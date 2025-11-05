Balkonda Çamaşır Kurutanlara Kötü Haber: Uzmanlar Gizli Tehlike Çağrısı Yaptı!
Balkonda çamaşır kurutmak milyonlarca insanı yakından ilgilendiren bir konu. Uzmanlar, özellikle yoğun trafiğin ve hava kirliliğinin yüksek olduğu şehir merkezlerinde, bu basit alışkanlığın ciddi sağlık riskleri taşıdığı konusunda uyarıyor. Peki bu riskler ne oluyor?
Kaynak: Netmums
Uzmanlar, araç yoğunluğunun fazla olduğu caddelere bakan ıslak çamaşırların, ne yazık ki havadan zararlı maddeleri adeta bir filtre gibi çekip topladığını belirtiyor.
Bağışıklık sistemi zayıf olanlar; çocuklar, yaşlılar ve kronik solunum rahatsızlığı bulunan bireyler bu etkilere karşı daha savunmasız.
