BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’den Gülben Ergen’e Ağır Sözler

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
08.01.2026 - 17:45

Mustafa Destici ile Gülben Ergen arasındaki gerilim, karşılıklı sözlerle büyümeye devam ediyor. Tartışmanın çıkış noktası, Adıyaman’da düzenlenen bir anaokulu açılışında çekilen halay görüntüleri olmuştu. Sosyal medyada paylaşılan videolarda Ergen’in, halay sırasında başörtülü bir kadının elini bilerek bıraktığı iddia edilmişti. Ardından ise Destici, Ergen hakkındaki sözleriyle gündeme gelmişti. Şimdiyse Destici’den yeni açıklama geldi.

Adıyaman’da yapılan bir anaokulu açılışında ortaya atılan iddia, siyaset ve magazin dünyasını karşı karşıya getirdi.

Basit bir törende çekilen görüntüler, kısa sürede sert bir polemiğe dönüştü. Taraflardan gelen açıklamalar tansiyonu düşürmek yerine daha da yükseltti. Destici, anaokulu açılışında yaşananlardan sonra 'Bunlar bizden değil. Aslında ben şunu söylemek isterdim; daha fazla konuşmak istemiyorum ama adı geçen kişinin hayatı ortada. Daha doğrusu hayatsızlığı ortada. Her türlü ahlaksızlığı yaşamış hayatı boyunca. Aslında bizim bacılarımızın, analarımızın onun elini tutmaması, hatta onu halaya sokmaması gerekiyor.' demişti.

Şimdiyse yeniden Gülben Ergen hakkında konuştu.

Gülben Ergen’den yanıt gecikmedi.

twitter.com

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, açacağı yeni davadan elde edilecek tazminatı sokak hayvanlarına bağışlayacağını duyurdu. Ergen’in bu açıklaması destek mesajlarıyla karşılandı.

Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
houseof

En büyük söylemi kadınlar çalışmasın ve kadınlarla erkekler aynı hastaneye, üniversiteye gitmesin, kadın hastanesi, üniversitesi vs açılsın diyerek sürekli a... Devamını Gör

odanebe

Sen de kendini siyasetçi sanıyorsun o daha vahim

Kedi Oyuncağı

senden gelecek yardım allahtan gelsin deniz baykal zihniyetli