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5 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

5 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
06.03.2025 - 00:36

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

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1. Videoları, paylaşımları ve her sözü olay olan Danla Bilic'i manşetlerde aşk hayatıyla duymaya çoğumuz alıştık.

1. Videoları, paylaşımları ve her sözü olay olan Danla Bilic'i manşetlerde aşk hayatıyla duymaya çoğumuz alıştık.

Sosyal medya sayesinde hatrı sayılır bir bilinirliğe kavuşan Bilic'in ünlü isimlerle karıştığı aşk dedikoduları magazinde yerini sık sık alıyor. Son olarak bir jokeyle aşk yaşadığını bildiğimiz Danla Bilic geçtiğimiz gün beşiktaşlı bir futbolcuyla iddialara karıştı. Bu sefer Emirhan Topçu ile aşk yaşadığı söylenen Danla Bilic futbolcuyla ilk kez kameralara yakalandı! Birlikte Batum tatiline gittiği söylenen ikilinin havaalanı görüntüleri ortaya çıktı.

2. Bir döneme oyunculuğuyla damga vuran ve güzelliğiyle gönüllere yerleşen Yasemin Özilhan şimdilerde kurduğu ailesiyle ilgileniyor.

2. Bir döneme oyunculuğuyla damga vuran ve güzelliğiyle gönüllere yerleşen Yasemin Özilhan şimdilerde kurduğu ailesiyle ilgileniyor.

Sosyeteye gelin gitmesinin ardından kızlarını kucağına alan ismin her paylaşımı ise ayrı olay. Harcamaları ve paylaşımlarıyla konuştuğumuz Özilhan aynı zamanda yıllar içerisinde geçirdiği değişimle de gündeme geliyor. Geçtiğimiz gün muhabirlerin estetik sorularını yanıtlayan Özilhan'ın dolgu itirafı dillere fena düştü! Gelin neler yaşanmış birlikte bakalım...

3. Gel Konuşalım programına katılan gazeteci Mehmet Üstündağ; Mert Ramazan Demir’in Afra Saraçoğlu ile sevgili olduğu dönemde bir mekanda, flört ettiği kişinin ünlü rapçi Blok3’ün şimdiki sevgilisi İrem Haznedar olduğunu iddia etti.

3. Gel Konuşalım programına katılan gazeteci Mehmet Üstündağ; Mert Ramazan Demir’in Afra Saraçoğlu ile sevgili olduğu dönemde bir mekanda, flört ettiği kişinin ünlü rapçi Blok3’ün şimdiki sevgilisi İrem Haznedar olduğunu iddia etti.

Bir süredir ayrıl barış devam ettirdikleri ilişkileriyle konuşulan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gündemde kalmaya devam ediyor. Ayrılık kararlarının ardından Saraçoğlu, Şeyma Subaşı'nın eski eşi ile aşk iddialarına karışmıştı. Mehmet Üstündağ'ın iddiaları ortalığın iyice karışmasına neden oldu!

4. Nilperi Şahinkaya'yı şimdilerde Kral Kaybederse'deki rolüyle ekranlarda görüyoruz.

4. Nilperi Şahinkaya'yı şimdilerde Kral Kaybederse'deki rolüyle ekranlarda görüyoruz.

Özlem karakteriyle adından bahsettiren oyuncu katıldığı bir programda şoke eden itiraflarda bulundu. Mehmet Demirkol'un YouTube programına konuk olan Nilperi Şahinkaya kendisine Senegalli bir futbolcunun yazdığını söyledi! Türkiye'de oynadığı öğrenilen isim kısa sürede merak konusu oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım...

5. Ünlü şarkıcı Demet Sağıroğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile yıllar önce yaşanan acı olayı yeniden gündeme getirdi.

5. Ünlü şarkıcı Demet Sağıroğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile yıllar önce yaşanan acı olayı yeniden gündeme getirdi.

Sağıroğlu, 1994 yılında Uzay Heparı'nın hayatını kaybetmesine neden olan kazanın detaylarını hatırlatarak, Demet Akbağ’ın arızalanarak park haline geçmek zorunda kalan arabasına çarpması sonucu meydana gelen trajik olayı andı. Uzay Heparı'nın genç yaştaki kaybı, hem müzik dünyasını hem de Türkiye'yi derinden sarsmıştı. Sağıroğlu'nun bu açıklamaları, o dönemin hatıralarını bir kez daha canlandırdı ve unutulmaz bir kaybın ardından yaşananları gözler önüne serdi.

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6. Aylardır gündemi meşgul eden Wanda Nara ve Icardi'nin çekişmeli boşanma davasında şok bir gelişme yaşandı.

6. Aylardır gündemi meşgul eden Wanda Nara ve Icardi'nin çekişmeli boşanma davasında şok bir gelişme yaşandı.

Her gün vites artırarak çirkinleşen velayet ve nafaka davasında bu sefer de Wanda'dan Icardi hakkında şiddet iddiası geldi. Icardi'nin oğullarından birine defalarca kez şiddet uyguladığını iddia eden Wanda Nara, oldukça çarpıcı açıklamalarda bulunurken Icardi ise iddiaları kesin bir dille reddeti. Buyurun, detaylara beraber bakalım!

7. Aylar önce abisi Ercan Deniz'le arasında başlayan kavga gün geçtikçe büyüyen Özcan Deniz, annesi ve kardeşi de dahil olmak üzere tüm aile bireylerini silmeye karar vermişti.

7. Aylar önce abisi Ercan Deniz'le arasında başlayan kavga gün geçtikçe büyüyen Özcan Deniz, annesi ve kardeşi de dahil olmak üzere tüm aile bireylerini silmeye karar vermişti.

Konu büyüdükçe yaşananlardan rahatsız olan Özcan Deniz, en son annesi canlı yayına bağlanınca fenalaşmıştı.   Hastaneye kaldırılan ve kalp spazmı geçiren Deniz, geçtiğimiz günlerde artık aile meselesine romantik yaklaşmadığını belirtmiş, konuyu temelli kapattığının sinyalini vermişti. Geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından yeni açıklamalarda bulunan Özcan Deniz, ailesine son kez, oldukça sert cümlelerle veda etti!

8. DanlaCast isimli yeni bir YouTube programına başlayan sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in Doğan Alemdar'dan sonra bu sefer de Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu'yla aşk yaşadığı iddia edilmişti.

8. DanlaCast isimli yeni bir YouTube programına başlayan sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in Doğan Alemdar'dan sonra bu sefer de Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu'yla aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Gel Konuşalım canlı yayınında ikilinin aşk yaşadığını söyleyen gazeteci Mehmet Üstündağ'ın iddiası hızla yayıldı. Bir de üstüne havaalanından Danla ve Emirhan görüntüleri ifşa edilince iddia iyice kuvvetlenmişti. Dedikodulardan sıkılan Danla Bilic, bu sefer sessiz kalamadı. X hesabından isyan ettiği bir paylaşımda bulundu!

9. Şarkıcı Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak, Sarallar suç örgütünün üyesi Turan Yıldırım’ın yurt dışına kaçışında rolü olduğu gerekçesiyle Edirne'de görevli 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt ile birlike gözaltına alınmıştı.

9. Şarkıcı Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak, Sarallar suç örgütünün üyesi Turan Yıldırım’ın yurt dışına kaçışında rolü olduğu gerekçesiyle Edirne'de görevli 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt ile birlike gözaltına alınmıştı.

Kısa süre içerisinde hakkında tutuklama kararı çıkan Kenan Koçak için istenen ceza geçtiğimiz saatlerde belli oldu.

10. Geçtiğimiz ay, dijitalde harikalar yarattığı son projesi Mezarlık bitince imaj değişikliğine giden ünlü oyuncu Birce Akalay, hepimize küçük çaplı bir kalp krizi geçirtmişti.

10. Geçtiğimiz ay, dijitalde harikalar yarattığı son projesi Mezarlık bitince imaj değişikliğine giden ünlü oyuncu Birce Akalay, hepimize küçük çaplı bir kalp krizi geçirtmişti.

O gün bugündür yeni imajına kimsecikler alışamadı! Hatta o kadar ki herkese dert oldu yeni kısacık saçları... Geçtiğimiz saatlerde de verdiği röportajdaki güneş gözlüklü hali gündeme oturdu. Dillere düşen Birce Akalay, bu sefer de Edis ve Yılmaz Morgül'e benzetildi!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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