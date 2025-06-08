Aşk Hayatın Netflix Dizisi Olsa Türü Ne Olurdu?
Şimdi bir düşün bakalım, partnerinle Netflix'te bir dizi açıyorsun ki, bu film senin aşk hayatın! Peki, düşününce bu senin için merak uyandırıcı mı geldi yoksa aşkına çok mu güveniyorsun? O zaman testi çöz, Netflix senin aşkını hangi türde yapmış öğren bakalım.
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1. Cinsiyetini seç bakalım!
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2. İlk buluşmada karşındakinden beklediğinden en önemli şey sence nedir?
3. Bir tartışma sonrası büyük ihtimalle ne yapıyor olursun?
4. Kitap okurken en sevdiğin sahne genellikle hangisi oluyor?
5. Aşk senin için ne zaman başlar?
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6. Aşk hayatın bir yiyecek olsa sence hangisi olurdu?
7. Telefonuna sadece isminin yazılı olduğu bir mesaj geldi diyelim... Tepkin ne olur?
8. Flört döneminde en sık yaptığın şey ne oluyor?
9. Partnerin, "Seni 2 dakika sonra arayacağım." sözünün üstünden tam 4 saat geçti. Tepkin nasıl olur?
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