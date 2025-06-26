Aşk mı, Taktik mi? 11 Maddede Love Bombing'in Gerçek Yüzü

İltifat almak gerçekten güzel bir şeydir, kim sevmez ki? Ancak her güzel şeyin bir ölçüsü olmalı. Başlangıçta sürekli 'Sen hayatımın anlamısın' ya da 'Hayatımda tanıdığım en mükemmel insan sensin' gibi iltifatlarla seni büyülemeye çalışan biri varsa, biraz dur ve sorgula. Gerçekten seni tanımadan, bu kadar kısa bir sürede onun hayatının anlamı nasıl olabiliyorsun? İltifatlar ve güzel sözler, seni etkileme ve duygusal olarak kontrol altına alma amacını güdebilir. Gerçek bir aşk, zamanla gelişir ve duygusal bağlar doğal olarak kurulur. Her anı seni pohpohlamakla geçmez, aksine seni tanıyan, seni olduğu gibi kabul eden bir ilişki inşa edilir. Eğer birisi seni sürekli olarak bu şekilde yüceltip etkilemeye çalışıyorsa, biraz geriye çekilip bu iltifatların ne kadar gerçek olduğuna dair kendine sorular sor.