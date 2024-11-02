Aşk Senin Gözünü Kör Ediyor mu?
Aşk Senin Gözünü Kör Ediyor mu?
Aşk senin için ne anlama geliyor? Sen aşık olduğunda gözün sadece sevgilini mi görüyor yoksa daha mantıklı mı yaklaşıyorsun? Öğrenmek için hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Senin için ilişkide olmazsa olmaz şey ne?
4. İlk görüşte aşka inanıyor musun?
5. Daha önce hiç aşık oldun mu?
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6. Sevdiğin insanla bir konuda çok zıt düşünüyorsunuz ve büyük bir kavga ettiniz. Nasıl bir tavır sergilersin?
7. Birlikte olacağın kişide en çok neye önem verirsin?
8. Senin ilişkilerin genelde ne kadar sürüyor?
9. Sevgilinin sana sürekli hediye alması seni mutlu eder mi?
10. Son olarak buluştuğun zaman yapmayı en çok sevdiğin şey ne?
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Aşk senin gözünü kör ediyor!
Aşk senin gözünü kör etmiyor!
Aşk senin gözünü her zaman kör edemiyor!
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