BAUN GSF’de Hayatı Öğrenirken Sanatçı Olmak “Üç Öğrencinin İlham Verici Kariyer Planları”
Ünlü Fransız ressam, heykeltıraş ve çizer Edgar Degas, sanatın amacını 'Sanat, gördüğümüzü değil, başkalarına göstermemiz gerekeni gösterir' sözüyle tanımlar. Bu ifade, Güzel Sanatlar Fakültesi'nin genç ve yetenekli öğrencileri İrem İlden, Müjde Sayın ve Burak Sarpkaya'nın sanatsal yolculuklarını, ilham kaynaklarını ve geleceğe dair vizyonlarını derinlemesine yansıtan bu üç röportajın özünü oluşturmaktadır. Her bir sanatçı, kendi disiplinlerinde (oyun tasarımı, illüstrasyon, resim ve baskı sanatları) görünmeyeni görünür kılmak ve özgün bir iz bırakma çabasındadır.
Röportajlar, sanatın kişisel bir keşif süreci olduğunu gözler önüne seriyor.
İrem İlden, BAUN-GSF
Müjde Sayın, BAUN GSF
Burak Sarpkaya, BAUN-GSF
İrem İlden, Müjde Sayın ve Burak Sarpkaya ile gerçekleştirilen bu samimi röportajlar, sanatın yaşamla iç içe geçmiş, dönüştürücü gücünü ve genç yeteneklerin azmini ortaya koymuştur.
Sanatçılarımızın her biri, hocalarının yol göstericiliğiyle kendi sanatsal dilini oluşturmuş, geleneksel tekniklerle (yağlı boya, sulu boya, karakalem) modern yaklaşımları (Pop Art, oyun tasarımı, serigrafi) harmanlayarak, kültürel miras ile güncel estetik arasında sağlam bir köprü kurmuştur.
Bu çalışmaların ortak mesajı, sanatın karşılaşılan her türlü zorluğa rağmen cesurca ilerlemek için bir motivasyon kaynağı olduğudur. Öğrencilerimizin her biri, kendi sergilerini açma , kendi oyun evrenlerini inşa etme ve özgün bir imza bırakma gibi büyük hedeflerle çalışmaya devam etmektedir.
Genç sanatçılarımızla gerçekleştirdiğimiz röportajların hayata geçirilmesindeki katkılarından dolayı Dr. Öğretim Üyesi Osman Aday'a, destekleri için ise Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selvihan KILIÇ ATEŞ ve Dr. Öğr. Üyesi Altay ALDOĞAN'a teşekkür ederiz. Genç sanatçılarımızın başarı hikayelerinin, fakültemiz ve tüm sanat camiası için ilham kaynağı olması dileğiyle.
Hepsinin yolu açık olsun…
