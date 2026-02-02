Aslan Dolunayı: Doğum Sancısı
2 Şubat saat 01:09’da Aslan burcunun 13 derecesinde doğum sancısı gibi bir dolunay gerçekleşiyor. Ay-Mars karşıtlığının etkin olduğu bu göksel olay fevri ve kışkırtıcı sahnelere ev sahibi olabileceğini vurguluyor. Dolunayın yükseleni Akrep; bıçak gibi kestirip atmak, yön değişimi ve güçlenme için açık...
Akrebin olduğu yerde adaletin kestiği parmak acımaz!
Ancak biraz soluklandığınızda bunlara gerek olmadığını anlarsınız.
