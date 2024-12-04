4 Aralık'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
4 Aralık'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin özellikle son dönemlerde gündemin en çok konuşulan çiftlerinden bir tanesi oldu. Zaman zaman ortaya atılan ayrılık çanları iddiaları bu sefer boyut atladı. Oyuncu ikilinin sessiz sedasız boşandığı ileri sürüldü. Kısa sürede gündem olan iddiaların ardından ilk açıklama Anıl Altan'dan geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'a konuşan Altan'ın sözleri sonrası haberlerin gerçek dışı olduğu ortaya çıktı.
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2. Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin özellikle son dönemlerde gündemin en çok konuşulan çiftlerinden bir tanesi oldu. Zaman zaman ortaya atılan ayrılık çanları iddiaları bu sefer boyut atladı. Oyuncu ikilinin sessiz sedasız boşandığı ileri sürüldü. Kısa sürede gündem olan iddiaların ardından ilk açıklama Anıl Altan'dan geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'a konuşan Altan'ın sözleri sonrası haberlerin gerçek dışı olduğu ortaya çıktı.
3. Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın birlikteliğinden dünyaya gelen kızları Melisa Ilıcalı, gözümüzün önünde kocaman olan miniklerden! Annesiyle dünyayı gezen Melisa şu sıralar Bold Agency Projects isimli kanalda Şeyma Subaşı'yla olan muhabbetleriyle ortalığı kasıp kavuruyor. Babasına inanılmaz benzetilen Melisa Ilıcalı bu sefer de "Uyandığında ilk ne yaparsın?" sorusu üzerine anlattıklarıyla kendine hayran bıraktı. Melisa'nın beyaz tişört isyanıysa "İşte babasının kızı" dedirtti.
4. Oryantal denildiğinde akıllara ilk yegane isimlerden bir tanesi olan Tanyeli şu sıralar sağlık sorunlarıyla gündemde. Uzun bir süre önce pankreas kanseri olduğunu öğrenip ve acil şekilde tedaviye başladı. Hastanede yatan Tanyeli geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıp ziyaretçilerin tatlı sert şekilde uyarmıştı. Bu uyarının üzerine Safiye Soyman'ın Tanyeli'nin odasından paylaştığı video tartışma yarattı.
5. En son Bahar dizisinde kısa bir süreliğine "Dora" karakterine hayat veren Yasemin Kay Allen, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen GQ Men of The Year Ödül Töreni'ne tepeden tırnağa transparan bir elbiseyle katılmıştı. Sosyal medyada kiminin övgüsünü kiminin eleştirisini toplayan kombin, gündem olmuştu. Geceden kalan fotoğraflarını kendi sosyal medya hesabında paylaşan Yasemin Kay Allen, ahlak bekçiliği yaparak transparan elbisesinden dem vuran kullanıcıyı görünce yerinde duramadı. Tokat gibi bir cevap verdi...
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6. 2017'de Hacı Sabancı'yla yaşadığı aşk vesilesiyle hayatımıza giren ve Sabancı gelini olduktan sonra da gündemimizden düşmeyen Nazlı Sabancı, sosyetenin en popüler ve sevilen gelini desek yalan olmaz! Başta sürtüşmeli başladığı iddia edilse de kaynanası Arzu Sabancı'ya pek düşkün olan Nazlı Sabancı, şimdilerde 1 yaşındaki minik kızı Arzu Alara ile vakit geçiriyor. Ailenin başında tatsız bir konu var ama Nazlı Sabancı'nın bügün gündemimizde olmasının sebebi oynadığı reklamda seçtiği takıların dudak uçuklatan fiyatı! Hadi Nazlı gelin ne takıp takıştırmış beraber bakalım...
7. Sene sonunun yaklaşmasıyla artan davetlerin yeni modası kameraların önüne geçmeye çalışan ya da birbirlerinin ardından yaptıkları mimiklerle sosyal medya düşen ünlü isimler... Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen GQ Men Of the Year Ödüllerinde yaşananlar konuşulmaya devam ederken yine ünlü isimler adlarından türlü türlü olaylarla bahsettirmişti. O isimlerden birisi de Pınar Altuğ ve davete el ele katıldığı eşi Yağmur Atacan olmuştu. Kırmızı halıdaki gerginlikleriyle göze batan gözde çiftimiz geçtiğimiz saatlerde yine gündeme düşmüştü. Pınar Altuğ'un Zafer Algöz'ün fotoğraf verdiği anlardaki mimikleri dikkat çekmişti. Altuğ'dan olaya ilişkin ilk açıklama geldi!
8. Yalı Çapkını dizisine başlayıp Mert Yazıcıoğlu'nu geride bırakan ve kalbini Mert Ramazan Demir'e kaptıran Afra Saraçoğlu, o gün bugündür hem dizisi hem de Mert Ramazan Demir'le ilişkisiyle gündemden düşmüyor. olay bir aşk üçgenine imza attıklarından mı yoksa bu işin etkileşimini sevdiklerinden mi bilinmez, oldukça gizemli takılan ve sürekli ayrılıp barışan çift, muhabirlere ser verip sır vermeme konusunda başından beri çok kararlı. Fakat özellikle Afra Saraçoğlu, muhabirlere karşı kaba ve set tavırlarıyla sık sık dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde de evinin önünde görüntülendiği için sinirlenmiş, muhabirlere epey sert çıkışınca X'te linç yemişti kendisi. Geçtiğimiz saatlerde yepyeni taze bir röportaj veren Afra Saraçoğlu'nun durumu toparlama çabası içinde olduğu ve bu güler yüzlü röportajın bir "imaj düzeltme" girişimi olduğu düşünüldü!
9. 2017'den beri evli mutlu ve çocuklu olan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, magazinin konuşmayı da eleştirmeyi de çok sevdiği çiftlerden! Zaman zaman enteresan çift kombinleri, doğum günü konseptleri ve enteresan seçimleriyle gündeme gelen çiftimiz bu sefer de evlerinin dekorasyonuyla gündemde! Geçtiğimiz saatlerde X'te Fahriye Evcen'in evinin salonunda kraliçe edasıyla verdiği pozlar yeniden patladı. Evcen'in alaturka dizayn edilmiş evinin her bir detayı ayrı göz kanattı, goygoyculardan da nasibini bir güzel aldı...
10. https://renovate.onedio.com/haber/esas-oglan-in-galasina-kiz-kardesi-derya-yla-el-ele-katilmisti-hadise-nin-yakisikli-enistesi-bakin-kim-cikti-1262677
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11. 2018 yılında Miss Turkey güzeli seçilen, o günden sonra da magazin dünyasına emin adımlarla tutunan Şevval Şahin, geçtiğimiz saatlerde Victoria's Secret gecesinde boy gösterdi. Kusursuz fiziğiyle olduğu kadar kombinleriyle de tüm gözleri üzerine düzenli olarak çeken Şahin, bu sefer de tepeden tırnağa transparan elbisesiyle salındı. Şahin'in kombinini gören herkes, dönüp bir daha baktı. Sosyal medyada da büyük olay oldu tabii! Buyurun, beraber inceleyelim!
12. Kıvanç Tatlıtuğ ile kurdukları sevimli aileyle adından bahsettiren Başak Dizer Tatlıtuğ moda dünyasında olduğu kadar magazin manşetlerinde de adından bahsettiriyor. Özel hayatını elinden geldiğince gözlerden uzak yaşayan Tatlıtuğ ailesi son olarak 3 aylık Londra seyahatleriyle gündeme gelmişti. Gözde çiftin oğulları Kurt Efe'nin eğitimi için İngiltere'ye taşındığı iddia edilmişti. Davetlerde boy göstermesine pek de alışık olmadığımız Dizer, oyuncu Ayça Ayşin Turan'la birlikte ünlü bir kozmetik markasını lansmanında boy gösterdi. Saçlarında değişikliğe giden Başak Dizer'e yorumlar gecikmedi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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