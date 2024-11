Aşk Senin Gözünü Kör Ediyor mu?

Aşk, her zaman senin gözlerini kör etmez, değil mi? Bazen, hayatının tüm detaylarını bir kenara bırakıp, sadece o özel kişiye odaklanıyorsun. Tüm dünya durmuş gibi hissediyorsun. Sadece o kişi ve sen varsınız. Onun gülüşü, sesi, dokunuşu... Her şey o kadar mükemmel ki, sanki bir rüyadasın. Ancak bazen de, aşkın büyüsüne kapılmadan, daha mantıklı bir yaklaşımla hareket ediyorsun. Her şeyi bir kenara bırakıp sadece aşka odaklanmak yerine, hayatın diğer yönlerini de göz ardı etmiyorsun. İşin, arkadaşların, hedeflerin... Bunlar da senin hayatının önemli parçaları ve aşkın onları silip atmasına izin vermiyorsun. Bu durum, zaman zaman değişiyor. Bazen aşkın büyüsüne kapılıp, tüm dünyayı unutuyorsun. Bazen ise aşkı, hayatının diğer yönleriyle dengeli bir şekilde yaşamayı tercih ediyorsun. Aşkın kör edici etkisi ve mantığın arasında gidip geliyorsun. Bu, senin aşkla dansın, senin hikayen...