Yurt Dışı Çıkış Harcında Yeni Dönem Başlayacak: Basılı Pul Alınamayacak
Yurt Dışı Çıkış Harcında Yeni Dönem Başlayacak: Basılı Pul Alınamayacak
Sık sık yapılan zamlarla gündeme gelen yurt dışı çıkış harcı bu sefer başka bir konuyla gündemde. 1 Ocak 2025 itibarıyla yurt dışı çıkış harcı için basılı pul olmayacak. Havalimanlarına vatandaşların mağdur olmaması için yeni dönem için bilgilendirme afişleri asıldı. Afişlerde, yurt dışı harcı için ödeme kanalları tanıtıldı.
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Türkiye, yurt dışına çıkışlarda vatandaşlarından ücret talep eden ender ülkelerden biri.
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Yurt dışı çıkış harcı, geçtiğimiz günlerde 150 liradan 500 liraya yükseltmişti. Yurt dışı çıkış harcının, yeni yılda ise 710 lira olması bekleniyor.
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) hazırladığı taslakla birlikte yurt dışı çıkışlarda alınan basılı harç pulu uygulaması 1 Ocak 2025'te sona erecek.
Kağıt tasarruf tedbirleri ve yeşil dönüşüm kapsamında hazırlanan yeni uygulama için İstanbul Havalimanı'nda bulunan yurt dışı harç pulu satış noktalarına bilgilendirme afişleri asıldı.
Bilgilendirme afişlerinde "Yurt dışına çıkış harcınızı kolayca ödeyin! 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren pulla ödeme sona eriyor. Ödemeleri dijital vergi dairesi, GIB Mobil, Anlaşmalı bankalar, Vergi Dairesi ve havalimanı veznelerinden kolayca ödeyebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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