Ayırmayın: Bilim Dünyası Nedenini Açıkladı!
Bilim dünyası, bebeklerin uyku sırasında kucakta tutulmasının sadece anlık bir huzur değil, ömür boyu sürecek bir zihinsel sağlık yatırımı olduğunu kanıtladı. Nature Neuroscience dergisinde yayımlanan son çalışma, fiziksel temasın bebek beynindeki korku ve stres merkezlerini nasıl yeniden yapılandırdığını çarpıcı detaylarla ortaya koyuyor.
Bebekleri uyurken kucakta tutmak, toplum genelinde sıkça "alışkanlık yapar" endişesiyle karşılansa da son bilimsel veriler bunun tam tersini, yani hayati bir ihtiyaç olduğunu gösteriyor.
