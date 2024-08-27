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Bakımdan Ekspertize: İkinci El Otomobil Alırken Araç Fiyatı Dışında Ödeyebileceğiniz Masraflar

etiket Bakımdan Ekspertize: İkinci El Otomobil Alırken Araç Fiyatı Dışında Ödeyebileceğiniz Masraflar

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
27.08.2024 - 14:01

2. el araba alırken otomobil fiyatından başka birçok masraf var. Gelin bu masraflara birlikte bakalım...

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Araba alırken bütçesi sınırlı olanlar daha çok 2. el araba almayı tercih ediyor.

2. el araba alırken sadece araba ücretini ödeyeceğinizi düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Peki bu masraflar neler bir bakalım mı?

  • Noter ücreti 

  • Ekspertiz ücreti

  • Plaka değişim ücreti

  • Zorunlu trafik sigortası

  • MTV

  • Trafik cezaları

Bir araba almaya karar verdiyseniz ilk yapmanız gereken tabii ki aracı kontrol etmek.

Aracı kendiniz kontrol edebilirsiniz. Ama ben anlamam diyorsanız o zaman bir ekspere başvurabilirsiniz. Bunu satan kişi yaptırmalı ama eğer yaptırmadıysa siz alacağınız araç için yaptırabilirsiniz. Bu raporda arabaya dair her şeyi kontrol ettirebiliyorsunuz.

Bu rapor size arabada ne var ne yok söylüyor.

Arabanın bir sorunu varsa almadan önce görmek için bu rapor çok yararlı oluyor. Tabii bir sorun çıkarsa ve almaktan vazgeçerseniz bu paranın çöpe gidebileceğini bilmeniz gerekiyor. Ekspertiz raporu 3.000-15.000 TL arasında değişiyor. Bu fiyat farkının nedeni bakılan yer sayısı. Eğer tam kapsamlı bir rapor almak istiyorsanız o zaman daha yüksek bir ücret ödeyeceğinizi bilmelisiniz.

Araç satışında notere gidilerek işlem yapılıyor.

Noterde yapılan işlem karşılığında bir ücret ödeniyor. Noter ücreti, 2. el satışlardaki en temel ücretleren. Tabii bu ücret her sene değişiyor. 2024 yılı için noter ücreti 1.489.36 TL.

Aracınızın plakasını kendinize göre değiştirebilirsiniz.

Arabalar plakasıyla geliyor elbette ama eğer kendinize özel bir plakanız olsun istiyorsanız bunun için ekstra para ödemeniz gerekiyor. İstediğiniz plakayı aracı almadan önce Emniyet Müdürlüğüne giderek sorgulatarak ayırtmalısınız. 2024 yılı için tek plaka basım ücreti 195 TL, çift plaka basım ücreti ise 390 TL. Özel bir plaka isteğiniz varsa buna ek ücret ödeyebiliyorsunuz.

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Araç üzerinde tedbir olduğu durumlarda satış işlemi gerçekleşemiyor.

Bazı durumlarda araç üzerinde tedbir olabiliyor. Böyle bir durumda satışın gerçekleşmesi mümkün değil. Aracı satan kişiyle anlaşmanız varsa bunu da siz ödeyebilirsiniz. Bu tabii ki bir mecburiyet değil, anlaşmanıza bağlı. Eğer üzerinde haciz, ipotek vs. varsa bunların da kaldırılması gerekiyor.

Yine MTV veya trafik cezası varsa da araç satılamıyor.

Satış işlemini engelleyen bir başka şey vergi borcu ve trafik cezaları olması. Bu yüzden satış gerçekleşmeden önce bunları araştırmalısınız. Eğer satan kişiyle anlaştıysanız bunları da sizin ödemeniz gerekiyor. Yani bunu da bütçenize eklemelisiniz.

Aracı satın almadan ya da aldıktan sonra yetkili servise götürebilirsiniz.

2. el araçlarda yetkili servise götürmek aslında iyi bir fikir. Bu sayede arabanın kapsamlı bir incelemesini yaptırabilirsiniz. Aracı satan kişi bu tarz masrafları ödemek istemeyeceği için eğer yetkili servise götürecekseniz bunu da sizin yaptırmanız gerekiyor. Aracı aldıktan sonra da servise gidebilir ve problemleri varsa öğrenebilirsiniz.

Bir de zorunlu trafik sigortası var. Bunu araba alırken değil ama arabayı aldıktan en geç 15 gün sonra yaptırmalısınız.

Alır almaz olmasa da 15 gün içinde yaptırmanız gereken trafik sigortasını da araba masraflarına eklemek gerek. Bu sigortayı yaptırmadığınızda ceza alabileceğiniz için bunu atlamamalısınız. Eğer araba için bir bütçe ayırıyorsanız bunu da o bütçeye ekleyin deriz!

Tabii kaskoyu da unutmamak lazım.

Trafik sigortası zorunlu olsa da kasko zorunlu değil. Arabanızı birçok felakete karşı koruyacak kasko, kaza yaptığınızda sizin zararınızı karşılıyor. Araba aldıktan sonra kaskoyu da bütçenize eklemeniz gerek.

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Zorunlu sigortadan sonra bir başka mecburiyet ise MTV, yani Motorlu Taşıtlar Vergisi.

MTV, bir yıl içinde iki dönemde ödeniyor. Bu vergi, arabadan arabaya değişiyor. Vergi dönemi içindeyken başka türlü anlaşmadıysanız bunu satan kişi ödüyor. Ama satın aldıktan sonra vergi dönemi geldiğinde bunu sizin ödemeniz gerekiyor.

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