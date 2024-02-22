'Avatar: the Last Airbender'ın Netflix Uyarlaması Önceki Kötü Uyarlamaların Kötü Kaderini Yendi mi?
'Avatar: the Last Airbender'ın Netflix Uyarlaması Önceki Kötü Uyarlamaların Kötü Kaderini Yendi mi?
Kaynak: https://www.nme.com/reviews/tv-review...
'Avatar: Son Hava Bükücü' aslında bir Asya hikayesi. Çoğumuz bu hikayeyi Nickelodeon animasyon dizisi olarak tanıdık. Sonrasında çeşitli uyarlamalar yapıldı, çoğu da animasyon dizisinin popülerliğinin yakınından bile geçemedi. 2024 yapımı Netflix'in canlı-aksiyon uyarlaması 'Avatar: The Last Airbender' ise bu başarısız uyarlama kaderini bozan yapım oldu. Gelin Netflix'in yeni dizisine birlikte bakalım 👇
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Bilmeyenler için hikaye, "Hava Bükücü" olarak adlandırılan kişilerin su, toprak, ateş ve hava olmak üzere dört elementten birini kontrol edebildiği bir evrende geçiyor.
Animasyonun uyarlaması çok defa yapılsa da genellikle başarısızlığa mahkum oldular, şimdi ise Netflix tarafından desteklenen canlı aksiyon yeniden yapım geliyor.
Netflix dizisi de Avatar'ın yani Aang'in etrafında dönüyor.
Albert Kim tarafından geliştirilen franchise'ın hayranları kendilerini tatmin olmuş hissettiler.
Karakterler geniş çizgilerle çizilmiştir, özellikle Aang'i hedef alan, sürgündeki Ateş Ulusu'nun 17 yaşındaki tacı prensi Prens Zuko (Dallas Liu) dikkat çekiyor.
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