Başarılı Takım Nasıl Olunur?
Beşiktaş’ın bu sezon gösterdiği performansı anlayabilmemiz ve gelecek ile ilgili beklentilerimizi belirleyebilmemiz için başarılı bir takım olmanın ana kriterlerini belirlememiz gerekir.
Yıllar önce, Barcelona’yı borç batağından alıp, dünya kulübü haline getiren yönetici Ferran Soriano’nun ortaya attığı bir formülü yazıma konu etmiştim. Beşiktaş’ın mevcut takımını analiz edebilmek için bu yazının içeriğini tekrar kullanmamın yararlı olacağına inanıyorum:
Soriano başarıyı; '(adanmışlık x denge) yetenek' olarak tanımlıyor.
