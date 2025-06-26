Aşk mı, Taktik mi? 11 Maddede Love Bombing'in Gerçek Yüzü
İlk başta, her şey harika görünür: sürekli mesajlar, aşırı iltifatlar, ve baştan çıkarıcı bir çekim. Aman dikkat! Bu, gerçek bir aşk mı, yoksa bir taktiğin parçası mı? Love bombing adı verilen bu taktik, bazen duygusal manipülasyonun bir aracı olabilir. İltifatların, ilginin ve heyecanın altında yatan gerçek amacı fark etmek, aşkı ve oyunu birbirinden ayırabilmek için önemlidir. Şimdi, love bombing’in gerçek yüzüne birlikte göz atalım.
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1. Aşırı iltifalar almak...
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2. Mesajlaşmada aşırıya kaçmamak önemli.
3. Bir ilişkinin sağlıklı bir temele oturması zaman alır.
4. Ne güzel duygusal ihtiyaçlarım karşılanıyor diyorsun ama...
5. Sana aşırı ilgi gösterilmesi, zamanla seni kontrol etme çabasına dönüşebilir.
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6. Sürekli birlikte olma isteğine dikkat et!
7. İlişkinin başında kimse pahalı hediyeler almamalı.
8. Love bombing sırasında, senin ihtiyaçların yerine sadece partnerinin isteklerine odaklanılır.
9. Hızlı bağlanma çabası mevcuttur.
10. Sürekli onaylatma ihtiyacı hissetmemelisin.
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11. Son olarak, ilgi ve alaka birden kaybolur.
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