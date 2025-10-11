Aşktan Önce Sağlık! Cinsel Yolla Aktarılan Enfeksiyonlar Hakkında Hala Doğru Bildiğiniz 11 Yanlış

Maalesef birçok cinsel yolla aktarılan enfeksiyon sessizce yayılır ve yıllarca hiçbir belirti vermeyebilir. Klamidya, bel soğukluğu ve hatta HIV gibi enfeksiyonlar bazen hiçbir semptom göstermeden ilerleyebilir. Bu da kişinin hem kendini hem de başkalarını farkında olmadan riske atması anlamına gelir. Yani, belirti görmüyor olmanız tamamen sağlıklı olduğunuz anlamına gelmez.