onedio
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Ayrı Dünyaların İnsanı Olup Olmadığınızı Nasıl Anlarsınız?

etiket Ayrı Dünyaların İnsanı Olup Olmadığınızı Nasıl Anlarsınız?

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
05.10.2025 - 22:04

İlişkideyken partnerini ne kadar çok seversen sev, sevgi bazen yetmiyor. Sevginin ötesinde uyum da gerekiyor. Farklı bakış açılarına sahip partnerlerin uzun vadede sorunlar yaşamaları normal. Partnerinle ayrı dünyalardan mısınız anlamak için içeriğe buyurun!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hayata bakış açısı en önemlisi elbette!

Herkesin kendine ait bir hayat görüşü var. Tabii kimseyle aynı olması beklenmez ama partnerinle bakış açılarınız temelden farklıysa bu sorun olabilir. Çünkü bu bir süre sonra uyumsuzluk yaratır. İlk başlarda belki bu çok gündeme gelmez ama ilişki ilerledikçe çatışmalar başlayabilir.

Aileye bakış açısını da söylemeden geçmeyelim.

Aile yapıları birbirine hiç benzemeyen kişilerseniz ilişkiyi sürdürmek zor olabilir. Biri ailesiyle sürekli görüşürken diğer partnerin bayramdan bayrama görüştüğü bir ilişkisi olması uzun vadede canınızı sıkabilir. Yani daha geleneksel ailede büyüyen biriyle ailesinden kopmuş birinin ilişkisi çok yolunda gitmeyebilir.

Zaman kavramını da unutmayalım!

'Bu ne alaka?' diye düşünebilirsiniz. Ama aslında çok önemli. İlişkinin başlarında bunlar çok sorun yaratmasa da ilişki ilerledikçe zaman yönetiminin ayrı olması arada pürüzler çıkarabilir. Yani biriniz her şeyi planlı yaparken diğeri daha kafasına göre yaşıyorsa ayrı dünyalardan olduğunuz muhtemel!

Zaman gibi para da konuşulması gerekenlerden.

Ayrı dünyalardan olup olmadığınızı anlamanın bir yolu da paraya bakış açılarınız. Özellikle uzun vadeli bir ilişki içinde olmayı planlıyorsanız burada maddi konuların konuşulacağı kesin. Birinizin parayla ilişkisi daha çok biriktirmeye dayalıyken, diğerinin hep harcamaya yönelikse o zaman problem çıkabilir elbette.

İletişim tarzlarınızın uyumu en önemlisi diyebilir miyiz?

Birlikte vakit geçirdiğin biriyle iletişim tarzın uymalı elbette. Yani biriniz dışa dönük ve konuşkan biriyken diğeri susan tarafsa ayrı dünyaların insanı olduğunuzu söylemek zor değil. Evet, belki başlarda sorun yaşamayabilirsiniz. Ama bir tartışma esnasında bu iletişim kopukluğu ilişkide problem yaratabilir.

Değer yargıları birbirinden farklı olan partnerlerin ilişki yürütmesi zor. 

Dürüstlük, sadakat gibi konularda aynı yerde buluşamadığın bir partnerin varsa ayrı dünyalardan olduğunuz kesin gibi! Bu tarz temel noktalarda buluşulamadığında ilişkinin ilerlemesi zor. Yani senin doğru gördüğün bir şeyi partnerin yanlış görebilir ve bu da sürekli tartışmalara neden olabilir.

Karşılıklı olarak hayattan ne beklediğiniz partnerinle ayrı dünyadan olup olmadığınızı gösterir.

Herkesin hayattan bir beklentisi var elbette. Peki senin beklentinle partnerinki uymazsa ne olur? İşte orada çatışma çıkabilir. Biri daha sade ve huzurlu bir hayat isterken diğeri daha hareketli bir hayat istiyor olabilir. Bunların ikisi de normal ama bir arada olabilecek gibi değil maalesef. Böyle birbirinizden farklı beklentileriniz varsa o zaman ayrı dünyalardan olabilirsiniz.

Sosyal hayata bakışınız da farklı olabilir.

Bunlar belki sana çok büyük sorunlar gibi gelmiyor ama uzun bir ilişki planın varsa bir noktada bunlarla ilgili sorunlar ortaya çıkacaktır. Çünkü birinin sosyalleşmeyi sevdiği, diğerinin ise kalabalıklardan nefret ettiği bir ilişki sürdürülebilir olamaz. Yani sosyal hayatla ilgili farklı yerlerdeyseniz ayrı dünyalardan olma ihtimaliniz çok yüksek!

İnançlar da burada önemli rol oynar.

imgur.com

İnançlarımız bizim yaşam biçimizimizi şekillendiriyor. Dolayısıyla inançlı biriyle inançlara daha mesafeli olan birinin ilişki yürütmesi zor. Bütün yaşam tarzını etkileyen inançlara bakış açıları farklı olan partnerlerin ayrı dünyalardan olduğu için ilişkileri çok zor ilerler.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın