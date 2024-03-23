Baharı Karşılıyoruz: Dünyadaki En Güzel ve Farklı Ekinoks Gözlem Lokasyonları

14. yüzyıldan kalma bu gotik yapı hem Avrupa’nın 6. en büyük kilisesi hem de en büyük güneş gözlemevlerinden biri. Giovanni Cassini tarafından yaptırılan ve tavanında bir oyuğu bulunan yapı güneş ışığının içeri girmesini sağlayarak yılın zamanına bağlı olarak her gün öğle saatlerinde yerde bulunan çizgiye güneş ışığı çarpıyor. Yılın her döneminde ayrı bir etkileyiciliğe sahip olan bu yapı ekinoks döneminde pek çok misafirini ağırlıyor. Buranın yapım tarihi Paskalya’nın bahar ekinoksunu takip eden ilk dolunaydan sonraki ilk pazar gününe denk gelmesiyle alakalı aslında. O dönemde bahar ekinoksunun tam olarak ne zaman gerçekleştiğini bilmek önemli olduğu için dini bir amaç için yaptırılan yapı daha sonra güneş gözlemevine dönüştürülerek bilime de katkı sağladı.