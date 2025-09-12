onedio
Arka Sokaklar Yeni Sezon Ne Zaman? Arka Sokaklar Bu Akşam Var mı?

Arka Sokaklar
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.09.2025 - 16:36

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar, 20. sezonuyla ekranlara dönüyor. Yıllardır Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizi, güçlü hikayesi, aksiyon dolu sahneleri ve sıcak aile bağlarını işleyen öyküleriyle geniş bir izleyici kitlesine hitap ediyor. 

Peki, Arka Sokaklar'ın yeni sezonu ne zaman? Bu akşam Arka Sokaklar var mı merak ediyorsanız detaylar içeriğimizde!

Arka Sokaklar Yeni Sezon Ne Zaman Başlıyor?

Merakla beklenen Arka Sokaklar 20. sezonu, 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. D Media imzalı yapım, yeni sezonunda da aksiyon ve duygu dolu sahneleri bir arada sunarak izleyenlere heyecan yaşatmaya hazırlanıyor.

Bu Akşam Arka Sokaklar Var mı?

Evet, dizi hayranlarının beklediği an geldi! Arka Sokaklar yeni bölümü bu akşam (12 Eylül 2025) saat 20.00’de Kanal D’de yayınlanacak. İzleyiciler, Rıza Baba ve ekibinin yeni maceralarına tanık olacak.

TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
