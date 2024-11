Aşka Ne Kadar Yakınsın?

Aşkın büyüleyici dünyasına adım atmaya hazır ol, çünkü aşkla aranda neredeyse hiç mesafe kalmadı! Bu kıpır kıpır, heyecan verici duygu sana öylesine yakın ki... Aşkın tatlı rüzgarı yüzünü okşamaya, kalbini hızlandırmaya başladı bile. Aşk, artık senin için uzak bir kavram olmaktan çıktı ve hayatının merkezine doğru hızla ilerliyor. Bu yüzden gözlerini dört aç ve kalbini aşka hazırla! Çünkü aşk, seninle arasındaki mesafeyi kapatmak için sabırsızlanıyor. Ve unutma, aşk her zaman beklenmedik bir anda, en umulmadık şekilde karşına çıkar. O yüzden her an, her saniye aşka hazır ol!