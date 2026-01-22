onedio
Avustralyalı Polis Jade Henderson Bir Saatte Kaç Barfiksle Guinness Rekoru Kırdı?

Avustralyalı Polis Jade Henderson Bir Saatte Kaç Barfiksle Guinness Rekoru Kırdı?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
22.01.2026 - 21:43

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? programının 22 Ocak Perşembe tarihli bölümünde sorulan bu soru, spor ve Guinness Dünya Rekorları meraklılarının dikkatini çekti. Avustralyalı bir polis memurunun kırdığı sıra dışı rekor, hem yarışmacıyı hem de ekran başındakileri düşündürdü. Kısa sürede sosyal medyada da konuşulan bu başarı hikâyesi, izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.

Avustralyalı polis memuru Jade Henderson, Ağustos 2025’te bir saat içinde kaç barfiks çekerek Guinness Dünya Rekorları’na “bir saatte en çok barfiks çeken kadın” olarak girmiştir?

  • A: 133

  • B: 333

  • C: 533

  • D: 733

Doğru Cevap: 733

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
