Avustralyalı Polis Jade Henderson Bir Saatte Kaç Barfiksle Guinness Rekoru Kırdı?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? programının 22 Ocak Perşembe tarihli bölümünde sorulan bu soru, spor ve Guinness Dünya Rekorları meraklılarının dikkatini çekti. Avustralyalı bir polis memurunun kırdığı sıra dışı rekor, hem yarışmacıyı hem de ekran başındakileri düşündürdü. Kısa sürede sosyal medyada da konuşulan bu başarı hikâyesi, izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.
Avustralyalı polis memuru Jade Henderson, Ağustos 2025’te bir saat içinde kaç barfiks çekerek Guinness Dünya Rekorları’na “bir saatte en çok barfiks çeken kadın” olarak girmiştir?
