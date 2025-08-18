onedio
Teknoloji
Teknoloji
Arama Alışkanlıklarını Değiştiren GEO Nedir?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
18.08.2025 - 16:32

İnternette içerik üretmek artık eskisi kadar basit değil. Sadece güzel yazmak yetmiyor, yazdıklarının yapay zekâ motorları tarafından da fark edilmesi gerekiyor. Nasıl ki merak ettiğin bir sorunun cevabını artık çoğunlukla yapay zekada arıyorsan senin yazdığın içeriklerin de yapay zekada yer alması için belli bir tekniğe ihtiyacın var.

İşte tam bu noktada GEO (Generative Engine Optimization) devreye giriyor. GEO, klasik SEO’nun bir adım ötesinde, yapay zekâ destekli arama ve sohbet motorları için içeriklerin optimize edilmesini sağlıyor. Başlık yapıları, listeler, tablolar, kaynaklar...

En iyisi seni içeriğimize doğru alalım ve GEO nedir, teknik GEO nasıl yapılır gibi soruların cevaplarını birlikte öğrenelim.

GEO Nedir?

GEO’nun açılımı Generative Engine Optimization, yani “Üretici Motor Optimizasyonu”dur. SEO’dan farklı olarak, burada odak noktası artık sadece Google gibi arama motorları değildir. GEO, yapay zekâ destekli arama ve sohbet motorları (örneğin ChatGPT, Perplexity veya Bing Chat) için içeriklerin daha görünür hale getirilmesini sağlar. 

Peki Neden GEO?

İnsanlar artık arama motoruna bir soru sormak yerine doğrudan yapay zekâya soru soruyor ve cevap alıyor. İşte GEO tam da bu yeni kullanıcı alışkanlığına uyum sağlamanın bir yolu.

GEO ile SEO Arasındaki Fark Nedir?

SEO, arama motorlarının algoritmalarına uygun içerik hazırlamaktır. Yani anahtar kelime kullanımı, başlık optimizasyonu, backlink’ler gibi unsurlar ön plandadır. GEO’da ise hedef, yapay zekâ modellerinin bir içeriği anlayıp öne çıkarabilmesini sağlamaktır.

Örneğin:

  • SEO’da “En iyi kahve makinesi modelleri 2025” içeriğiyle Google’da öne çıkabilirsin.

  • GEO’da ise aynı içerik, ChatGPT’ye “2025’te hangi kahve makinesi önerilir?” diye sorulduğunda da kaynak olarak gösterilmelidir.

Kısacası SEO, Google’a hazırlanmak; GEO ise yapay zekâ motorlarına hazırlanmaktır.

GEO ile SEO Birlikte Kullanılabilir mi?

Evet, GEO ve SEO aslında birbirinin rakibi değil, tamamlayıcısıdır. SEO hâlâ Google gibi klasik arama motorlarında görünür olmanı sağlar. GEO ise yapay zekâ destekli arama ve sohbet motorlarında fark edilmeni kolaylaştırır.

Örneğin bir kahve makinesi satıcısı olduğunu düşün. SEO sayesinde ürünün Google’da arama sonuçlarında üst sıralara çıkar. GEO sayesinde ise kullanıcı ChatGPT’ye “2025’te en iyi kahve makinesi hangisi?” diye sorduğunda senin ürünün önerilerde listelenebilir. Yani birinde “arama sonuç sayfasında” görünürsün, diğerinde “yapay zekânın cevabında.”

Kısacası GEO ve SEO birlikte kullanıldığında, hem klasik arama motorlarında hem de yapay zekâ tabanlı motorlarda güçlü bir varlık gösterirsin. Bu yüzden dijital içerik üreten herkesin ikisine birden yatırım yapması gelecekte büyük avantaj sağlayacak!

GEO Bizim İçin Neden Önemli?

İnternet kullanıcılarının davranışı hızla değişiyor. Eskiden herkes “Google’a sorardı”, şimdi birçok kişi “ChatGPT’ye' soruyor. Bu da markaların ve içerik üreticilerinin görünürlük stratejisini değiştiriyor. GEO ile içeriklerini optimize edenler, yapay zekâ asistanlarının önerilerinde daha fazla yer alıyor.

Bir kullanıcının “En iyi tatil destinasyonları 2025” aramasını yaptığı düşünelim. Eğer GEO stratejin yoksa, ChatGPT’nin cevabında markan hiç geçmeyebilir. Ama GEO uyguladıysan, yapay zekâ modelinin senin içeriğini fark etmesi ve kullanıcıya önermesi daha olası hale gelir.

Peki GEO Nasıl Yapılır?

Peki GEO Nasıl Yapılır?

GEO, klasik SEO’dan farklı bazı tekniklere dayanır:

  • Anlaşılır dil kullan: Yapay zekâ modelleri net ve açık cümleleri daha kolay anlar.

  • Soru-cevap formatı: Kullanıcıların sorabileceği soruları önceden tahmin edip yanıtlamak, yapay zekâya içeriklerini daha cazip hale getirir.

  • Kaynak güvenilirliği: Yapay zekâlar güvenilir kaynaklara öncelik verir. Bu yüzden içeriklerin güncel, doğrulanabilir ve referanslarla desteklenmiş olmalı.

  • Yapılandırılmış veri: Başlık, alt başlık, tablo ve listeler, AI motorlarının içeriği daha iyi anlamasına yardımcı olur.

Bir anlamda GEO, içeriğini “insan için kolay okunur, makine için kolay anlaşılır” hale getirmektir.

GEO Nerelerde Kullanılır?

  • Dijital pazarlama: Markaların yapay zekâ asistanlarında öne çıkmasını sağlar.

  • E-ticaret: Kullanıcılar ürün önerilerini artık yapay zekâya soruyor. GEO sayesinde ürünlerin listelerde daha sık görünebilir.

  • Blog ve içerik siteleri: GEO ile optimize edilen yazılar, yapay zekâ destekli özet ve önerilerde kaynak gösterilebilir.

  • Turizm, sağlık, eğitim gibi sektörler: Kullanıcı sorularına doğrudan yanıt veren sektörler GEO’dan en çok fayda sağlar.

GEO’nun Geleceği Ne Olacak?

SEO yıllarca içerik stratejilerinin kalbiydi. GEO ise yapay zekâ çağının yeni oyunu. Gelecekte, insanlar bilgiye ulaşırken “önce Google’a yaz, sonra makaleleri oku” değil; “önce AI’a sor, sonra cevabı oku” şeklinde ilerleyecek. Bu yüzden GEO, markaların rekabette öne çıkması için kritik hale gelecek.

GEO Teknikleri Hakkında Merak Edilenler

GEO'nun içerik üreticileri için zorlayıcı olduğunu düşünebilirsin. Aslında, GEO’nun mantığı sandığından daha basit. Çünkü GEO’nun kalbinde kullanıcıların sorularını tahmin edip net cevaplar vermek var. Yani bir içerik üreticisi olarak yapman gereken, insanların sormak isteyebileceği soruları öngörüp bunlara açıklayıcı, anlaşılır ve güvenilir yanıtlar sunmak.

Örneğin “İzmir’de hafta sonu nereye gidilir?” diye bir soru düşün. Eğer sen blogunda bu soruya net cevaplar veriyorsan, GEO için zaten bir adım öndesin. Yapay zekâ motorları, böyle içerikleri yakalayıp kullanıcılara sunmaya daha meyillidir.

Yani GEO içerik üreticiler için “ekstra zor” değil. Aslında SEO’ya göre biraz daha kullanıcı odaklı ve doğal yazmayı teşvik ediyor. Uzun vadede bu, içerik üreticiler için avtantaj bile sayılabilir.

Gelin, GEO'nun teknik kısmına odaklanalım:

Veri Yapılandırması

AI motorları düz yazıdan çok, iyi yapılandırılmış içerikleri daha kolay anlar.

  • Başlık (H1, H2, H3) düzeni

  • Listeler, tablolar

  • Soru-cevap formatı

Bu yapı, yapay zekânın içeriği bir bütün olarak anlamasını kolaylaştırır.

Örnek:

“En iyi telefonlar 2025” yazısında telefonları sadece paragraflar halinde anlatmak yerine, tablo ile karşılaştırma yapmak. Böylece yapay zekâ cevabında senin tablonu kullanabilir.

Şema ve Metadata Kullanımı

Şema işaretlemeleri (örneğin JSON-LD), yapay zekâ motorlarına içeriğin neyle ilgili olduğunu net olarak gösterir.

  • Bir restoran sitesinde şema ile “açılış saatleri”, “menü” ve “konum” tanımlanırsa, yapay zekâ bu bilgileri doğrudan cevaba çekebilir.

  • Ürün sayfalarında şema kullanımı, AI’ın fiyat ve stok bilgisini doğru algılamasını sağlar.

Kaynak Güvenilirliği ve Referanslar

Yapay zekâ motorları, güvenilir kaynaklara öncelik verir. İçerikte kaynak göstermek, dış linklerle doğrulamak ve güncel tarih bilgisi eklemek, teknik GEO’nun önemli parçalarıdır.

Örnek:

“2025 tatil trendleri” hakkında yazı yazıyorsan, içerikte turizm raporlarına link vermek, yapay zekânın senin yazını güvenilir kaynak olarak değerlendirmesini sağlar.

Site Performansı ve Erişilebilirlik

Tıpkı SEO’da olduğu gibi, teknik GEO’da da sitenin hızlı açılması ve mobil uyumluluğu önemli. Çünkü yapay zekâ motorları, kullanıcıya hızlı erişilebilen kaynakları daha çok tercih eder.

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
