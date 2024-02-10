Auschwitz Kampında Tüm İmkansızlıklara Meydan Okuyan Çiftin Aşk Hikayesi
Auschwitz Kampında Tüm İmkansızlıklara Meydan Okuyan Çiftin Aşk Hikayesi
Kaynak: https://www.smithsonianmag.com/histor...
Helen Zipora Spitzer ve David Wisnia, Nazi Almanyası'nın en kötü şöhretli ölüm kampı olan Birkenau'da hayatta kaldıkları her anın son anları olabileceğini biliyorlardı. Grafik tasarımına ilgi duyan 23 yaşındaki Helen, Mart 1942'de Auschwitz kampına gönderilen ilk Yahudiler arasındaydı. Şarkı söylemeyi seven 16 yaşındaki Polonyalı bir Yahudi olan David ise 9 ay sonra geldi. Her ikisi de evlerini, ailelerini kaybetmişti ve şimdi sadece suçları Yahudi olmak olan bir yerde esaret altındaydılar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Her şey, Helen'in toplama kampına adım attığı o an başladı.
Helen'in özel bir mahkûm olduğunu düşünen David; onun sık sık ziyaretine, temizliğine ve kokusuna takılmıştı.
Helen'in bakışları Auschwitz'deki David'e olan gizli ilgiyi ortaya çıkarıyordu.
Helen ve David, kamptaki zorlu şartlara rağmen birbirlerine duydukları güvenle aşkın engel tanımadığını kanıtlıyorlardı.
Haberciler aracılığıyla birbirlerine notlar göndermeye başladılar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kış aylarında toplama kampında ısınmak için kullanılan yerler çok azdı.
Dezenfekte işlemi yapılırken gözlerini kapatan David, gözlerini açtığında etrafında kimse olmadığını fark etti çünkü herkes dışarıda sıra halinde bekliyordu.
David hemen dışarı çıkıp mahkumların arasına gizlenmeyi denedi. Ancak gardiyanlar geç gelenleri fark etmişti.
Subay David'e göz kırptı ve ranzasına geri dönmesini işaret etti.
Birkaç gün sonra bir görevli, David'e bir odaya gitmesini emretti. İçeri girdiğinde, kalın bir ip ve idam sehpası olduğunu fark etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
David, sahte asılışını 19 Mart 1943'te aldı ve üç ay süreyle görev yaptığı ceza kolonisine kabul edildi.
David hapsedildiğinde, Strafkompanie Birkenau'daki Blok 1'e, mahkumların tahtadan yapılmış çıplak yataklarda uyuduğu karanlık, tozlu ve aşırı kalabalık bir alana taşınmıştı.
David her gün hendek kazmaya gitti. Çok yavaş hareket ettiğinde sırtından kırbaçlanıyor, küreği almakta çok hızlı davrandığında tekrar kırbaçlanıyordu.
Hiç beklemediği br günde David'e işe gitmemesi emredildi. Ardından da açıklama yapılmadan görevleri değiştirildi.
Üç aylık cezasının geri kalanını ceza koğuşunda koğuşları temizleyerek geçirecekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Helen ise tekrar burada karşısına çıktı ve her gün farklı bir bahaneyle David'in yanına gitmeye başladı.
David'in beklenmedik aşkıyla başlayan ve keşfe doğru ilerleyen şaşırtıcı bir yolculuğu oldu.
David Wisnia'nın Auschwitz'te geçirdiği günlerle ilgili altyazı destekli videoya buradan ulaşabilirsiniz.👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda