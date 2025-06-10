Aşka Ne Kadar İnanıyorsun?

Aşk, senin için bir labirent kadar karmaşık, belki de bir bulmaca kadar çözümsüz bir konu. Geçmişin tozlu sayfalarında saklı kalan deneyimlerin, belki de biraz fazla buz tutmuş olan kalbini dondurmuş olabilir. Adeta bir kale gibi korumaya aldığın kalbini, birine açmak senin için Everest Dağı'nı tırmanmak kadar zor olabilir. Güven duygusu, senin için bir okyanus kadar derin ve bir çöl kadar ulaşılmaz. Ama unutma ki, her aşk bir kaktüs gibi dikenli ve acı verici olmak zorunda değil. Belki de bir bahar çiçeği kadar taze, bir yaz meyvesi kadar tatlı bir aşk, hayatının bir köşesinde sabırla seni bekliyor olabilir. Bu aşk, belki de tüm yaralarını saracak, kalbindeki buz dağlarını eritecek ve seni yeniden hayata bağlayacak. Öyleyse, korkma ve kalbini aşka bir kez daha açmayı dene. Belki de hayatının en güzel serüveni, tam da bu köşede seni bekliyor olabilir...