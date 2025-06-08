onedio
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Aşk Hayatın Netflix Dizisi Olsa Türü Ne Olurdu?

etiket Aşk Hayatın Netflix Dizisi Olsa Türü Ne Olurdu?

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
08.06.2025 - 23:02

Şimdi bir düşün bakalım, partnerinle Netflix'te bir dizi açıyorsun ki, bu film senin aşk hayatın! Peki, düşününce bu senin için merak uyandırıcı mı geldi yoksa aşkına çok mu güveniyorsun? O zaman testi çöz, Netflix senin aşkını hangi türde yapmış öğren bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Cinsiyetini seç bakalım!

2. İlk buluşmada karşındakinden beklediğinden en önemli şey sence nedir?

3. Bir tartışma sonrası büyük ihtimalle ne yapıyor olursun?

4. Kitap okurken en sevdiğin sahne genellikle hangisi oluyor?

5. Aşk senin için ne zaman başlar?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Aşk hayatın bir yiyecek olsa sence hangisi olurdu?

7. Telefonuna sadece isminin yazılı olduğu bir mesaj geldi diyelim... Tepkin ne olur?

8. Flört döneminde en sık yaptığın şey ne oluyor?

9. Partnerin, "Seni 2 dakika sonra arayacağım." sözünün üstünden tam 4 saat geçti. Tepkin nasıl olur?

Dram!

Senin aşk hayatın resmen dram dolu! Her anın derin ve her an duygularını aşırı coşkulu yaşıyorsun. İç dünyanda öyle şeyler yaşanıyor ki, kimse dışarıdan bakınca anlayamaz ama bir tek sen biliyorsun. Aşkın da böyle. Sevdin mi gerçekten tam seviyorsun ve karşındaki kişinin en küçük hareketine bile takılıyorsun. Çünkü senin için aşk, 'mutlu olmak' değil sadece. Aşk, büyümek, öğrenmek, derinleşmek demek...

Gerilim!

Senin aşk hayatın, nasıl desek, tam olarak diğer sahnede ne geleceğini bilemeyeceğimiz cinsten... Duygularını gizleyen biri değilsin ama sanki bir labirentteymişsin gibi asla direkt sonuca geçemiyorsun. Ayrıca olaylara karşı değişik senaryolar kurmaya da bayılıyorsun. Kendini kolay kolay kaptırmazsın ama kaptırdığında da içinde kopan fırtınaları kimse bilemez. Bu halinle de oldukça cool görünüyorsun.

Sitcom!

Aşk hayatın gerçek bir romantik komedi sahnesi! Her anında farklı şeyler yaşıyorsun ama hepsinin sonucunda mutlaka gülünecek bir şey bulmayı başarıyorsun. Senin için de önemli olan bu anlara eşlik edecek biri. Bazen tartışırsın ama 5 dakika sonra “hadi bir şey söyle de gülelim” havasına girersin. Klişelerle işin yok, roller sana göre değil. Olduğun gibisin ve karşındakinden de bunu bekliyorsun!

Aksiyon!

Senin yaşadığın bir aşk mı yoksa macera mı belli değil! Ama kesin olan şey, senin hayatında sıkılmak diye bir şey yok. Flört aşamasından itibaren yüksek tempo, spontane planlar, aniden “kaçalım mı?”lar havada uçuşur. Böyle yüksek ve çoşkulu bir aşk hayatı da tam olarak sana yakışırdı! Bazen iniş ve çıkışların olsa da senin aşk hayatına hayran kaldık!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
pondsjournal
pondsjournal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın