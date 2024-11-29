onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Test
Astroloji Testleri
Tarot Falına Göre 30 Kasım Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 30 Kasım Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
29.11.2024 - 18:13

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 30 Kasım Cumartesi günü senin için nasıl geçecek?

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dikkatlice odaklan ve bir tane kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Yakın zamanlarda yaşayacağın önemli bir durum var. Bu durumun heyecanı seni biraz geriyor. Kendini biraz sakinleştirmeli ve biraz daha planlı hareket etmelisin. Bu sürecin de üstesinden geleceğinden hiç kuşkum yok. Bununla birlikte, gün içinde yakın bir arkadaşınla aranızda önemli bir konuşma geçebilir. Bu konuşma sonrasında hayata dair yeni bir bakış açısı kazanabilirsin.

Yarın yine görüşürüz! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Bugünlerde kendini çok fazla geleceği düşünürken buluyorsun. Yeni yıl yaklaşıyor, sen de şimdiden yeni yıl planları yapmaya başlamışsın. Fakat her planını yeni yıla bırakırsan emin ol sonunda hiçbirini yapamadan kalacaksın. Bana soracak olursan eğer, kendine bazı öncelikler belirlemelisin. Zamanla diğerlerine de daha güzel vakit ayırabileceksin.

Yarın yine görüşürüz! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Yakın çevrenden birine gereğinden fazla değer vermişsin. Fakat hak ettiğin değeri aynı şekilde görememek seni üzüyor bugünlerde. Seni şimdi 'Herkesin sorunları var' diyerek teselli etmek isterim ancak bir mesaj atmak da bu kadar zor olmamalı değil mi? Bence iletişim kurmak isteyen bir şekilde kurar. Hele ki günümüzde 'çok yoğunum' gibi bahaneler pek de inandırıcı değil bence. 

Yarın yine görüşürüz! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Son zamanlarda maddi olarak biraz sıkıntı çekmişsin. Hele ki şu indirim günlerinde zorlanmışsın. Yine de aklın alamadıklarında kaldı değil mi? Bence kendini biraz şımartmakta bir sorun yok. Sadece planlı ilerlemen yeterli olur. Sonrasında yine aynı sıkıntılara düşmek istemiyorsan dediklerime uysan iyi edersin. Bununla birlikte, çok eski bir arkadaşından haber alabilirsin. Bu haber seni epey şaşırtacak...

Yarın yine görüşürüz! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Son zamanlarda güvendiğin insanlarla ilgili bazı şüphelerin var. Bu insanların senin hayatını olumsuz etkilediğini fark etmeye başlamışsın. Sen geleceğe dair umutları olan bir insansın fakat negatif kimseler, senin moralini bozmak için elinden geleni yapıyor sanki. Lütfen atacağın adımlardan endişe etme. Kariyerinle ilgili kendi hislerine güven. Benim de başaracağına olan inancım tam. :)

Yarın yine görüşürüz! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Bugün, ev ortamında küçük bir gerginlik yaşanabilir. Bu konuda, olabildiğince sabırlı davranmalısın. Olayların büyümesine izin verme. Sadece sinirleriniz biraz gergin o kadar. Bununla birlikte, yaşadığın gerginlik ikili ilişkilerine de yansıyabilir. Aman diyeyim, incir çekirdeğini doldurmayacak sorunlardan yüzünden yuva yıkma. İlişkiler kolay kolay kurulmuyor bu dönemde.

Yarın yine görüşürüz! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Bir süredir kafanda olan biten şeylerle baş etmekte zorlanıyorsun. Bence bu fikirlerini yakın bir arkadaşınla paylaşmalısın. İnan bana, kendini çok daha rahat hissedeceksin... Ayrıca, hem mantığın hem de duygularınla hareket etmen gereken bir olayla karşılaşabilirsin. O dengeyi koruyacağına inanıyorum. İlerleyen günlerde ise daha rahat olacağın günler yaşayacaksın.

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Sanki son zamanlarda bazı konularda hızlı karar vermişsin. Bugün de aklın diğer ihtimaller üzerinde takılı kalabilir. Gün içinde, aslında aldığın kararın ne kadar doğru olduğunu göreceksin. Olan olmuş zaten artık, kendini daha fazla üzmene değmez. Bununla beraber, yakın çevrende sana iyi görünen ama arkandan iş çeviren birisi var. İsmi 'B' ile başlayan bu kişiye dikkat et. 

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Bugünden itibaren senin için resmen arınma dönemi başlıyor. Şansın dönüyor, artık hayattan güzellikler görmeye başlıyorsun. Çevrendeki insanların gerçek yüzlerini görmüş ve artık onlara güvenemeyeceğini anlamışsın. Yoluna yalnız devam etmeye karar veriyorsun. Senin bu güçlü enerjin ise enerjisi yüksek diğer insanları da çekecek hayatına. Yolunun pırıl pırıl olduğunu görüyorum. Seninle gurur duyuyorum.

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Günün ilk saatlerinde kendini oldukça enerjik ve hareketli hissedeceksin. Enerjin çevrendeki insanları da etkiliyor. Ay sen ne güzel bir şeysin böyle! Benim nazarım değmez ama herkes için bunun geçerli olduğunu düşünmüyorum. Lütfen etrafındaki insanlara dikkat et. Bununla beraber, çevrenden biri sana bir sürpriz hazırlıyor sanki. Seni güzel bir gün bekliyor :)

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Bugün bir arkadaşınla yapacağın konuşma senin aklını karıştırabilir. Yeni edineceğin bazı düşünceler senin geleceğinle ilgili alacağın kararları etkileyebilir. Konuşmayı yaptıktan sonra direkt olarak karar vermemelisin. Hem kalbini hem de  mantığını dinlemelisin. Ayrıca, aşk hayatında da bazı gelişmeler olacağını düşünüyorum. Karşına çıkacak o kişiye lütfen bir şans ver :) 

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Gelecek ile ilgili kafana taktığın bir durum var. Fakat bu sorunu kendi içinde çözemeyecek gibisin. Bugün bunun için bir ortam yaratmalı ve hayatındaki insanla bu sorunu paylaşmalısın. Bunu yaparken konuştuğun kişilerle aranda ufak bir gerginlik yaşansa bile her şey tatlıya bağlanacak :) 

Yarın yine görüşürüz ❤️

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
tarot dilara
tarot dilara
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın