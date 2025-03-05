Demet Sağıroğlu Demet Akbağ'ın Arabasının Arızalanması Sonucu Hayatını Kaybeden Uzay Heparı'yı Andı!
Demet Sağıroğlu Demet Akbağ'ın Arabasının Arızalanması Sonucu Hayatını Kaybeden Uzay Heparı'yı Andı!
Ünlü şarkıcı Demet Sağıroğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile yıllar önce yaşanan acı olayı yeniden gündeme getirdi. Sağıroğlu, 1994 yılında Uzay Heparı'nın hayatını kaybetmesine neden olan kazanın detaylarını hatırlatarak, Demet Akbağ’ın arızalanarak park haline geçmek zorunda kalan arabasına çarpması sonucu meydana gelen trajik olayı andı. Uzay Heparı'nın genç yaşta kaybı, hem müzik dünyasını hem de Türkiye'yi derinden sarsmıştı. Sağıroğlu'nun bu açıklamaları, o dönemin hatıralarını bir kez daha canlandırdı ve unutulmaz bir kaybın ardından yaşananları gözler önüne serdi.
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Ünlü müzisyen Uzay Heparı, 1994 yılında geçirdiği bir trafik kazası sonucunda genç yaşta hayatını kaybetmişti.
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Heparı Demet Akbağ'ın arızalanan aracına çarpmıştı ve günlerce hastanede yoğun bakımda kalmıştı.
Çarpma sonucu Uzay Heparı, boynunun kırılması ve 11 gün süren bitkisel hayatın ardından 31 Mayıs 1994’te hayatını kaybetti.
Hem müzikle hem de fiziksel olarak babasına olan yakınlığıyla ile dikkat çeken Kanat Uzay Heparı'yla benzerliğiyle de görenleri şoke etmişti.
Yıllar sonra Zeynep Tunuslu, Uzay Heparı’nın ölümüne yol açan kazayla ilgili çok sert açıklamalarda bulunmuştu.
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Tunuslu, kazayı "talihsiz bir kaza" değil, "trafik kurallarının ihlali" olarak tanımlamıştı ve Akbağ’a yönelik sert eleştirilerde bulunmuştu.
Uzay Heparı'nın eşinin sözleri magazin gündemini yeniden sarsmış, Heparı'nın kaybı ve o dönem yaşananlar yeniden hatırlanmıştı.
Özlem Esra Ada’nın sunumuyla Pembe Masa’nın bu haftaki konuğu Demet Sağıroğlu oldu.
"Köprünün üstünde Uzay'ı ve Demet'i gördüm... Çok kötüydü... Belki Demet'in arabası 2 metre sonra bozulsa olmayacaktı böyle bir şey"
İşte o anlar:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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