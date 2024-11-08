Aşka Ne Kadar Yakınsın?
Aşka Ne Kadar Yakınsın?
Aşkla aran nasıl? Ne kadar zamandır yalnızsın? Aşka yakın mısın, uzak mı? Bazen aşka duyduğumuz ihtiyaç bir anda kabarır, bazen de kendi iç yolculuğumuzda yalnız kalmak isteyebiliriz. Belki geçmişte yaşadığın deneyimler, seni aşka karşı daha temkinli yapmıştır, ya da belki de kalbin hala yeni bir başlangıca hazırdır. Herkesin aşkı anlama ve yaşama şekli farklıdır, kimi tutkuyla, kimi ise yavaşça bir adım atarak ilerler. Peki, sen aşka ne kadar hazırsın? Bu test, sana kalbinin derinliklerinde ne olduğunu keşfetme fırsatı sunacak.
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Senin için ilişkide en önemli şey ne?
4. Şu an biriyle flörtleşiyor musun?
5. Hiç iki kişi arasında seçim yapmak zorunda kaldın mı?
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6. Birinden hoşlandığında ne yaparsın?
7. Sence ilk buluşma nasıl olmalı?
8. Sence ilk görüşte aşk var mı?
9. Daha önce hiç aldatıldın mı?
10. Son olarak aşk sana ne hissettiriyor?
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Sen aşka çok yakınsın!
Sen aşka ne yakın ne de uzaksın!
Sen aşka çok uzaksın!
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