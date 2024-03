Baharı Karşılıyoruz: Dünyadaki En Güzel ve Farklı Ekinoks Gözlem Lokasyonları

Ekinoks tarihlerinde önemli olan yerlerden bir diğeri ise Chaco Canyon. Amerika’da bulunan bu tarihi yer New Mexico Four Corners’ta bulunuyor. M.S. 850 yapılmış olan bu alan adeta bir yapıya gelen ziyaretçileri yapıdan çok daha fazlası karşılıyor. Chaco Kanyon’da bulunan yapılar daha çok astronomik olayları temsil ediyor. Casa Rinconada ilkbahar ekinoksu gününde duvarına yansıyan güneş ışığının aynı hizada bulunan iki kapının arasında bulunan küçük bir oyuğa doğru parlaması ile meşhur. Çok eski zamanlardan kalmış ve hala günümüzde etkileyici bir görüntü oluşturan Chaco Canyon her yıl pek çok ziyaretçi ağırlıyor.