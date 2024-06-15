Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan Yurt Dışı Çıkış Harcı Açıklaması: “Bugünden Alınanlar Geçersiz Olur”
Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan Yurt Dışı Çıkış Harcı Açıklaması: “Bugünden Alınanlar Geçersiz Olur”
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yeni vergi paketinde yurt dışı çıkış harcına ciddi miktarda zam geleceği iddia edilmişti. 150 lira olan çıkış pulununun, yeni vergi paketinde bin 500 lira olacağı belirtiliyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, yaptığı açıklamada iddiaları yalanlamadı ve şimdiden alınacak yurt dışı çıkış harcı pullarının zamlandıktan sonra geçerli olmayacağını duyurdu.
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Dünyada sayılı ülkelerde uygulanan yurt dışı çıkış harcına kısa zaman içerisinde çok ciddi miktarlarda zam geleceği ortaya çıkmıştı.
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Yüzde 1066 zamlanarak 1500 lira olacağı iddia edilen yurt dışı çıkış harcı için vatandaşlar “şimdiden alsak zamlanınca kullanabilir miyiz?” diye düşünmeye başlamıştı.
Gazeteci Nevşin Mengü'nün paylaşımı 👇
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yaptığı açıklamada zam olmadan alınan harç pullarının zamlandıktan sonra geçerli olmayacağı duyuruldu.
“Bilindiği üzere bu harç, yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından, çıkış başına maktu olarak alınmaktadır.”
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“Yurt dışına çıkış harcının, yurt dışına çıkış tarihinde yürürlükte bulunan tutarlar üzerinden ödenmesi gerekir. Dolayısıyla çıkan haberler nedeniyle bugünden harç pulu satın almak veya diğer yollarla harcı ödemek, çıkış tarihinde geçerli tutarın ödenmeyeceği anlamına gelmez.”
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