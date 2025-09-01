onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Beşiktaş
Başarılı Takım Nasıl Olunur?

etiket Başarılı Takım Nasıl Olunur?

Hayri Cem
Hayri Cem - yazio
01.09.2025 - 09:42

Beşiktaş’ın bu sezon gösterdiği performansı anlayabilmemiz ve gelecek ile ilgili beklentilerimizi belirleyebilmemiz için başarılı bir takım olmanın ana kriterlerini belirlememiz gerekir.

Yıllar önce, Barcelona’yı borç batağından alıp, dünya kulübü haline getiren yönetici Ferran Soriano’nun ortaya attığı bir formülü yazıma konu etmiştim. Beşiktaş’ın mevcut takımını analiz edebilmek için bu yazının içeriğini tekrar kullanmamın yararlı olacağına inanıyorum:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Soriano başarıyı; '(adanmışlık x denge) yetenek' olarak tanımlıyor.

Soriano başarıyı; '(adanmışlık x denge) yetenek' olarak tanımlıyor.

YETENEK: Yetenek genellikle doğuştan gelen ve/veya sonradan çalışarak geliştirilen özel bir beceri olarak algılanır. Futbolcular için yetenek tanımı ise; bireysel tekniklerde ustalaşma, oyunun gerektirdiği fiziksel güç ve dirence sahip olma, oyun esnasında doğru zamanda doğru yerde bulunma ve doğru hamleleri yapabilme, oyuna takım arkadaşları ile uyum içerisinde takıma katkı verme, hem takım arkadaşlarının hem de rakiplerinin oyun içerisinde ne yapacaklarını tahmin edebilme ve buna göre davranabilme becerisidir.

Formülümüzde bu elemanı diğer elemanların üssü olarak yazmamızın nedeni, yeteneği olmayan ama diğer elemanlara (adanmışlık, denge, liderlik gibi) sahip futbolculardan iyi bir takım yaratılamayacağıdır.

ADANMIŞLIK: Bu formüldeki kavramlardan adanmışlık; “başarıya ulaşmak için hiç gevşemeden ve ödün vermeden ortaya konan özgün ve bireysel irade” olarak tanımlanıyor. Yani bu irade ya da içgüdü, başarı primi ya da disiplin cezası gibi dış etkenlere bağlı bir davranış değildir. Adanmışlığın temelinde galibiyete inanç ve özgüven vardır.

DENGE: Bir diğer kavram olan ‘denge’ ise; “takımın iyiliği için her oyuncunun üzerine düşen görevi anlaması ve benimsemesidir. (…) Dengenin dayanağı, her bireyin takımdaki rolünü anlaması ve kabullenmesidir.”

Her bir oyuncuya, kendilerinin takımdaki rolünü açıkça izah ettikten sonra bu konuda alınacak kararlar adil olmalı ve oyuncular bu kararların adil olduğuna inanmalıdır. Takımın dengesi; planlama, iletişim; adil ve ödünsüz kararlarla sağlanır.

Şimdi dönüp Beşiktaş takımına bir bütün olarak bakalım, bu üç özelliği sahada görebiliyor musunuz?

Bu üç unsur sağlanmadığı sürece, istediğiniz teknik direktörü, istediğiniz oyuncuları transfer edin başarıyı sağlayamazsınız.

Dip Not: Alanyaspor yenilgisini tek başına hakeme bağlamak mümkün değil ama Kadir Sağlam alttan alta Beşiktaş’ı oymaya çalıştı. Tüm kararlarını rakip takım lehine kullandı. Skor 2-0’a geldikten sonra bu kez Beşiktaş lehine hatalı kararlar vermeye başladı. Yani tam bir ‘kaşar hakem’ tutumu. 

Bir başka gerçek de şu; Beşiktaş’ın tüm rakipleri, Beşiktaş aleyhine kolay düdük çalındığının farkında olduklarından, kolaylıkla kendilerini yere bırakıyorlar. Bunun da karşılığını alıyorlar.

Twitter

Instagram

YouTube

Facebook

Linkedln

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Hayri Cem
Hayri Cem
yazio
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam