Bakımdan Ekspertize: İkinci El Otomobil Alırken Araç Fiyatı Dışında Ödeyebileceğiniz Masraflar

Arabanın bir sorunu varsa almadan önce görmek için bu rapor çok yararlı oluyor. Tabii bir sorun çıkarsa ve almaktan vazgeçerseniz bu paranın çöpe gidebileceğini bilmeniz gerekiyor. Ekspertiz raporu 3.000-15.000 TL arasında değişiyor. Bu fiyat farkının nedeni bakılan yer sayısı. Eğer tam kapsamlı bir rapor almak istiyorsanız o zaman daha yüksek bir ücret ödeyeceğinizi bilmelisiniz.