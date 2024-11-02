Aşk Senin Gözünü Kör Ediyor mu?

Aşk, gözlerini kamaştırıyor, tüm dünyayı bir perde gibi örtüyor ve seni başka hiçbir şeyi göremez hale getiriyor. Bir anda, tüm evren sanki sevdiğin kişinin etrafında dönüyor gibi hissediyorsun. Kalbinin ritmi, onun her bir hareketiyle senkronize oluyor. Aşk, senin gözlerini o kadar kör ediyor ki, sevdiğin kişiden başka hiçbir şeyi göremiyorsun. Aşık olduğunda, dünyanın geri kalanı adeta yok oluyor. Gözlerin, sadece onu görüyor; kulakların, sadece onun sesini duyuyor. Aşk, seni adeta bir başka boyuta taşıyor, bir rüya dünyasına, nerede sadece sen ve sevdiğin kişi var. Ve bu aşkın büyüsü altında, gözlerin başka hiçbir şeyi görmüyor. Çünkü aşk, senin gözlerini kör ediyor, seni başka hiçbir şeyi göremez hale getiriyor. Aşık olduğunda, gözlerin sadece onu görüyor, kalbin sadece onun için atıyor. Aşk, senin dünyanı daraltıyor, ama aynı zamanda onu daha da büyütüyor. Çünkü aşk, senin gözlerini kör ediyor, ama kalbini görür hale getiriyor.