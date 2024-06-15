Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan Yurt Dışı Çıkış Harcı Açıklaması: “Bugünden Alınanlar Geçersiz Olur”

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yeni vergi paketinde yurt dışı çıkış harcına ciddi miktarda zam geleceği iddia edilmişti. 150 lira olan çıkış pulununun, yeni vergi paketinde bin 500 lira olacağı belirtiliyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, yaptığı açıklamada iddiaları yalanlamadı ve şimdiden alınacak yurt dışı çıkış harcı pullarının zamlandıktan sonra geçerli olmayacağını duyurdu.