Balkonda Çamaşır Kurutanlara Kötü Haber: Uzmanlar Gizli Tehlike Çağrısı Yaptı!

Balkonda Çamaşır Kurutanlara Kötü Haber: Uzmanlar Gizli Tehlike Çağrısı Yaptı!

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
05.11.2025 - 08:57

Balkonda çamaşır kurutmak milyonlarca insanı yakından ilgilendiren bir konu. Uzmanlar, özellikle yoğun trafiğin ve hava kirliliğinin yüksek olduğu şehir merkezlerinde, bu basit alışkanlığın ciddi sağlık riskleri taşıdığı konusunda uyarıyor. Peki bu riskler ne oluyor?

Kaynak: Netmums

Uzmanlar, araç yoğunluğunun fazla olduğu caddelere bakan ıslak çamaşırların, ne yazık ki havadan zararlı maddeleri adeta bir filtre gibi çekip topladığını belirtiyor.

Islak kumaşlar, egzoz gazları, fren balatası tozları, kurum partikülleri ve ağır metaller gibi kanserojen maddeleri kolayca yüzeylerine hapsediyor. Bu kirleticiler, çamaşırlar aracılığıyla iki temel yolla vücudumuza giriyor: cilt teması ve solunum yolu. Araştırmalar, özellikle kirli havada kurutulmuş nevresimlerle geçirilen uzun uyku saatlerinin, zararlı maddelerin vücuda giriş riskini artırdığını gösteriyor. Uzun süreli temasın akciğer fonksiyonlarını zayıflatabileceği ve tümör oluşum riskini yükseltebileceği vurgulanıyor.

Bağışıklık sistemi zayıf olanlar; çocuklar, yaşlılar ve kronik solunum rahatsızlığı bulunan bireyler bu etkilere karşı daha savunmasız.

Bu kişilerde akciğer enfeksiyonu, nefes darlığı ve cilt tahrişi gibi komplikasyonlar daha sık görülebiliyor.

Uzmanlar, güvenli kurutma için şu önlemleri tavsiye ediyor:

  • Mümkünse çamaşırları kapalı ve havalandırmalı ortamlarda veya kurutma makinelerinde kurutun.

  • Balkonda kurutmak kaçınılmazsa, trafiğin azaldığı gece veya sabah erken saatleri tercih edin.

  • Astığınız çamaşırların kombi egzozlarından uzak olduğundan emin olun.

  • Çamaşırları dış etkenlerden korumak için file veya tül kullanın.

  • Balkonunuza çok güvercin geliyorsa bu güvercinler çamaşırlara bakteri bulaştırabilir.

Görünüşte masum olan bu günlük eylemin, hava kirliliğinin yoğun olduğu yerlerde uzun vadede ciddi sorunlara yol açabileceği unutulmamalıdır. Vatandaşların dikkatli olması büyük önem taşıyor.

2018'de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022'de tamamladım. 2024'te Ege Üniversitesi'nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio'da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
