Aranızdaki Bağ Ne Kadar Kuvvetli?
Aranızdaki Bağ Ne Kadar Kuvvetli?
Sevgilinizle aranızdaki bağ, birlikte yarattığınız anlamlı anılardan, karşılıklı güven ve anlayıştan güç alır. Bu bağ, sadece paylaşılan sözlerden değil, aynı zamanda sessizlikteki huzurdan ve birbirinizi bir bakışta anladığınız anlardan da beslenir. Her zorlukta birbirinize yaslanabilmek, her sevinci ilk olarak paylaşmak istemek ve hayatın karmaşasında birbirinizi bir sığınak gibi hissetmek, bu bağın en değerli yanlarını oluşturur. Aranızdaki bağ ne kadar kuvvetli öğrenmek için hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Ne zamandır berabersiniz?
4. Sevgilinin morali bozuk olduğu zaman bunu sana anlatıyor mu?
5. Uzak mesafe ilişkisi yaşayabilir misiniz sence?
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6. Onu gördüğünde ne hissediyorsun?
7. Yaşadığınız ilişkide genellikle kimin sözü daha çok geçiyor?
8. Sevgilinle gelecek hakkında konuşur musunuz?
9. İlişkide en çok zorlandığın konu ne?
10. Son olarak en uzun ne kadar süre küs kaldınız?
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Aranızdaki bağ çok kuvvetli!
Aranızdaki bağ yeterince güçlü değil!
Aranızdaki bağ hiç kuvvetli değil!
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