Demet Sağıroğlu Demet Akbağ'ın Arabasının Arızalanması Sonucu Hayatını Kaybeden Uzay Heparı'yı Andı!

Ünlü şarkıcı Demet Sağıroğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile yıllar önce yaşanan acı olayı yeniden gündeme getirdi. Sağıroğlu, 1994 yılında Uzay Heparı'nın hayatını kaybetmesine neden olan kazanın detaylarını hatırlatarak, Demet Akbağ’ın arızalanarak park haline geçmek zorunda kalan arabasına çarpması sonucu meydana gelen trajik olayı andı. Uzay Heparı'nın genç yaşta kaybı, hem müzik dünyasını hem de Türkiye'yi derinden sarsmıştı. Sağıroğlu'nun bu açıklamaları, o dönemin hatıralarını bir kez daha canlandırdı ve unutulmaz bir kaybın ardından yaşananları gözler önüne serdi.