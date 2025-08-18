Arama Alışkanlıklarını Değiştiren GEO Nedir?

GEO'nun içerik üreticileri için zorlayıcı olduğunu düşünebilirsin. Aslında, GEO’nun mantığı sandığından daha basit. Çünkü GEO’nun kalbinde kullanıcıların sorularını tahmin edip net cevaplar vermek var. Yani bir içerik üreticisi olarak yapman gereken, insanların sormak isteyebileceği soruları öngörüp bunlara açıklayıcı, anlaşılır ve güvenilir yanıtlar sunmak.
Örneğin “İzmir’de hafta sonu nereye gidilir?” diye bir soru düşün. Eğer sen blogunda bu soruya net cevaplar veriyorsan, GEO için zaten bir adım öndesin. Yapay zekâ motorları, böyle içerikleri yakalayıp kullanıcılara sunmaya daha meyillidir.
Yani GEO içerik üreticiler için “ekstra zor” değil. Aslında SEO’ya göre biraz daha kullanıcı odaklı ve doğal yazmayı teşvik ediyor. Uzun vadede bu, içerik üreticiler için avtantaj bile sayılabilir.
Gelin, GEO'nun teknik kısmına odaklanalım:
Veri Yapılandırması
AI motorları düz yazıdan çok, iyi yapılandırılmış içerikleri daha kolay anlar.
Bu yapı, yapay zekânın içeriği bir bütün olarak anlamasını kolaylaştırır.
Örnek:
“En iyi telefonlar 2025” yazısında telefonları sadece paragraflar halinde anlatmak yerine, tablo ile karşılaştırma yapmak. Böylece yapay zekâ cevabında senin tablonu kullanabilir.
Şema ve Metadata Kullanımı
Şema işaretlemeleri (örneğin JSON-LD), yapay zekâ motorlarına içeriğin neyle ilgili olduğunu net olarak gösterir.
Bir restoran sitesinde şema ile “açılış saatleri”, “menü” ve “konum” tanımlanırsa, yapay zekâ bu bilgileri doğrudan cevaba çekebilir.
Ürün sayfalarında şema kullanımı, AI’ın fiyat ve stok bilgisini doğru algılamasını sağlar.
Kaynak Güvenilirliği ve Referanslar
Yapay zekâ motorları, güvenilir kaynaklara öncelik verir. İçerikte kaynak göstermek, dış linklerle doğrulamak ve güncel tarih bilgisi eklemek, teknik GEO’nun önemli parçalarıdır.
Örnek:
“2025 tatil trendleri” hakkında yazı yazıyorsan, içerikte turizm raporlarına link vermek, yapay zekânın senin yazını güvenilir kaynak olarak değerlendirmesini sağlar.
Site Performansı ve Erişilebilirlik
Tıpkı SEO’da olduğu gibi, teknik GEO’da da sitenin hızlı açılması ve mobil uyumluluğu önemli. Çünkü yapay zekâ motorları, kullanıcıya hızlı erişilebilen kaynakları daha çok tercih eder.
