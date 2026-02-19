onedio
Bebeğinizi Uyurken Kucağınızdan Ayırmayın: Bilim Dünyası Nedenini Açıkladı!

Ali Can YAYCILI
19.02.2026 - 20:51

Bilim dünyası, bebeklerin uyku sırasında kucakta tutulmasının sadece anlık bir huzur değil, ömür boyu sürecek bir zihinsel sağlık yatırımı olduğunu kanıtladı. Nature Neuroscience dergisinde yayımlanan son çalışma, fiziksel temasın bebek beynindeki korku ve stres merkezlerini nasıl yeniden yapılandırdığını çarpıcı detaylarla ortaya koyuyor.

Kaynak: https://www.frontiersin.org/journals/...
Bebekleri uyurken kucakta tutmak, toplum genelinde sıkça "alışkanlık yapar" endişesiyle karşılansa da son bilimsel veriler bunun tam tersini, yani hayati bir ihtiyaç olduğunu gösteriyor.

Nature Neuroscience dergisinde paylaşılan kapsamlı bir araştırma, ebeveyn ile bebek arasındaki bu yumuşak temasın, beynin duygusal yönetim merkezlerini doğrudan şekillendirdiğini ispatladı. Bilim insanlarına göre, uyku esnasındaki fiziksel yakınlık, beynin mantık yürüten bölgesi ile korku sinyallerini yöneten bölgesi arasında kopmaz bağlar kuruyor. Bu durum, bebeğin ileride stresli durumlarla karşılaştığında çok daha soğukkanlı ve dayanıklı bir birey olmasının biyolojik temelini hazırlıyor.

Araştırmanın detaylarına göre, bakım veren kişinin sağladığı sıcaklık ve güven hissi, gelişmekte olan sinir sistemine 'güvendesin' mesajı gönderiyor. Bu mesaj, beynin amigdala adı verilen ve kaygıyı tetikleyen bölgesinin daha sağlıklı çalışmasına olanak tanıyor. Düzenli ve şefkatli bir temasla büyüyen bebeklerin beyinleri, zorluklarla başa çıkma konusunda daha verimli modeller geliştiriyor. Yani kucakta geçen o sessiz dakikalar, aslında çocuğun yetişkinlik dönemindeki psikolojik sağlamlığı için bir tür savunma mekanizması inşa ediyor. Sonuç olarak, uykuda bebeğe sunulan kucak sıcaklığı basit bir teselli yönteminden ziyade, sağlıklı bir geleceğin en önemli yapı taşlarından biri olarak kabul ediliyor.

Gündem Editörü
Gündem Editörü
