Baharı Karşılıyoruz: Dünyadaki En Güzel ve Farklı Ekinoks Gözlem Lokasyonları
Baharı Karşılıyoruz: Dünyadaki En Güzel ve Farklı Ekinoks Gözlem Lokasyonları
Kaynak: https://blog.obilet.com/dunya-capinda...
Günlerin uzamaya başladığı zamanlardayız… Baharın başlangıcı kabul edilen ekinoks günlerinden 21 Mart için eski dönemlerde özel ritüeller yapılırmış ve bunu gözlemleyebilecekleri yerler belirlemişler. Hatta bu ritüeller ve kutlamalar oldukça eski kültür örneklerinden sayılmakta. Amerika’dan Mısır’a, Mısır’dan Japonya’ya kadar dünyadaki farklı ülkelerin ekinoks gelenekleri ve gözlem noktalarını öğrenmek için buyurun yazının devamına…
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1. El Castillo - Meksika
2. Rovaniemi - Finlandiya
3. Stohenge - İngiltere
4. Mnajdra - Malta
5. Angkor Wat - Kamboçya
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6. Chaco Canyon - ABD
7. Basilica San Petronio - İtalya
8. Giza - Mısır
9. Spiro Höyükleri - ABD
10. Nagoya - Japonya
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11. Carrowmore Megalithic Mezarlığı - İrlanda
12. Loughcrew Cairns - İrlanda
13. Cromlech of the Almendres - Portekiz
14. Teotihuacán - Meksika
15. Udaipur - Hindistan
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