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Bahar Geldiğinde mi Böyle Oluyorsun, Yoksa Ona Karşı Hissettiğin Şey Aşk mı?

etiket Bahar Geldiğinde mi Böyle Oluyorsun, Yoksa Ona Karşı Hissettiğin Şey Aşk mı?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
26.05.2025 - 23:46

Baharın gelişiyle içimizde bir kıpırtı başlar, tıpkı aşkla hissettiğimiz duygular gibi. Güneşin ışıkları, kuşların cıvıltıları… Peki ya senin için durum nasıl? Bahar mı, yoksa aşktan mı böyle hissediyorsun?

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1. Cinsiyetinle başlayalım!

2. Diyelim birini seçmek zorundasın, sence hangisi daha önemli?

3. Bir bahar fotoğrafı seç!

4. O, seni olduğun gibi kabul edebilir mi?

5. Söyle bakalım, onun yanında kendini güvende hissediyor musun?

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6. Peki, anlaşmazlık olduğunda seni dinler mi?

7. İlişkinizin geleceği konusunda endişelerin var mı?

8. Son olarak, şu an kendini onunla bir ilişkiye hazır hissediyor musun?

Bahardan değil, sen ona deliler gibi aşıksın!

Baharın taze havası bile sana onun yanında olmanın verdiği huzuru ve mutluluğu hissettiremez. Çünkü senin için esas mevsim, onun yanında geçirdiğin her an. Onu hep çevrende görmek, her anını birlikte yaşamak istiyorsun. O, senin dünyanı güzelleştiren kişi ve onun varlığı, senin için bir bahar kadar neşeli, ısındırıcı ve canlandırıcı. Her anını onunla paylaşmak, her gülüşünü görmek, ona her bakışında bir başka heyecan duymak istiyorsun. Baharın rengi, kokusu, sesi… Hepsi geçici. Ama onun varlığı, içindeki tüm dünyayı güzelleştiren bir şey. O, senin hayatının mevsimi, hep taze, hep güzel ve hep seninle.

Hem bahardan hem de aşktan!

Ne şanslısın, hem baharı hem de aşkla dolu bir mevsimi yaşıyorsun! Bu iki güzel duygu, senin içinde bir arada canlanıyor ve her geçen gün daha da büyüyor. Baharın taze havası, çiçeklerin renkleri ve kuşların cıvıltısı gibi, onunla geçirdiğin her an da içini kıpır kıpır ediyor. İkiniz de birbirinize değer veriyorsunuz, aranızdaki bağ güçleniyor ve her anı birlikte geçirme isteğiniz giderek artıyor. Birlikte olduğunuzda zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Çünkü her anınız, birbirinizi daha iyi tanıdıkça daha özel hale geliyor.

Tamamen bahardan!

Baharın gelişiyle birlikte her şey yeniden uyanıyor gibi; doğa canlanıyor, güneş daha parlak, hava daha ısındı ve senin içinde de bir değişim başlıyor. Gözlerinin içi parlıyor, her şey bir anda daha güzel, daha umut dolu hale geliyor. Kışın soğuk günlerinden sonra baharın taze havası, kalbinde bir ferahlık yaratıyor. Bu mevsimde içindeki mutluluğu en derin şekilde yaşıyorsun, çünkü bahar senin ruhunu en çok anlayan zaman. Aşktan falan değil yani tamamen bahardan! :)

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miray soysal
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