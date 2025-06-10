Aşka Ne Kadar İnanıyorsun?
Birileri 'Aşk' dediğinde içini sıcacık bir his mi kaplıyor, yoksa gözlerini devirip “Yine mi?” mi diyorsun? Kimi için aşk bir masal, kimi içinse sadece bir kelime… Peki senin için aşk ne ifade ediyor? Gerçekten kalbinin derinliklerinde ona inanıyor musun, yoksa çoktan gardını mı aldın?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Romantik filmler izlerken ne hissedersin?
4. En son ne zaman aşık oldun?
5. Birini ilk görüşte sevebileceğine inanır mısın?
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6. Aşk sence?
7. Aşk için neleri göze alırsın?
8. Aşk ve mantık bir arada olur mu?
9. Hayatında biri olduğunda ne hissedersin?
10. Aşk sence bir kez mi yaşanır?
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Sen aşka kalpten inanıyorsun!
Sen aşka olması gerektiği kadar inanıyorsun!
Sen aşka olan inancını biraz kaybetmişsin!
Sen aşka olan inancını çoktan yitirmişsin!
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