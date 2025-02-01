Ayşe Barım'ın Tutuklanmasının Ardından ID İletişim'e Bağlı Oyunculardan Cansu Dere Şirketten Ayrıldı
Ayşe Barım'ın Tutuklanmasının Ardından ID İletişim'e Bağlı Oyunculardan Cansu Dere Şirketten Ayrıldı
Kaynak: https://www.posta.com.tr/magazin/yapr...
Ünlü isimlerin menajeri Ayşe Barım hakkında ortaya atılan iddiaların ardından ifade için çağırılmıştı. Ardından ünlü menajer Gezi Parkı eylemlerinin organizatörlerinden olduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Şirketine bağlı Halit Ergenç Rıza Kocaoğlu, Bergüzar Korel gibi isimler de ifade vermişti.
Posta'nın haberine göre, oyuncu Cansu Dere'nin ‘Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlamasıyla tutuklanan Ayşe Barım’ın şirketinden ayrıldığı öğrenildi.
Kaynak: Posta
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Ünlü isimlerin menajerliğini yapan ve ID İletişim'in kurucularından olan Ayşe Barım, sektörde tekelleşme iddialarıyla gündeme gelmiş ve geçtiğimiz günlerde Gezi Parkı eylemlerinin planlayıcılarından olduğu iddiasıyla tutuklanmıştı.
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Bu süreçte şirketine bağlı olan oyunculardan Nejat İşler, Ceyda Düvenci, Rıza Kocaoğlu ve Halit Ergenç gibi isimler de ifadeye çağırılmıştı.
Barım'ın tutuklanmasının ardından yine ajansa bağlı birçok oyuncu sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla menajerlerinin yanında olduklarını göstermişlerdi.
Posta'nın haberine göre, Gezi Parkı davası kapsamında, ‘Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlamasıyla tutuklanan Barım’ın şirketinden Cansu Dere'nin ayrıldığı öğrenildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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