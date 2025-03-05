Ortalığı Ayağa Kaldıran Hande Erçel'den Minik Şapşal Tatlıses'e 5 Mart'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Ortalığı Ayağa Kaldıran Hande Erçel'den Minik Şapşal Tatlıses'e 5 Mart'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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Hande Erçel
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Yasemin Tatlıses
Hadise
Zeynep Bastık
Şevval Şahin
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Gamze Erçel
Danla Bilic
Didem Soydan
Pelin Akil
Cemal Can Canseven
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Sibil Çetinkaya
İrem Derici
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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