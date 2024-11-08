Aşka Ne Kadar Yakınsın?

Aşkın ne yakınında ne de uzağındasın. Bir yerlerde, belki de tam gözlerinin önünde, belki de kalbinin derinliklerinde, aşk seni bekliyor. Ancak sen, sanki bir yolculuğa çıkmaktan çekiniyormuşçasına, aşka doğru adım atmıyorsun. Sanki bir rüzgar bekliyorsun, seni aşka doğru sürükleyecek. Ama unutma, aşk bir rüzgar değil ki, onu yakalayıp seni sürüklesin. Aşk, bir yolculuktur ve senin o yolculuğa çıkmaya cesaret etmen gerekiyor.

Orada duruyorsun, aşkın varlığının farkındasın ama ona doğru bir adım atmak için bir şeylerin eksik olduğunu düşünüyorsun. Belki de korkuyorsun, belki de aşkın sana getireceği sorumluluklardan çekiniyorsun. Ancak unutma, aşkın büyüsüne kapılmak için cesur olmalı, risk almalı ve belki de biraz da deli olmalısın.

Aşk, bir deniz gibidir, içine atlamadan, dalgalarıyla boğuşmadan, tuzunu tatmadan anlayamazsın. Aşkın ne olduğunu, ne hissettirdiğini gerçekten bilmek istiyorsan, o denize atlamalı ve aşkın dalgalarında kaybolmalısın.

Aşk, orada bir yerde seni bekliyor. Ancak sen, aşka ulaşmak için gereken adımları atmıyorsun. Sadece orada duruyorsun, belki de aşkın seni bulmasını bekliyorsun. Ancak unutma, aşk bir hazine gibidir, onu bulmak için kazı yapmalı, belki de biraz tozlanmalı ve terlemelisin. Aşkı bulmak için çaba sarf etmelisin, çünkü aşk, sadece bekleyenlerin değil, aynı zamanda arayanların da karşısına çıkar.