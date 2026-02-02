onedio
Aslan Dolunayı: Doğum Sancısı

Filiz Çakal
02.02.2026 - 08:01

2 Şubat saat 01:09’da Aslan burcunun 13 derecesinde doğum sancısı gibi bir dolunay gerçekleşiyor. Ay-Mars karşıtlığının etkin olduğu bu göksel olay fevri ve kışkırtıcı sahnelere ev sahibi olabileceğini vurguluyor. Dolunayın yükseleni Akrep; bıçak gibi kestirip atmak, yön değişimi ve güçlenme için açık...

Akrebin olduğu yerde adaletin kestiği parmak acımaz!

Ya gideceksin ya da kalacaksın! Ya o sözü söyleyeceksin ya da susacaksın! Ya başaracaksın ya da teslim olacaksın! Enerji o kadar net ve güçlü ki bize bir seçim yapmak zorunda olduğumuzu hatırlatıyor. Dolunayın yarattığı vibrasyon bünyemizde bir huzursuzluk ve kaygı yaratsa da uzun vadede önemli bir fırsattır. 

Bebek rahim ağzına geldiğinde onu bekletemezsiniz! Doğum başlamıştır ve yapılacak tek şey ona zarar vermeden kontrollü bir şekilde doğumuna yardımcı olmaktır. Bizi biz yapan hangi özelliğimiz varsa onun doğmasına, gün ışığına çıkmasına ve nefes almasına izin vermeliyiz. Mükemmel görünmek yerine eksiklerimize göz atıp tamamlamalıyız. Sızlanmak yerine ayağa kalkmalı, onay almak yerine kararlarımızı uygulamalıyız.

Sürekli başkalarına iyi görünme ve onları hoşnut etme ihtiyacından kademeli olarak vazgeçmeliyiz. Zamanında bize yaşamı baskıcı ve zorba biri gibi öğrettiler. “Savaşmalısın yoksa kaybedersin! Mükemmel olmalısın yoksa horlanırsın, hayatla kavga etmelisin yoksa yok olursun” dendi... Böyle böyle herkese keskin sınırlar çizdik! Dişe diş göze göz savaşır hale geldik! Dur durak nedir bilmedik. 

Ne kendimizle ne de hayatla kavgamız bitmek bilmedi. Hep bir meydan okuduk! Rest çektik, koşullar kurallar koyduk. Onlar olmazsa mutsuz olacağımızı düşündük. Halbuki bunların hiçbirine gerek yoktu. Hepimiz kendimize has özelliklerimizle zaten iyiydik. Dolunay diyor ki; sana yük gelen, baskı hissettiren ne varsa farklı açıdan bakarsan her birinin senin özüne ve şekillenmene yardımcı olduğunu anlarsın. Onlardan alacaklarımızın bittiğini ve yeterli miktarda öğrendiğimizi düşünüyorsak artık nitelikli yönlerimize odaklanabiliriz. 

Ne zamandır isteyip de yapamadığımız, adım atamadığımız işlerimize yönelebiliriz. Kimseye karışmadan, başkalarının üzerimizde tahakküm kurmasına müsaade etmeden, kontrolü kaybetmeden ilerlemeliyiz. Hayallerinizi somut adımlarla güçlendirmek ve niyetlerinizi cesaretle taçlandırmak için çok uygun bir zaman. Bazı engeller güçle, bazıları zarafetle aşılır. Çünkü özümüze ters düşen bizi tatmin etmez. En derin meydan okumalar her taşı sırtlamakla değil, nerede ne yapmamız gerektiğini bilmekten geçer. Gemileri yakacaksanız da incinmekten korkmayacaksınız. Zira insan çoğu zaman aradığını bulamadığında öfkesiyle sadece gemiyi yakmaz! O geminin içinde umutlarını da, hayallerini de, olması mümkün ne varsa hepsini yakar.

Ancak biraz soluklandığınızda bunlara gerek olmadığını anlarsınız.

Özellikle de sabır ve inayet acziyeti ortadan kaldırır ve büyümen için yol açar... Büyük resmi görmeli, hakikati anlamalı, karanlığı ışığa dönüştürmeli ve teslimiyetle gerçek frekansına yönelmelisin. Unutma; sahip olduğun şeyi mahvetmemek de bir sanattır. Ve iyi bir sanatçı kendi eserini kusurlarıyla var eder. Kimi için kusur görünen diğerinin varlığını ortaya koyması için bir araçtır.

