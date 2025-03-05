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Demet Sağıroğlu Demet Akbağ'ın Arabasının Arızalanması Sonucu Hayatını Kaybeden Uzay Heparı'yı Andı!

Demet Sağıroğlu Demet Akbağ'ın Arabasının Arızalanması Sonucu Hayatını Kaybeden Uzay Heparı'yı Andı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.03.2025 - 14:06

Ünlü şarkıcı Demet Sağıroğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile yıllar önce yaşanan acı olayı yeniden gündeme getirdi. Sağıroğlu, 1994 yılında Uzay Heparı'nın hayatını kaybetmesine neden olan kazanın detaylarını hatırlatarak, Demet Akbağ’ın arızalanarak park haline geçmek zorunda kalan arabasına çarpması sonucu meydana gelen trajik olayı andı. Uzay Heparı'nın genç yaşta kaybı, hem müzik dünyasını hem de Türkiye'yi derinden sarsmıştı. Sağıroğlu'nun bu açıklamaları, o dönemin hatıralarını bir kez daha canlandırdı ve unutulmaz bir kaybın ardından yaşananları gözler önüne serdi.

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Ünlü müzisyen Uzay Heparı, 1994 yılında geçirdiği bir trafik kazası sonucunda genç yaşta hayatını kaybetmişti.

Ünlü müzisyen Uzay Heparı, 1994 yılında geçirdiği bir trafik kazası sonucunda genç yaşta hayatını kaybetmişti.

Zeynep Tunuslu, Uzay Heparı vefat ettiğinde oğlu Kanat'a hamileydi.

Heparı Demet Akbağ'ın arızalanan aracına çarpmıştı ve günlerce hastanede yoğun bakımda kalmıştı.

Heparı Demet Akbağ'ın arızalanan aracına çarpmıştı ve günlerce hastanede yoğun bakımda kalmıştı.

Uzay Heparı, Demet Sağıroğlu'nun albümü üzerinde çalışıyordu ve motosikletiyle Etiler Koç Köprüsü üzerinde park halindeki Demet Akbağ’ın arabasına çarpmıştı.

Çarpma sonucu Uzay Heparı, boynunun kırılması ve 11 gün süren bitkisel hayatın ardından 31 Mayıs 1994’te hayatını kaybetti.

Çarpma sonucu Uzay Heparı, boynunun kırılması ve 11 gün süren bitkisel hayatın ardından 31 Mayıs 1994’te hayatını kaybetti.

Kazanın hemen ardından Demet Akbağ, yaşadıklarını 'Saat 11 buçuk sularıydı. Müthiş bir ses geldi arabadan. İlk defa başıma bir şey geldi, ne olduğunu anlayamamıştım. Bir anda araba durdu, benim durmamla arkadan gelip çarpması bir oldu. Arabamdan indikten sonra yere düşen bir çocuk gördüm, tanıyamadım. Bir taksi geldi, onu arabaya aldıklarında Uzay olduğunu fark ettim. Hastaneye gidene kadar nefes alıyordu,' şeklinde ifade etmişti.

Hem müzikle hem de fiziksel olarak babasına olan yakınlığıyla ile dikkat çeken Kanat Uzay Heparı'yla benzerliğiyle de görenleri şoke etmişti.

Hem müzikle hem de fiziksel olarak babasına olan yakınlığıyla ile dikkat çeken Kanat Uzay Heparı'yla benzerliğiyle de görenleri şoke etmişti.

Kanat Heparı 'Bu zamana kadar babam hakkında kimseden tek bir olumsuz söz duymadım' diyerek, babasının olan saygısını ve sevgisini dile getirmişti.

Yıllar sonra Zeynep Tunuslu, Uzay Heparı’nın ölümüne yol açan kazayla ilgili çok sert açıklamalarda bulunmuştu.

Yıllar sonra Zeynep Tunuslu, Uzay Heparı’nın ölümüne yol açan kazayla ilgili çok sert açıklamalarda bulunmuştu.

Tunuslu, Demet Akbağ’ı hedef alarak, 'Keşke araba kullanmayı bilip yola çıksaydı ve kaza hiç olmasaydı' diyerek, o dönemde yaşanan olayın sorumluluğunu Akbağ’a yüklemişti.

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Tunuslu, kazayı "talihsiz bir kaza" değil, "trafik kurallarının ihlali" olarak tanımlamıştı ve Akbağ’a yönelik sert eleştirilerde bulunmuştu.

Tunuslu, kazayı "talihsiz bir kaza" değil, "trafik kurallarının ihlali" olarak tanımlamıştı ve Akbağ’a yönelik sert eleştirilerde bulunmuştu.

Tunuslu'nun açıklamaları, özellikle Demet Akbağ’a yönelik söyledikleri, yıllar sonra bile büyük yankı uyandırmıştı.

Uzay Heparı'nın eşinin sözleri magazin gündemini yeniden sarsmış, Heparı'nın kaybı ve o dönem yaşananlar yeniden hatırlanmıştı.

Uzay Heparı'nın eşinin sözleri magazin gündemini yeniden sarsmış, Heparı'nın kaybı ve o dönem yaşananlar yeniden hatırlanmıştı.

'Beni yıllar sonra televizyon programına çağırıp gözlerimin içine bakarak 'Oğlunun gözleri babasına benziyormuş, umarım yaşı ve talihi benzemez' dedi. Sanki başka birinin hayatıymış gibi konuştu,' diyerek, o dönemin acısını tekrar hatırlatmıştı.

Özlem Esra Ada’nın sunumuyla Pembe Masa’nın bu haftaki konuğu Demet Sağıroğlu oldu.

Özlem Esra Ada’nın sunumuyla Pembe Masa’nın bu haftaki konuğu Demet Sağıroğlu oldu.

Yıllar sonra programda birbirinden farklı açıklamalarda bulunan Demet Sağıroğlu Uzay Heparı'yı da andı.

"Köprünün üstünde Uzay'ı ve Demet'i gördüm... Çok kötüydü... Belki Demet'in arabası 2 metre sonra bozulsa olmayacaktı böyle bir şey"

"Köprünün üstünde Uzay'ı ve Demet'i gördüm... Çok kötüydü... Belki Demet'in arabası 2 metre sonra bozulsa olmayacaktı böyle bir şey"

'Uzay o yoldan gitmese başka yoldan gelse belki akşam eğlenceye gidecektik' ifadelerini kullanan isim 'Burda otursa ne söylemek isterdin?' sorusuna 'Uzaycığım çok özlerim seni' derdim' şeklinde cevap verdi.

İşte o anlar:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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