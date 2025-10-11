onedio
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Aşktan Önce Sağlık! Cinsel Yolla Aktarılan Enfeksiyonlar Hakkında Hala Doğru Bildiğiniz 11 Yanlış

etiket Aşktan Önce Sağlık! Cinsel Yolla Aktarılan Enfeksiyonlar Hakkında Hala Doğru Bildiğiniz 11 Yanlış

Sultan Oğuz
Sultan Oğuz - Onedio Üyesi
11.10.2025 - 23:04

Cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlar hakkında birçok yanlış bilgi dolaşıyor. Kulaktan dolma bilgiler yüzünden hem sağlığımızı hem de sevdiklerimizi riske atabiliyoruz. İşte doğru bildiğiniz ama aslında yanlış olan 11 yaygın inanış!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. "Cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlar, kişinin karakteriyle ya da kaç partneri olduğuyla ilgilidir."

Tek eşli bile olsanız eğer partneriniz farkında olmadan taşıyıcıysa siz de risk altındasınız. Çünkü cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlar sosyal statü, yaş, cinsiyet ya da yaşam tarzı ayırt etmez. Unutmayın, cinsellik hayatın doğal bir parçası ve korunma yöntemlerini bilmek herkesin sorumluluğu.

2. "Cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlar mutlaka belirti gösterir."

Maalesef birçok cinsel yolla aktarılan enfeksiyon sessizce yayılır ve yıllarca hiçbir belirti vermeyebilir. Klamidya, bel soğukluğu ve hatta HIV gibi enfeksiyonlar bazen hiçbir semptom göstermeden ilerleyebilir. Bu da kişinin hem kendini hem de başkalarını farkında olmadan riske atması anlamına gelir. Yani, belirti görmüyor olmanız tamamen sağlıklı olduğunuz anlamına gelmez.

3. "Eğer sevgilim sağlıklı görünüyorsa cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlar taşımıyordur."

Birçok enfeksiyonun yıllarca belirti vermediğini söylemiştik, değil mi? İşte tam da bu yüzden partnerinizin dışarıdan sağlıklı görünmesi, kesinlikle enfekte olmadığı anlamına gelmez. HPV, klamidya ve HIV gibi bazı enfeksiyonlar aylarca hatta yıllarca hiçbir belirti göstermeden kişide kalabilir. Bu nedenle, güvende olduğunuzu varsaymak yerine birlikte test yaptırarak emin olmalısınız.

4. "Cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlar sadece cinsel birleşme yoluyla aktarılır."

Hayır, bazı enfeksiyonlar sadece cinsel birleşme ile değil, vücut sıvıları yoluyla da aktarılabilir. Ayrıca, HIV ve hepatit B-C gibi bazı enfeksiyonlar kan yoluyla aktarıldığı için steril olmayan iğne kullanımı da büyük risk taşır.

5. "HIV pozitif olan biriyle aynı çatalı kaşığı kullanmak virüsün aktarılmasına yol açar."

HIV, hava yoluyla ya da gündelik temasla aktarılmaz. Yani, aynı kaptan yemek yemek, aynı tuvaleti kullanmak, tokalaşmak ya da sarılmak HIV’in aktarılmasına neden olmaz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. "Cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlar zamanla kendi kendine geçer."

Bazı enfeksiyonlar tedavi edilmezse ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Örneğin, klamidya ve bel soğukluğu tedavi edilmezse kısırlığa neden olabilir ya da HIV tedavi edilmezse bağışıklık sisteminde kalıcı hasarlar bırakabilir.

7. "Monogamik bir ilişkideysen test yaptırmama gerek yok."

Eğer siz ve partneriniz ilişkinize başlamadan önce test yaptırmadıysanız biriniz farkında olmadan bir cinsel yolla aktarılan enfeksiyon taşıyor olabilir. Ayrıca, geçmişteki ilişkilerde korunmasız temas yaşanmışsa bazı enfeksiyonlar yıllar sonra bile belirti verebilir. Yani, tek eşli bir ilişkide olsanız bile sağlığınızı riske atmamak için test yaptırmanız en iyisi.

8. "HPV aşısı sadece kadınlar içindir."

HPV aşısı erkekler için de önemlidir! HPV, sadece rahim ağzı kanserine değil aynı zamanda penis, anüs ve boğaz kanserine de yol açabilir. Bu yüzden hem kadınların hem erkeklerin aşı olması önerilir.

9. "Aynı havuzu, tuvaleti veya saunayı kullanmak cinsel yolla aktarılan enfeksiyona neden olur."

Hayır, cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlar ortak kullanılan havuz, tuvalet, sauna, jakuzi gibi alanlardan aktarılmaz. Virüsler ve bakteriler vücut dışında uzun süre hayatta kalamaz, bu yüzden klozet kapağından ya da havuz suyundan enfeksiyon kapma ihtimaliniz yok denecek kadar azdır. Çünkü cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlar ancak cinsel temas, kan teması veya vücut sıvıları yoluyla aktarılır.

10. "Cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlar sadece genital bölgede enfeksiyon yapar."

Cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlar sadece genital bölgede görülmez! Örneğin, HPV ağız ve boğaz kanserine neden olabilir, herpes dudak çevresinde uçuklara yol açabilir, bel soğukluğu boğaz enfeksiyonu yapabilir. Yani, cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlar vücudun farklı bölgelerinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. "Cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlardan bir kez geçirirsem tedavi olduktan sonra bir daha geçirmem."

Bir kez cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlar geçirmeniz tekrar geçirmeyeceğiniz anlamına gelmez. Örneğin, klamidya ya da bel soğukluğu tedavi edildikten sonra tekrar geçirilebilir. Ayrıca, HPV ve herpes gibi bazı enfeksiyonlar vücutta kalıcı olabilir ve belli dönemlerde yeniden aktif hale gelebilir. Bu yüzden korunma yöntemlerine her zaman dikkat etmek şart!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Sultan Oğuz
Sultan Oğuz
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın