Bahar Geldiğinde mi Böyle Oluyorsun, Yoksa Ona Karşı Hissettiğin Şey Aşk mı?

Baharın taze havası bile sana onun yanında olmanın verdiği huzuru ve mutluluğu hissettiremez. Çünkü senin için esas mevsim, onun yanında geçirdiğin her an. Onu hep çevrende görmek, her anını birlikte yaşamak istiyorsun. O, senin dünyanı güzelleştiren kişi ve onun varlığı, senin için bir bahar kadar neşeli, ısındırıcı ve canlandırıcı. Her anını onunla paylaşmak, her gülüşünü görmek, ona her bakışında bir başka heyecan duymak istiyorsun. Baharın rengi, kokusu, sesi… Hepsi geçici. Ama onun varlığı, içindeki tüm dünyayı güzelleştiren bir şey. O, senin hayatının mevsimi, hep taze, hep güzel ve hep seninle.