Bahar Geldiğinde mi Böyle Oluyorsun, Yoksa Ona Karşı Hissettiğin Şey Aşk mı?
Baharın gelişiyle içimizde bir kıpırtı başlar, tıpkı aşkla hissettiğimiz duygular gibi. Güneşin ışıkları, kuşların cıvıltıları… Peki ya senin için durum nasıl? Bahar mı, yoksa aşktan mı böyle hissediyorsun?
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1. Cinsiyetinle başlayalım!
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2. Diyelim birini seçmek zorundasın, sence hangisi daha önemli?
3. Bir bahar fotoğrafı seç!
4. O, seni olduğun gibi kabul edebilir mi?
5. Söyle bakalım, onun yanında kendini güvende hissediyor musun?
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6. Peki, anlaşmazlık olduğunda seni dinler mi?
7. İlişkinizin geleceği konusunda endişelerin var mı?
8. Son olarak, şu an kendini onunla bir ilişkiye hazır hissediyor musun?
Bahardan değil, sen ona deliler gibi aşıksın!
Hem bahardan hem de aşktan!
Tamamen bahardan!
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