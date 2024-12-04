Yurt Dışı Çıkış Harcında Yeni Dönem Başlayacak: Basılı Pul Alınamayacak

Sık sık yapılan zamlarla gündeme gelen yurt dışı çıkış harcı bu sefer başka bir konuyla gündemde. 1 Ocak 2025 itibarıyla yurt dışı çıkış harcı için basılı pul olmayacak. Havalimanlarına vatandaşların mağdur olmaması için yeni dönem için bilgilendirme afişleri asıldı. Afişlerde, yurt dışı harcı için ödeme kanalları tanıtıldı.