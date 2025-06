Aşk mı, Taktik mi? 11 Maddede Love Bombing'in Gerçek Yüzü

Love bombing’in başlangıcı her şeyin mükemmel olduğu bir dönem gibidir. Sürekli ilgi, yoğun alaka ve seni özel hissettiren sözler seni büyüler. Ancak bir süre sonra, bu yoğun ilgi aniden kaybolur. Gerçekten seni seven biri, sana olan ilgisini asla aniden geri çekmez. Love bombing ise sadece seni çekmek ve ilgini kazanmak amacıyla yapılan manipülatif bir taktiktir. Zamanla, bu ilginin kaybolması seni şaşırtır ve istenilen ilgiyi tekrar kazanma arayışına girersin. Bu noktada, kendini ona daha fazla beğendirmek ve her istediğini yerine getirmek için çaba harcarsın çünkü artık o ilgiyi ve özel hissetme halini o kadar içselleştirmişsindir ki, geri gelmesi için ne gerekiyorsa yapmaya istekli olursun. Ancak unutma, gerçek sevgi karşılıklı saygı ve süreklilik gerektirir, ne manipülasyona ne de duygu sömürüsüne yer vardır.