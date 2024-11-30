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Aralık Ayının En Şanslı Burçları! Şansı Yönetenler Gökyüzünün Bereketinden Yararlanacaklar

Aralık Ayının En Şanslı Burçları! Şansı Yönetenler Gökyüzünün Bereketinden Yararlanacaklar

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astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
30.11.2024 - 11:53

Olaylı geçen 2024 yılının sonuna geldik! Yılın son ayına Yay burcunda Yeni Ay ile başlıyoruz! Bu ay alışılanın aksine iki yeni ay birden yaşayacağız. Yani astrolojik anlamda, gökyüzü biraz karanlık olacak! Tabii bu günlerin kötü geçeceğinin habercisi değil, ancak her an da mutlu olmak zor olacak. Yine de bazı burçlar var ki onlara Aralık ayı şans getirecek. Bakalım, 'Kara Ay' da diyeceğimiz Aralık ayının en şanslı burçları hangileri? Aralık ayının şanslı günlerini bir köşeye kaydetmeyi unutmayın!

İşte, Aralık ayının en şanslıları ve en güzel günleri...

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Aralık ayına Yay burcunda Yeni Ay ile başlıyoruz. Derken Merkür Retro bitiyor ve Mars Retro gündeme bomba gibi düşüyor. Tabii güzel şeyler de oluyor, Venüs ile Jüpiter'in olumlu açısı Aralık ayına romantizm ve aşk getiriyor.

Aralık ayına Yay burcunda Yeni Ay ile başlıyoruz. Derken Merkür Retro bitiyor ve Mars Retro gündeme bomba gibi düşüyor. Tabii güzel şeyler de oluyor, Venüs ile Jüpiter'in olumlu açısı Aralık ayına romantizm ve aşk getiriyor.

Biraz inişli çıkışlı yaşanacak olan Aralık ayına 'Kara Ay' da deniyor. Çünkü bu ay, iki veya üç yılda bir gerçekleşen bir olay meydana geliyor. Aralık ayında iki yeni ay bizi bekliyor. Biri ayın başında, biri ise sonunda gökyüzünü biraz karartıyor, gerçekleri gizleyip netliği kaybettiriyor.

Peki, önce Aralık ayında neler olacak bilmek ister misiniz? İşte Aralık ayının en önemli astrolojik olayları

Peki, önce Aralık ayında neler olacak bilmek ister misiniz? İşte Aralık ayının en önemli astrolojik olayları

Aralık ayı, Yay burcunda Yeni Ay ile başlıyor ve Oğlak Yeni Ay'ı ile bitiyor. Ayın ilk gününden itibaren gökyüzüne hakim olan kozmik enerjiler gezegen hareketleri ile arttıkça artıyor. Ama bu ayda aşk da var, para da! 

  • 1 Aralık: Yeni Ay Yay burcunda

  • 6 Aralık: Mars Retrosu başlıyor

  • 7 Aralık: Venüs Kova burcuna geçiyor

  • 15 Aralık: Dolunay Boğa burcunda

  • 15 Aralık: Merkür Retro bitiyor

  • 19 Aralık: Venüs ile Jüpiter Üçgeni meydana geliyor

  • 21 Aralık: Güneş Oğlak burcunda

  • 25 Aralık: Jüpiter Satürn karesi meydana geliyor

  • 31 Aralık: Oğlak burcunda Yeni Ay

Burçlara Özel Kehanetler: Aralık Ayında Neler Olacak? 👇

Aralık Ayının En Şanslı Günleri: Hayatınız Değişebilir!

Aralık Ayının En Şanslı Günleri: Hayatınız Değişebilir!

Aralık ayında şanslı günler oldukça fazla! Yeni Ay'ın etkisi azalmaya başladığında pek çoğumuz için güzel günler başlayacak. Güzel günler özellikle 7 Aralık'tan sonra başlayacak. Ayın gergin astrolojik gündemine karşı, işler yoluna girmeye başlayacak. 15 Aralık'ta Merkür Retro biterken, Dolunay'ın da etkisi ile paradan söz edeceğiz. Finansal hamleler için bugünü bekleyin. 

Ayın enerjisi ise 19 Aralık'ta zirveye ulaşacak. Venüs ile Jüpiter, duyguları ortaya çıkaracak. Aşk, romantizm ve tutkulardan söz edilecek. 

Aralık ayının en zor gününü de bir kenara yazın: 25 Aralık'ta sabrınız sınanacak. Aman dikkat: Özgürlüğünüz, hayalleriniz ve beklentilerinizle sınava tabi tutulabilirsiniz! 

Şimdi de Aralık ayının en şanslı burçlarıyla tanışalım 👇

Boğa: "Değerinizi bilin"

Boğa: "Değerinizi bilin"

Aralık ayının en net dönemi, burcunda gerçekleşecek Dolunay'da yaşanacak. Ay boyunca genel olarak şanslı olsanız ve istediğinizi elde etme potansiyeliniz yüksek olsa da, öyle bir an gelecek ki 15 Aralık'ta değer biçtiğiniz her şey size kâr getirecek. Merkür retro da bugün son bulacak. Ayın sonraki sürecinde finansal konularda net adımlar atacak, kazandıkça kazanacak ve başarıya ulaşacaksınız. 

Optimum risklerle yatırım yapın, kazanma potansiyelinizi kullanarak güçlenin. 2024 yılında kaybettiklerinizi bu sayede telafi edebileceğinizi fark ederek yatırım yapmaya yönelin.

Yay: "Cesur olursanız, zirve sizin"

Yay: "Cesur olursanız, zirve sizin"

Aralık ayı Yay burçlarının gerçek potansiyellerini keşfetmeleri için büyük fırsatlarla geliyor. Burcunuzda meydana gelen Yeni Ay, yeni başlangıçlar konusunda size cesaret verecek. Güçlü bir harekete geçme arzusuyla yerinizde duramamanızı sağlayacak. Bu yüzden bir anda karar verebilir, ancak sonunu düşünmeden ilerlemeye çalışabilirsiniz. Tam da bu noktada cesaret kadar, sabra da ihtiyacınız olacak. 

Özgür ruhunuzu canlandıracak gelişmelerle yıl bitmeden yola çıkabilir, hayatınızı kökünden değiştirmenin bir yolunu bulabilirsiniz.

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Oğlak: "Hayalleriniz gerçek olacak"

Oğlak: "Hayalleriniz gerçek olacak"

Her zaman disiplinli, akıllı ve yetenekli olduğunuzu biliyoruz! Üstelik disiplinili ve kurallısınız. Bu yüzden istediğinizi elde etme potansiyeliniz hayli yüksek! Ancak bu Aralık ayında, bu ihtimal her zamankinden fazla. Özellikle de 21 Aralık Kış Gün Dönümü'nde sizi bekleyen Güneş, yolunuzu aydınlatacak. Ta ki 31 Aralık'ta yine burcunuzda meydana gelecek Yeni Ay'a kadar uzun vadeli planlar yapmalısınız. 

Öngörülerinize, iç sesinize ve aklınıza güvenin. Hayallerinizi somut adımlar atarak gerçeğe dönüştüreceksiniz. Başarı dolu bir yıl sonu yapacaksınız!

Kova: "Kalpleri fethedeceksiniz"

Kova: "Kalpleri fethedeceksiniz"

Özgürleşeceksiniz! Gerçek özgürlükçü, enerjik ve dinamik ruh halinizle ortaya çıkacaksınız. Yeni Ay'la biraz durgun başlayacaksınız, Aralık ayına ancak 7 Aralık tarihinde her şey değişecek. Venüs'ün burcunuza geçmesi ile aşk hayatınıza renk gelecek. Her zamanki gibi sosyal olacaksınız, ancak girdiğiniz her ortamda fark da edileceksiniz. Enerjinizle göz kamaştıracak, hayatınıza yeni insanları kabul edeceksiniz. 

Adeta gönülleri fethedip, duygusal anlamda derinleşeceksiniz. Kendinizi iyi hissedeceksiniz.

Balık: "Mucizeler gerçek olacak"

Balık: "Mucizeler gerçek olacak"

Uzun zamandır mitolojide Kronos'u temsil eden, zamanı yöneten, gerçekçi ve ciddi Satürn'ün etkisi altında olan Balık burçları, şansınız dönecek. Özellikle de 19 Aralık’ta meydana gelecek olan Venüs ve Jüpiter üçgeni sayesinde sanki sihirli bir değnek size dokunacak. Hayal ettiğiniz aşk, duygular ve ilişkiler kurulacak. Güçlü bağlar ve yeni başlangıçlar sayesinde sevgiden besleneceksiniz. Mucizelere inanmanızı sağlayacak şeyler yaşanacak, sizin hikayeniz adeta şekil değiştirecek. 

Ruhsal anlamda iyileşecek ve huzur bulacaksınız. Dengeye kavuşmak için biraz da kalp sesinizi dinleyin.

Astrolojik şansın anahtarını soracak olursanız: "Enerjiyi kullanmak" deriz!

Astrolojik şansın anahtarını soracak olursanız: "Enerjiyi kullanmak" deriz!

Hepimizin karşısına kendimize özgü fırsatlar çıkacak. Herkes, burcuna, yükselinine ve doğum haritasına göre Aralık ayının enerjisinden farklı etkilenecek. Şansı kabul eder ve değerlendirmek için fırsatlara koşarsanız, yıldızların rehberliğinde hayatınız değişecek. 

Hayallerinizi, sezgilerinizi ve arzularınızı takip edin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kalın...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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