5 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
5 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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1. Videoları, paylaşımları ve her sözü olay olan Danla Bilic'i manşetlerde aşk hayatıyla duymaya çoğumuz alıştık.
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2. Bir döneme oyunculuğuyla damga vuran ve güzelliğiyle gönüllere yerleşen Yasemin Özilhan şimdilerde kurduğu ailesiyle ilgileniyor.
3. Gel Konuşalım programına katılan gazeteci Mehmet Üstündağ; Mert Ramazan Demir’in Afra Saraçoğlu ile sevgili olduğu dönemde bir mekanda, flört ettiği kişinin ünlü rapçi Blok3’ün şimdiki sevgilisi İrem Haznedar olduğunu iddia etti.
4. Nilperi Şahinkaya'yı şimdilerde Kral Kaybederse'deki rolüyle ekranlarda görüyoruz.
5. Ünlü şarkıcı Demet Sağıroğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile yıllar önce yaşanan acı olayı yeniden gündeme getirdi.
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6. Aylardır gündemi meşgul eden Wanda Nara ve Icardi'nin çekişmeli boşanma davasında şok bir gelişme yaşandı.
7. Aylar önce abisi Ercan Deniz'le arasında başlayan kavga gün geçtikçe büyüyen Özcan Deniz, annesi ve kardeşi de dahil olmak üzere tüm aile bireylerini silmeye karar vermişti.
8. DanlaCast isimli yeni bir YouTube programına başlayan sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in Doğan Alemdar'dan sonra bu sefer de Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu'yla aşk yaşadığı iddia edilmişti.
9. Şarkıcı Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak, Sarallar suç örgütünün üyesi Turan Yıldırım’ın yurt dışına kaçışında rolü olduğu gerekçesiyle Edirne'de görevli 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt ile birlike gözaltına alınmıştı.
10. Geçtiğimiz ay, dijitalde harikalar yarattığı son projesi Mezarlık bitince imaj değişikliğine giden ünlü oyuncu Birce Akalay, hepimize küçük çaplı bir kalp krizi geçirtmişti.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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