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Aşk Senin Gözünü Kör Ediyor mu?

Aşk Senin Gözünü Kör Ediyor mu?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
02.11.2024 - 12:01

Aşk senin için ne anlama geliyor? Sen aşık olduğunda gözün sadece sevgilini mi görüyor yoksa daha mantıklı mı yaklaşıyorsun? Öğrenmek için hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Senin için ilişkide olmazsa olmaz şey ne?

4. İlk görüşte aşka inanıyor musun?

5. Daha önce hiç aşık oldun mu?

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6. Sevdiğin insanla bir konuda çok zıt düşünüyorsunuz ve büyük bir kavga ettiniz. Nasıl bir tavır sergilersin?

7. Birlikte olacağın kişide en çok neye önem verirsin?

8. Senin ilişkilerin genelde ne kadar sürüyor?

9. Sevgilinin sana sürekli hediye alması seni mutlu eder mi?

10. Son olarak buluştuğun zaman yapmayı en çok sevdiğin şey ne?

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Aşk senin gözünü kör ediyor!

Aşk, gözlerini kamaştırıyor, tüm dünyayı bir perde gibi örtüyor ve seni başka hiçbir şeyi göremez hale getiriyor. Bir anda, tüm evren sanki sevdiğin kişinin etrafında dönüyor gibi hissediyorsun. Kalbinin ritmi, onun her bir hareketiyle senkronize oluyor. Aşk, senin gözlerini o kadar kör ediyor ki, sevdiğin kişiden başka hiçbir şeyi göremiyorsun. Aşık olduğunda, dünyanın geri kalanı adeta yok oluyor. Gözlerin, sadece onu görüyor; kulakların, sadece onun sesini duyuyor. Aşk, seni adeta bir başka boyuta taşıyor, bir rüya dünyasına, nerede sadece sen ve sevdiğin kişi var. Ve bu aşkın büyüsü altında, gözlerin başka hiçbir şeyi görmüyor. Çünkü aşk, senin gözlerini kör ediyor, seni başka hiçbir şeyi göremez hale getiriyor. Aşık olduğunda, gözlerin sadece onu görüyor, kalbin sadece onun için atıyor. Aşk, senin dünyanı daraltıyor, ama aynı zamanda onu daha da büyütüyor. Çünkü aşk, senin gözlerini kör ediyor, ama kalbini görür hale getiriyor.

Aşk senin gözünü kör etmiyor!

Aşkın, gözlerini kamaştırmadığına dikkat çekmek istiyorum. Aşkın o büyülü dokunuşu, seni bambaşka bir dünyaya sürüklemiyor. İnanılmaz ama gerçek; sen, kör kütük aşık olmayı bile beceremiyorsun. İçindeki o mantık canavarı, kalbinin önüne geçip, aşkın tatlı serüvenine adım atmanı engelliyor. Herkesin başını döndüren, kalpleri çarptıran o aşk rüzgarı, senin etrafında bir türlü esmiyor. Belki de sen, aşkın o büyülü dünyasına girmek yerine, mantığın sert ve gerçekçi çizgileri arasında kaybolmayı tercih ediyorsun. Aşkın tatlı belirsizliği yerine, mantığın net ve belirgin sınırları seni daha çok çekiyor olabilir. Ama unutma ki, aşkın kör kütük olması gerekiyor. Aşk, mantığın sınırlarını zorlayan, kalbinin en derin köşelerine dokunan bir his. Belki de biraz daha cesaret etmeli, mantığın sınırlarını aşarak, aşkın o tatlı ve belirsiz dünyasına adım atmalısın. Kim bilir, belki de senin için bekleyen o büyülü aşk hikayesi, tam da bu adımın ardında saklıdır.

Aşk senin gözünü her zaman kör edemiyor!

Aşk, her zaman senin gözlerini kör etmez, değil mi? Bazen, hayatının tüm detaylarını bir kenara bırakıp, sadece o özel kişiye odaklanıyorsun. Tüm dünya durmuş gibi hissediyorsun. Sadece o kişi ve sen varsınız. Onun gülüşü, sesi, dokunuşu... Her şey o kadar mükemmel ki, sanki bir rüyadasın. Ancak bazen de, aşkın büyüsüne kapılmadan, daha mantıklı bir yaklaşımla hareket ediyorsun. Her şeyi bir kenara bırakıp sadece aşka odaklanmak yerine, hayatın diğer yönlerini de göz ardı etmiyorsun. İşin, arkadaşların, hedeflerin... Bunlar da senin hayatının önemli parçaları ve aşkın onları silip atmasına izin vermiyorsun. Bu durum, zaman zaman değişiyor. Bazen aşkın büyüsüne kapılıp, tüm dünyayı unutuyorsun. Bazen ise aşkı, hayatının diğer yönleriyle dengeli bir şekilde yaşamayı tercih ediyorsun. Aşkın kör edici etkisi ve mantığın arasında gidip geliyorsun. Bu, senin aşkla dansın, senin hikayen...

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