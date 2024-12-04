4 Aralık Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
4 Aralık Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 4 Aralık Çarşamba akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Pandemi döneminde popüler olan çekme karavanlarda yeni düzenlemelerle kurallar tamamen değişti. 750 kilogram altındaki çekme karavanlar için plaka ve muayene zorunlulukları getirildi. Karavanları kullanmak için gerekli ehliyet sınıfında da değişiklikler olabilir.
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İstanbul'da metrobüste bugün yürekleri ağza getiren bir kaza yaşanmıştı. Patlayan rögar kapağının metrobüsün camını kırması sonucu bir yolcu yola düşmüştü. Metrobüsten düşen Emrah Aytış, yaşadığı korku dolu anları Habertürk'e anlatt
Sık sık yapılan zamlarla gündeme gelen yurt dışı çıkış harcı bu sefer başka bir konuyla gündemde. 1 Ocak 2025 itibarıyla yurt dışı çıkış harcı için basılı pul olmayacak. Havalimanlarına vatandaşların mağdur olmaması için yeni dönem için bilgilendirme afişleri asıldı. Afişlerde, yurt dışı harcı için ödeme kanalları tanıtıldı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu,"Jahrein" rumuzuyla sosyal medyada yayın yapan Ahmet Sonuç'a hakaret davası açtı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı denetimler sonrasında ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmaları sitesinden ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlık yetkililerin yaptığı denetimlerde, özellikle online olarak satılan 4 zeytinyağı firmasının ürünlerinde aldatmaya yönelik maddeler tespit edildi. Bakanlık, 4 firmanın ürünlerinin de piyasadan toplatılmasına karar verdi.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için ‘KADES benzeri bir uygulama’ hayata geçireceklerini açıkladı. Bakan Yerlikaya, yeni yılda devreye girecek sistemle ilgili “Devamlı konumlu mesaj gönderecekler. Bildirmeyenlerin makul sebebi yoksa iki kez tekrarladığında alıp kampa götürüyoruz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum’da konuşma yaptığı sırada protesto edilmişti. İsrail ile ticaretin devam ettiği iddiasıyla protesto yapan 9 kişi sonrasında gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, protestolar nedeniyle yapılan tutuklamayı eleştirerek; “Bu tip kararlar adalete güveni sarsmaktır” ifadelerini kullandı.
Gaziantep’te bulunan özel bir sağlık kliniğinde skandal bir olay yaşandı. Doktor olduğu iddia edilen bir kişi, 4 aylık bebeği sünnet etmeyi iki defa denemesine rağmen başaramadı. Ailenin tepki göstermesi üzerine “doktor” olay yerinden kaçtı. Bebeğin penisinde şişme ve morarma meydana gelirken, ailenin şikayeti sonrasında olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Terör örgütü FETÖ’nün en büyük finans kaynaklarından biri olan Akın İpek’in sahibi olduğu 12 şirket geçtiğimiz günlerde Varlık Fonu’na devredilmişti. Kırmızı bültenle aranan Akın İpek’in Ankara’daki ultra lüks malikanesi de fona devredilenler arasında bulunuyor. 14 bin 182 metrekarelik bir alanda bulunan malikaneye bugün 2 büyük Türk Bayrağı asıldı.
Kara Harp Okulu’nda düzenlenen mezuniyet töreninde kılıçlarını çatarak yemin eden 5 teğmen, ihraç isteğiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti. TSK’dan ihracı istenen teğmenler arasında, dönem birincisi olan Teğmen Ebru Eroğlu da yer alıyordu. Yüksek Disiplin Kurulu’nun, teğmenlerin dosyasını görüşmeyerek yeniden sınıf okullarına gönderdiği iddia edildi. Teğmenlerin TSK’dan ihraç edilebilmesi için, sıralı amirlerinin “olumsuz kanaat” vermesi gerekiyormuş.
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Diyarbakır’da cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran’ın avucunun içinde ve kıyafetlerinin üstünde saç ile kıl bulunmuştu. İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan mitokondriyal DNA incelemesinde, bulunan saç ve kıl örnekleri Narin’in tutuklu bulunan annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile uyumlu çıktı. Dava dosyasına giren yeni Adli Tıp Kurumu raporu mahkeme tarafından dikkate alınırsa, talihsiz çocuğun katil veya katillerinin kimliğinin belli olmuş olabileceği iddia edildi.
Fransa’da Başbakan Michel Barnier’in kurduğu hükümet, Parlamentoda yapılan oylamada yeterli sayıda güvenoyunu alamayınca düştü. Barnier’in 3 ay önce kurduğu hükümet, aşırı sağcılarla iş birliği yapmakla itham ediliyordu. Fransa'da yaşanan siyasi kaos, tüm dünyada gündem maddesi oldu. Ayrıca, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, hükümetin düşmesine önlem olarak 1 haftadır yeni başbakan üzerinde çalıştığı iddia edildi.
İtalya’da üniversitede okuma hakkı kazanmasına rağmen vize alamayan yaklaşık 900 Türk öğrenci mağdur olmuştu. İtalya’nın öğrencilere vize hakkı tanımaması sonrasında öğrenciler İstanbul Beyoğlu’nda bulunan başkonsolosluk önünde eylem yapmıştı. İtalya ile öğrenci vizesi krizinde yeni bir gelişme daha yaşanadı. İtalya vizesi için yetkili olan iData şirketi, İtalya’dan vize almak isteyen öğrencilerden başvuru alınmayacağını açıkladı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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