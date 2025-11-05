Balkonda Çamaşır Kurutanlara Kötü Haber: Uzmanlar Gizli Tehlike Çağrısı Yaptı!

Bu kişilerde akciğer enfeksiyonu, nefes darlığı ve cilt tahrişi gibi komplikasyonlar daha sık görülebiliyor.

Uzmanlar, güvenli kurutma için şu önlemleri tavsiye ediyor:

Mümkünse çamaşırları kapalı ve havalandırmalı ortamlarda veya kurutma makinelerinde kurutun.

Balkonda kurutmak kaçınılmazsa, trafiğin azaldığı gece veya sabah erken saatleri tercih edin.

Astığınız çamaşırların kombi egzozlarından uzak olduğundan emin olun.

Çamaşırları dış etkenlerden korumak için file veya tül kullanın.

Balkonunuza çok güvercin geliyorsa bu güvercinler çamaşırlara bakteri bulaştırabilir.

Görünüşte masum olan bu günlük eylemin, hava kirliliğinin yoğun olduğu yerlerde uzun vadede ciddi sorunlara yol açabileceği unutulmamalıdır. Vatandaşların dikkatli olması büyük önem taşıyor.