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Aşka Ne Kadar İnanıyorsun?

Aşka Ne Kadar İnanıyorsun?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
10.06.2025 - 18:03

Birileri 'Aşk' dediğinde içini sıcacık bir his mi kaplıyor, yoksa gözlerini devirip “Yine mi?” mi diyorsun? Kimi için aşk bir masal, kimi içinse sadece bir kelime… Peki senin için aşk ne ifade ediyor? Gerçekten kalbinin derinliklerinde ona inanıyor musun, yoksa çoktan gardını mı aldın?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Romantik filmler izlerken ne hissedersin?

3. Romantik filmler izlerken ne hissedersin?

4. En son ne zaman aşık oldun?

5. Birini ilk görüşte sevebileceğine inanır mısın?

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6. Aşk sence?

7. Aşk için neleri göze alırsın?

8. Aşk ve mantık bir arada olur mu?

9. Hayatında biri olduğunda ne hissedersin?

10. Aşk sence bir kez mi yaşanır?

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Sen aşka kalpten inanıyorsun!

Aşkın büyüsüne kapılmış bir romantiksin sen! Aşk, senin için sadece bir duygu değil, adeta bir yaşam felsefesi. Kalbin, sevgi dolu bir okyanus gibi geniş ve derin, her daim sevgiye açık ve şefkatle dolu. Sen, masallara inanan ve onların büyüsüne kapılanlardansın, çünkü kendi aşk masalını yaşamaya hazır ve nazırsın. Senin gibi insanlar, aşka derinlik ve anlam katar. Her hareketin, her bakışın, her kelimen aşkla yüklü. Seninle aşk, bir masalın içinde kaybolmak gibi, bir rüyanın içinde uyanmak gibi... İşte bu yüzden sen, aşkın ve romantizmin gerçek bir elçisisin.

Sen aşka olması gerektiği kadar inanıyorsun!

Aşkın büyülü dünyasına adım atan sen, onu yüceltiyor, tüm varlığınla ona değer veriyorsun. Ancak bu aşkı yaşarken gerçekliğin topraklı kokusunu da ihmal etmiyorsun. Sen, aşkın güzelliklerini yaşarken, ayakların yere sağlam basan biri olmayı da asla unutmuyorsun. Sevgiye olan inancın ve ona verdiğin değer, etrafına yaydığın pozitif enerjinin en büyük kaynağı. Duygularını küçümsemiyor, onların seni sen yapan en özel parçalar olduğunu biliyorsun. Ancak bu duygusal derinliğin yanı sıra, sınırlarını da koruyan biri olmayı başarıyorsun. Kalbinde sevgiye yer varken, mantığınla da hayatın gerçeklerini göz ardı etmiyorsun. Aşka olan inancın sağlam, kalbindeki sevgi dolu hislerinle birlikte, gözlerin her zaman açık. Aşkın büyüsüne kapılıp gitmek yerine, dengeli bir kalbe sahip olmayı tercih ediyorsun. Bu, senin aşkı yaşama biçimin, bu senin hayata karşı duruşun. Ve bu duruş, seni sen yapan en özel detaylardan biri.

Sen aşka olan inancını biraz kaybetmişsin!

Aşk, senin için bir labirent kadar karmaşık, belki de bir bulmaca kadar çözümsüz bir konu. Geçmişin tozlu sayfalarında saklı kalan deneyimlerin, belki de biraz fazla buz tutmuş olan kalbini dondurmuş olabilir. Adeta bir kale gibi korumaya aldığın kalbini, birine açmak senin için Everest Dağı'nı tırmanmak kadar zor olabilir. Güven duygusu, senin için bir okyanus kadar derin ve bir çöl kadar ulaşılmaz. Ama unutma ki, her aşk bir kaktüs gibi dikenli ve acı verici olmak zorunda değil. Belki de bir bahar çiçeği kadar taze, bir yaz meyvesi kadar tatlı bir aşk, hayatının bir köşesinde sabırla seni bekliyor olabilir. Bu aşk, belki de tüm yaralarını saracak, kalbindeki buz dağlarını eritecek ve seni yeniden hayata bağlayacak. Öyleyse, korkma ve kalbini aşka bir kez daha açmayı dene. Belki de hayatının en güzel serüveni, tam da bu köşede seni bekliyor olabilir...

Sen aşka olan inancını çoktan yitirmişsin!

Şu an aşk fikrinden ne kadar uzak olduğunu gözlerinden okuyabiliyorum. Belki de yaşadığın hayal kırıklıkları, kalbini aşka karşı bir zırhla sarmalamanı sağladı. Aşka karşı bir kale inşa etmişsin sanki, içine kimseyi almamak için. Ancak unutma ki, kalp her zaman kendini yenileyebilir, tıpkı mevsimlerin değişimi gibi. Aşk, bazen en beklenmedik anda, en beklenmedik şekilde karşına çıkar. İnançsızlığın ve umutsuzluğun içinde bile, bir ışık hüzmesi gibi yolunu aydınlatır. Bu, tıpkı bir gökkuşağının fırtınanın ardından belirmesi gibi, tüm karanlığı silip süpürer. Ve işte o an, kalbindeki buzların eridiğini ve aşka yeniden kapılarını açtığını fark edersin. Bu yüzden, aşka olan inancını asla kaybetme, çünkü aşk, beklenmedik bir anda hayatına girebilir ve tüm inançsızlıkları silip süpürer.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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