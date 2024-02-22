'Avatar: the Last Airbender'ın Netflix Uyarlaması Önceki Kötü Uyarlamaların Kötü Kaderini Yendi mi?

Animasyon 2005- 2008 yılları arasında yayınlanmıştır. Ancak onlardan biri, tüm dünyaya denge ve uyum getirebilecek güçlü Avatar olacaktır. Ve savaşan Ateş Ulusu'nun savaşa hazır olmasıyla, barışın kıt olacağı görünüyor. Hikaye, bu devam eden savaşın ortasında kendini bulan 12 yaşındaki bir çocuk olan Aang etrafında dönüyor. Aang, büyük bir fırtına sonrasında yüz yıl boyunca buzun içinde kalır. Çıktığında, diğer hava bükücülerinin hepsi, dünyayı fetheden Ateş Ulusu tarafından yok edilmiştir. Aang'in kaderi bu çatışmaya son vermektir. Bunu yapması için de Avatar unvanını almalıdır.