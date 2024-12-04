Berbere Giden Morrone'dan Kırmızılı Georgina'ya 4 Aralık'ta Yabancı Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Berbere Giden Morrone'dan Kırmızılı Georgina'ya 4 Aralık'ta Yabancı Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Sydney Sweeney
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Georgina Rodríguez
Ashley Tisdale
Joe Jonas
Sofia Richie
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Jennifer Lopez
Sofia Vergara
Shakira
Michele Morrone
Ariana Grande
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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