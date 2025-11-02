onedio
Armand Duplantis 6 metre 30 Santimlik Atlayışıyla Kaçıncı Kez Dünya Rekoru Kırmıştır?

Armand Duplantis 6 metre 30 Santimlik Atlayışıyla Kaçıncı Kez Dünya Rekoru Kırmıştır?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
02.11.2025 - 22:13

Kim Milyoner Olmak İster yarışması heyecanlı sorularla ekranlara gelmeye devam ediyor. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen yarışmada heyecanlı dakikalar yaşanıyor. Yarışmacılara cevapları merak edilen sorular soruluyor. Bu kez yarışmacıya 100 bin TL değerindeki Armand Duplantis 6 metre 30 santimlik atlayışıyla kaçıncı kez dünya rekoru kırmıştır?sorusu yöneltildi. 

İşte sorusunun cevabı!

Armand Duplantis 6 metre 30 santimlik atlayışıyla kaçıncı kez dünya rekoru kırmıştır?

Armand Duplantis 6 metre 30 santimlik atlayışıyla kaçıncı kez dünya rekoru kırmıştır?

A: 14

B: 24

C: 34

D: 44

Doğru Cevap: A, 13

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
