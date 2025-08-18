Arama Alışkanlıklarını Değiştiren GEO Nedir?

İnternette içerik üretmek artık eskisi kadar basit değil. Sadece güzel yazmak yetmiyor, yazdıklarının yapay zekâ motorları tarafından da fark edilmesi gerekiyor. Nasıl ki merak ettiğin bir sorunun cevabını artık çoğunlukla yapay zekada arıyorsan senin yazdığın içeriklerin de yapay zekada yer alması için belli bir tekniğe ihtiyacın var.

İşte tam bu noktada GEO (Generative Engine Optimization) devreye giriyor. GEO, klasik SEO’nun bir adım ötesinde, yapay zekâ destekli arama ve sohbet motorları için içeriklerin optimize edilmesini sağlıyor. Başlık yapıları, listeler, tablolar, kaynaklar...

En iyisi seni içeriğimize doğru alalım ve GEO nedir, teknik GEO nasıl yapılır gibi soruların cevaplarını birlikte öğrenelim.