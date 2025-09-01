Başarılı Takım Nasıl Olunur?

YETENEK: Yetenek genellikle doğuştan gelen ve/veya sonradan çalışarak geliştirilen özel bir beceri olarak algılanır. Futbolcular için yetenek tanımı ise; bireysel tekniklerde ustalaşma, oyunun gerektirdiği fiziksel güç ve dirence sahip olma, oyun esnasında doğru zamanda doğru yerde bulunma ve doğru hamleleri yapabilme, oyuna takım arkadaşları ile uyum içerisinde takıma katkı verme, hem takım arkadaşlarının hem de rakiplerinin oyun içerisinde ne yapacaklarını tahmin edebilme ve buna göre davranabilme becerisidir.

Formülümüzde bu elemanı diğer elemanların üssü olarak yazmamızın nedeni, yeteneği olmayan ama diğer elemanlara (adanmışlık, denge, liderlik gibi) sahip futbolculardan iyi bir takım yaratılamayacağıdır.

ADANMIŞLIK: Bu formüldeki kavramlardan adanmışlık; “başarıya ulaşmak için hiç gevşemeden ve ödün vermeden ortaya konan özgün ve bireysel irade” olarak tanımlanıyor. Yani bu irade ya da içgüdü, başarı primi ya da disiplin cezası gibi dış etkenlere bağlı bir davranış değildir. Adanmışlığın temelinde galibiyete inanç ve özgüven vardır.

DENGE: Bir diğer kavram olan ‘denge’ ise; “takımın iyiliği için her oyuncunun üzerine düşen görevi anlaması ve benimsemesidir. (…) Dengenin dayanağı, her bireyin takımdaki rolünü anlaması ve kabullenmesidir.”