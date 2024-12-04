Aslı Kızmaz'ın "Stajyerlere Neden Para Vermiyorsunuz?" Sorusuna Verdiği Cevap Topa Tutuldu
Aslı Kızmaz'ın "Stajyerlere Neden Para Vermiyorsunuz?" Sorusuna Verdiği Cevap Topa Tutuldu
Uzun yıllardır dijital pazarlama, içerik üretimi ve influencer işbirlikleri gibi alanlarda kendini gösteren Aslı Kızmaz medyanın bilinen isimlerinden biri olayı sürdürüyor. Kendisi aynı zamanda Aşk-ı Memnu dizisiyle tanınan İlker Kızmaz'la mutlu birliktelikleriyle dikkat çekiyor. Aslı Kızmaz, günümüzde Türkiye'nin önde gelen oyuncularının menajeri olarak ve dijital menajerliğini yapan bir girişimci olarak adından bahsettiriyor. Bu alandaki faaliyetlerini, AKA MGMT adlı markası altında sürdüren isim sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından soru-cevap etkinliğinde bulunan isim verdiği cevapla bambaşka bir konuyla gündeme geldi.
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Özellikle Instagram ve YouTube gibi platformlarda içerik üreterek sosyal medyada belli bir bilinirliğe kavuşan, dijital medya ve reklam pazarlama alanlarında adını duyuran Aslı Kızmaz'ın adı sık sık İlker Kızmaz'la sürdürdükleri evlilikle de anılıyor.
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Benden Ne Olur adlı kitabının sinema uyarlamasında başrollerde Onur Tuna, Hazal Kaya ve Enis Arıkan gibi ünlü isimler yer alırken, kitabın yazarı Aslı Kızmaz, hem yazarlık hem de girişimcilik kariyerindeki başarılarıyla dikkat çekiyor.
Sosyal medya hesabından birçok takipçiye sahip olan Kızmaz'ın geçtiğimiz gün yaptığı bir paylaşım ise kullanıcıların radarına takıldı. Instagram'dan soru-cevap yapan Kızmaz'ın "Stajyerlerlere neden para vermiyorsunuz?" sorusuna verdiği "İş öğretiyoruz" cevabına tepki yağdı!
Gelin o tepkilere birlikte bakalım...
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Kızmaz'ın gelen tepkilerin ardından yaptığı açıklamayı da şöyle bırakalım.
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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