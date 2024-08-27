Bakımdan Ekspertize: İkinci El Otomobil Alırken Araç Fiyatı Dışında Ödeyebileceğiniz Masraflar
Bakımdan Ekspertize: İkinci El Otomobil Alırken Araç Fiyatı Dışında Ödeyebileceğiniz Masraflar
2. el araba alırken otomobil fiyatından başka birçok masraf var. Gelin bu masraflara birlikte bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Araba alırken bütçesi sınırlı olanlar daha çok 2. el araba almayı tercih ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir araba almaya karar verdiyseniz ilk yapmanız gereken tabii ki aracı kontrol etmek.
Bu rapor size arabada ne var ne yok söylüyor.
Araç satışında notere gidilerek işlem yapılıyor.
Aracınızın plakasını kendinize göre değiştirebilirsiniz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Araç üzerinde tedbir olduğu durumlarda satış işlemi gerçekleşemiyor.
Yine MTV veya trafik cezası varsa da araç satılamıyor.
Aracı satın almadan ya da aldıktan sonra yetkili servise götürebilirsiniz.
Bir de zorunlu trafik sigortası var. Bunu araba alırken değil ama arabayı aldıktan en geç 15 gün sonra yaptırmalısınız.
Tabii kaskoyu da unutmamak lazım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın