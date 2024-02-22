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'Avatar: the Last Airbender'ın Netflix Uyarlaması Önceki Kötü Uyarlamaların Kötü Kaderini Yendi mi?

'Avatar: the Last Airbender'ın Netflix Uyarlaması Önceki Kötü Uyarlamaların Kötü Kaderini Yendi mi?

dizi Netflix
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
22.02.2024 - 15:02

'Avatar: Son Hava Bükücü'  aslında bir Asya hikayesi. Çoğumuz bu hikayeyi Nickelodeon animasyon dizisi olarak tanıdık. Sonrasında çeşitli uyarlamalar yapıldı, çoğu da animasyon dizisinin popülerliğinin yakınından bile geçemedi. 2024 yapımı Netflix'in canlı-aksiyon uyarlaması 'Avatar: The Last Airbender' ise bu başarısız uyarlama kaderini bozan yapım oldu. Gelin Netflix'in yeni dizisine birlikte bakalım 👇

Kaynak: https://www.nme.com/reviews/tv-review...
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Bilmeyenler için hikaye, "Hava Bükücü" olarak adlandırılan kişilerin su, toprak, ateş ve hava olmak üzere dört elementten birini kontrol edebildiği bir evrende geçiyor.

Bilmeyenler için hikaye, "Hava Bükücü" olarak adlandırılan kişilerin su, toprak, ateş ve hava olmak üzere dört elementten birini kontrol edebildiği bir evrende geçiyor.

Animasyon 2005- 2008 yılları arasında yayınlanmıştır. Ancak onlardan biri, tüm dünyaya denge ve uyum getirebilecek güçlü Avatar olacaktır. Ve savaşan Ateş Ulusu'nun savaşa hazır olmasıyla, barışın kıt olacağı görünüyor. Hikaye, bu devam eden savaşın ortasında kendini bulan 12 yaşındaki bir çocuk olan Aang etrafında dönüyor. Aang, büyük bir fırtına sonrasında yüz yıl boyunca buzun içinde kalır. Çıktığında, diğer hava bükücülerinin hepsi, dünyayı fetheden Ateş Ulusu tarafından yok edilmiştir. Aang'in kaderi bu çatışmaya son vermektir. Bunu yapması için de Avatar unvanını almalıdır.

Animasyonun uyarlaması çok defa yapılsa da genellikle başarısızlığa mahkum oldular, şimdi ise Netflix tarafından desteklenen canlı aksiyon yeniden yapım geliyor.

Animasyonun uyarlaması çok defa yapılsa da genellikle başarısızlığa mahkum oldular, şimdi ise Netflix tarafından desteklenen canlı aksiyon yeniden yapım geliyor.

Canlı ve heyecan dolu sekiz bölümlük bir serinin başlangıcıyla, bu dünyayı muhtemelen yeni bir nesle tanıtacak.

Netflix dizisi de Avatar'ın yani Aang'in etrafında dönüyor.

Netflix dizisi de Avatar'ın yani Aang'in etrafında dönüyor.

Aang normal bir çocuk olmak istediği için içsel çatışmalar ortaya çıkar. 'Neden farklı olmak zorundayım?' diye yakınır. Arkadaşlarıyla takılmayı tercih ederken, kendisinin 'bir savaşı durdurabilecek biri olmadığını' düşünmektedir. Ancak, büyük güç beraberinde büyük sorumluluk getirir, derler ya, bu yüzden Aang, 14 yaşındaki Katara (Kiawentiio) ve onun büyük kardeşi Sokka (Ian Ousley) ile eğitimine devam etmelidir.

Albert Kim tarafından geliştirilen franchise'ın hayranları kendilerini tatmin olmuş hissettiler.

Albert Kim tarafından geliştirilen franchise'ın hayranları kendilerini tatmin olmuş hissettiler.

Gösteri, ateş topları ve donmuş tundralar gibi göz alıcı Hollywood kalitesinde görsellerle birlikte iyi bir aksiyon şöleni. Özellikle bir karakterin Aang hakkında dediği gibi, yarı-spiritüel eğilimleri vurgulayan güzel bir mizah çizgisi var. Dizi Cormier'in bulaşıcı performansı ve gerçekten sevimli varlığından faydalanıyor.

Karakterler geniş çizgilerle çizilmiştir, özellikle Aang'i hedef alan, sürgündeki Ateş Ulusu'nun 17 yaşındaki tacı prensi Prens Zuko (Dallas Liu) dikkat çekiyor.

Karakterler geniş çizgilerle çizilmiştir, özellikle Aang'i hedef alan, sürgündeki Ateş Ulusu'nun 17 yaşındaki tacı prensi Prens Zuko (Dallas Liu) dikkat çekiyor.

Kabul etmek gerekirse, karakterler duygusal olarak oldukça basit. Neyse ki, yetişkin oyuncu kadrosunda, Ateş Ulusu'nun zalim ve sadist hükümdarı rolünde oynayan eski Lost yıldızı Daniel Dae Kim gibi iyi oyuncular bulunmaktadır. Ve Son Hava Bükücü'nün neşeli doğası öyle coşkulu ki, bu çılgın fanteziye kapılmamak neredeyse imkansız.

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