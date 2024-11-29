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Aralık Ayında Meydana Gelecek Astrolojik Olaylar ve Burçlara Özel Kehanetler!

Aralık Ayında Meydana Gelecek Astrolojik Olaylar ve Burçlara Özel Kehanetler!

astrocentergelecekbenim
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
29.11.2024 - 23:12

İnişli çıkışlı geçen upuzun bir yılın sonuna geldik! 2024'ün her ayında karşımıza astrolojik sürprizler çıktı. Bu aydan sürpriz çıkmaz diyorsanız, yanılıyorsunuz. Şimdi de 'Kara Ay' başlıyor... Bir ayda yaşayacağımız iki Yeni Ay'ın etkisinde kalacağız. Tam Merkür Retro bitecek derken Mars harekete geçecek. Tabii bu ayda güzel günler de olacak. Unutmayın, bazı güçlükler geçmişini telafi etmenin en iyi yoludur. İşte Aralık ayı tam da böyle bir ay olacak! Peki, Aralık ayında neler olacak? Aralık'ta burçları neler bekliyor?

Merkür, Venüs, Satürn ve Mars harekete geçiyor. İki Yeni Ay, bir Dolunay'la geçecek Aralık ayının şanslı günleri de açıklıyoruz!

İşte başlıyoruz...

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Aralık ayının ilk günü Yay burcunda Yeni Ay ile başlıyor. 15 Aralık'ta Dolunay yüzümüze gülerken, ayın son gününde ise Oğlak burcunda Yeni Ay, hepimize meydan okuyor!

Aralık ayının ilk günü Yay burcunda Yeni Ay ile başlıyor. 15 Aralık'ta Dolunay yüzümüze gülerken, ayın son gününde ise Oğlak burcunda Yeni Ay, hepimize meydan okuyor!

Önce bir yanlışı düzeltelim! Yeni Ay düşündüğünüz kadar masum değil. Dolunay da gökyüzünün günah keçisi değil. Aksine Ay'ın Güneş'ten henüz ışık alamadığı Yeni Ay, Dolunay'dan çok daha zorlu. Ama yine de güzel günler bizi bekliyor!

Peki, 2024 Aralık Ayı Neden "Kara Ay"?

Peki, 2024 Aralık Ayı Neden "Kara Ay"?

Bildiğiniz gibi bir ay içerisinde bir Yeni Ay, bir de Dolunay gerçekleşir. Ancak 2024 yılının Aralık ayında olduğu gibi bazı aylarda iki Yeni Ay ya da Dolunay meydana gelebilir. İşte böyle durumlarda bu ay 'Kara Ay' olarak adlandırılır. Fakat bunu astrolojideki Lilith (Kara Ay) kavramı ile karıştırmamalısınız. 

Söz ettiğimiz Kara Ay, iki veya üç yılda bir meydana gelir. Bastırılmış duyguları ortaya çıkarır ve büyük dönüşümlerin habercisidir.  

Yani felaketler beklemeyin, Aralık ayı da zor ama umuyoruz ki kazasız belasız geçecek!

Merkür'ün retrosundan korkanlardansanız, müjdemizi isteriz. Zira, Aralık ayında Merkür Retro bitecek ama Mars geri gidecek! Zor enerjiler, gizemli meseleler, ihanetler... su yüzüne çıkabilir. Arınma vakti geldi!

Merkür'ün retrosundan korkanlardansanız, müjdemizi isteriz. Zira, Aralık ayında Merkür Retro bitecek ama Mars geri gidecek! Zor enerjiler, gizemli meseleler, ihanetler... su yüzüne çıkabilir. Arınma vakti geldi!

Bakalım Aralık ayında daha neler olacak neler... Gelin ayın en önemli astrolojik olaylarına daha detaylı bir şekilde göz atalım 👇

İşte, Aralık Ayında Meydana Gelecek Astrolojik Olaylar

İşte, Aralık Ayında Meydana Gelecek Astrolojik Olaylar

  • 1 Aralık - Yeni Ay Yay Burcunda: Her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünün ve harekete geçin. Gerçekçi planlar yaparak başarılı olabilirsiniz, hayalperest bir tavırdan uzaklaşmak ise en iyisi olacaktır. 

  • 6 Aralık - Mars Retrosu: Mars Aslan burcundan Yengeç burcuna geri hareketine başlıyor. 23 Şubat 2025'e kadar sürecek bu geri hareket boyunca motive bir şekilde hareket etmelisiniz. İletişim sorunlarına yer bırakmamak için açık olmaya ve düşünmeden hareket etmemeye özen göstermelisiniz.  

  • 7 Aralık - Venüs Kova Burcuna Geçiyor: Yaratıcı işler, ilham veren projeler ve özgürlük gündeminizde yer alır. Kendinize her şeyden çok önem vermenizi sağlayan bu astrolojik etki altında hayatınız için bir şeyler yapmak isteyebilirsiniz. 

  • 15 Aralık - Boğa Burcunda Dolunay: Her şeyin apaçık ortada olacağı Dolunay, Boğa burcunun etkisi ile kazançlı geçecek. Finansal fırsatları göreceksiniz, harekete geçmekte gecikmeyin. 

  • 15 Aralık - Merkür Retro Bitiyor: 25 Kasım'da başlayan yılın son Merkür retrosuna veda vakti! 

  • 19 Aralık - Venüs ile Jüpiter Üçgeni: Romantik bir gün olacak! Aşkın gezegeni ile büyük şansın habercisi Jüpiter bir araya gelecek, heyecan doruğa çıkacak. 

  • 21 Aralık - Güneş Oğlak Burcunda: Uzun vadeli ve akılcı planlar yapma zamanı! Kış Gün Dönümü'nde sorumluluk alıp kendinize yol çizebileceğiniz gün, bugün.

  • 25 Aralık - Jüpiter Satürn Karesi: Satürn'ün disiplini ve gerçekçiliğiyle küçük bir şans için bile çok çalışmanız gerekecek! Üzerinizde baskı hissedebilir, zorlanabilir ve beklenmedik tartışmalara girebilirsiniz. 

  • 31 Aralık - Oğlak Burcunda Yeni Ay: Ayın ikinci Yeni Ay'ına hoş geldiniz! Kara ay başlıyor... Her şey için çok çaba sarf edeceksiniz. Bugün pek hızlı geçmeyecek. Yılın son gününde dönüşecek ve yeni bir perspektif kazanacaksınız.

Aralık ayının en zor günü de belli oldu: Endişelenmeyin, çünkü bu ayda zor günler kadar güzel günler de göreceğiz! Peki, Aralık ayının en güzel günü hangi gün olacak?

Aralık ayının en zor günü de belli oldu: Endişelenmeyin, çünkü bu ayda zor günler kadar güzel günler de göreceğiz! Peki, Aralık ayının en güzel günü hangi gün olacak?

Astrolojik anlamda en şanslı gün değil, günler söyleyeceğiz! Aslında zor geçeceğini kısmen de olsa hissettiğimiz Aralık ayının en şanslı günleri, 7 Aralık'tan sonra başlayacak. 15 Aralık'ta paradan ve kazanmaktan söz edeceğimiz Dolunay'da Merkür Retro da bitecek ve işler yoluna girecek. Ta ki 19 Aralık'a kadar yükselmeye ve hayattan keyif almaya odaklanın. 19 Aralık'ta Venüs ile Jüpiter arasındaki üçgenin size aşkı getirme fırsatı var. Bu sayede yılın en kazançlı dönemini yaşayabilirsiniz. 

Gelelim, ayın en zor geçecek olan gününe! 25 Aralık'ta sabrınız sınanacak. Özgürlüğünüz, hayalleriniz, hedefleriniz ve arzularınızla sınava tabi olabilirsiniz. Sizi zorlayan şeylere rağmen bugünü atlatmak için iç huzurunuzu koruyun!

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Şimdi de Aralık ayında meydana gelen tüm bu astrolojik olaylar ve gezegen hareketlerinin burçlara etkisine göz atalım!

Şimdi de Aralık ayında meydana gelen tüm bu astrolojik olaylar ve gezegen hareketlerinin burçlara etkisine göz atalım!

Sahi, Aralık ayında burçları neler bekliyor? 

İki Yeni Ay, bir Dolunay ve iki Retronun üzerimizden geçeceği Aralık ayında gökyüzündeki hareketlilik her burca farklı şekillerde etki edecek. Her zaman olduğu gibi bu ay da bazılarımız kazanacak bazılarımız kaybedecek! Bakalım yılın son ayı beklediğiniz gibi olacak mı? 

İşte, burçların Aralık ayı kehanetleri 👇

Koç: “Yavaşlayın, bitiş çizgisindesiniz”

Koç: “Yavaşlayın, bitiş çizgisindesiniz”

Aralık ayında Koç burçları, ancak sabırlı olurlarsa kazanacaklar! Kara Ay'da enerjinizi yükselten ise 15 Aralık'ta gerçekleşecek Dolunay olacak. Bu zamana kadar sabırlı olmalısınız. İstediğinizi elde etmek üzeresiniz, adeta son düzlükte ve varış çizgisinin hemen ötesindesiniz. Yani şimdi pes etmek olmaz. Kendinizden emin adımlarla yavaş yavaş ilerlerseniz, zafer kutlaması yapabilirsiniz. 

Mars enerjinizi düşürebilir, bu oyuna gelmeyin!

Boğa: "Dengeyi bulmalısınız"

Boğa: "Dengeyi bulmalısınız"

Aralık ayında Boğa burçları, uzun zamandır beklediklerine kavuşacaklar. Duygusal anlamda dengeye ulaşacak, 15 Aralık'ta kendi burcunuzda meydana gelecek Dolunay ile güçleneceksiniz. Zihniniz netleşecek, öngörüleriniz artacak. Her şey eskisinden çok daha net bir şekilde önünüzde duruyor. Şimdi kontrol etme zamanı. Üstelik sadece manevi anlamda değil, maddi anlamda da besleneceksiniz. 

Siz yine de Kara Ay'da risk almayın!

İkizler: "Geçmişi düzeltebilirsiniz"

İkizler: "Geçmişi düzeltebilirsiniz"

Aralık ayında İkizler burçları, dengeyi bulacaklar! Geçmiş ile gelecek, iş ile özel hayat, hayal ile gerçek... arasında denge oluşacak. Kararsızlıklar ve ikilemler son bulacak. Hazır olun, Mars Retrosu en çok size etki edecek. Kararlılığın da ötesine geçerek ani kararlar vermeye başlayabilirsiniz. Ancak adım adım ilerleyerek hayatınızın en ideal dönemini yaşayabilirsiniz. Gelecek için kararlı olur ve ne istediğinizi bilirseniz, her şey düzelecek! 

Geçmişi düzeltmek, ana odaklanmak size parlak bir gelecek şansı verecek.

Yengeç: "Kararlı ve istikrarlı olun"

Yengeç: "Kararlı ve istikrarlı olun"

Aralık ayında Yengeç burçlarını, yılın neredeyse tamamına kıyasla daha az duygusal günler bekliyor. Ta ki 19 Aralık'taki Venüs ile Jüpiter üçgenine kadar işinize ve hayallerinize odaklanacaksınız. Yıl bitmeden hedeflerinize ulaşmak için odaklanmış bir şekilde hareket edeceksiniz. Kararlı ve istikrarlı bir şekilde ilerlediğiniz yolda başarılı olmama ihtimaliniz ise neredeyse yok. 19 Aralık'tan sonra ise sıcak ve samimi bağlar kurarak, duygusal derinliği de yakalayacaksınız. 

Tüm sevdiklerinizle güçlenecek ve hedefinize ulaşacaksınız.

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Aslan: "Sınır tanımayın"

Aslan: "Sınır tanımayın"

Aralık ayında Aslan burçları, sınır tanımayacaklar. İstediklerinizi elde etmek konusunda bir hayli ısrarcı olacak ve hayalleriniz doğrultusunda karşınıza çıkan tüm engelleri yıkmaya odaklanacaksınız. Özellikle yaratıcı projelerde başarılı olacaksınız. Yapabileceklerinizin de bir sınırı yok... Bu yüzden kendinizi güçlü ve başarılı hissedeceksiniz. Ancak iş hayatında yanlış anlaşılmalardan kaçının ve iletişimde dikkatli olun. 

Fırsatları değerlendirin, yolunuz açılacak!

Başak: "Düzensizliğin içindeki düzeni bulun"

Başak: "Düzensizliğin içindeki düzeni bulun"

Aralık ayında Başak burçları, geçmişe veda edecekler! Bugüne dek üzerine defalarca düşündüğünüz düzen kurma, denge oluşturma ve kusursuzu elde etme konularından uzaklaşacaksınız. Görünen o ki biraz daha esnek olacak ve inattan kurtulacaksınız. Bu ay ileriye ya da geriye gitme kaygısı olmadan arınmaya odaklanacaksınız. Yeni yıldan önce temizlenecek, 15 Aralık'ta Merkür Retro bittiğinde adeta düzensizliğin içindeki düzeni keşfedeceksiniz. 

Şimdi sizin hikayenizin yeni bölümü başlıyor!

Terazi: "Dünyayı şekillendirin"

Terazi: "Dünyayı şekillendirin"

Aralık ayında Terazi burçları, doğru adımlar atacak! Venüs'ün de etkisi altında yeterince cesur olursanız, keyif alacağınız ve gurur duyacağınız bir dönüşüm yaşayacaksınız. Özellikle kariyer hayatınızda kazanacak, güçlenecek ve otorite kuracaksınız. Güçlenmenin ötesinde istediğinizi elde edeceksiniz. Kariyerinizdeki bu kıymetli dönüm noktası sayesinde, uzun vadeli hedeflerinize beklediğinizden önce ulaşacaksınız. Bu arada aşk da sizi bulacak, bizden söylemesi. 

Kalbiniz ve zekanızla dengeyi bulun, dünyanızı şekillendirin!

Akrep: "Tutkularınızla canlanacaksınız"

Akrep: "Tutkularınızla canlanacaksınız"

Aralık ayında Akrep burçlarına tutkuları yön verecek! Kararlı bir duruş sergileyerek gücünüzü ispat edebilirsiniz. Üstelik bu sayede üzerinizdeki yüklerden de kurtulacaksınız. Yılın son ayında bugüne dek sizi yoran ve inciten ne varsa kurtulacaksınız. Böylece ilişkilerinizde denge kurabilir, Jüpiter ile Satürn arasındaki açıdan bile olumsuz etkilenmeyerek duygusal dengeye kavuşabilirsiniz. Kararlı bir duruş ile hayatınızın kontrolünü elinize alın. 

Arzuladığınız hayat için dengeyi kurmalısınız!

Yay: "Hayalleriniz gerçek olabilir"

Yay: "Hayalleriniz gerçek olabilir"

Aralık ayının ilk gününden itibaren Yay burçları için bolca hareket var! Burcunuzda meydana gelen Yeni Ay, hedeflerinizin netleşmesini sağlayacak. Kendiniz için en mükemmeli inşa etme fırsatı bulacaksınız. Bunun için sakin kalmalı, kazanmayı istemeli ve sabretmelisiniz. 7 Aralık'ta başlayan Mars Retrosunun motivasyonunuza etki etmesine izin vermeyin. Ne kadar yüksekten uçarsanız, hayalperestliğinize yakışanı elde etme şansınız o kadar artacak. 

Hayal edin, maceralar gerçeğe dönüşsün.

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Oğlak: "Dallanıp budaklanacaksınız"

Oğlak: "Dallanıp budaklanacaksınız"

Aralık ayında biraz beklemesi gerekiyor Oğlak burçlarının! Özellikle de Dolunay'a ve Merkür Retronun bittiği 15 Aralık tarihine kadar biraz soluklanmalısınız. Bugüne dek azim, disiplin ve sabırla kurduğunuz imparatorluğu zirveye çıkarmak istiyorsanız, sağlam köklerle temele inmeye odaklanmalısınız. Tam da bu yüzden Retro bittikten sonra güven odaklı ilişkiler kurarak mükemmel projeye, işe ve ortaklığa doğru ilerleyebilirsiniz. 

Mükemmeli istiyorsanız, bırakın kökleriniz daha derine nüfus etsin!

Kova: "Özgürlük sizin ruhunuzda var"

Kova: "Özgürlük sizin ruhunuzda var"

Aralık ayında Kova burçlarını keyifli bir sosyal hayat ve canlılık bekliyor! Yılın tüm stresine uzaktan bakarak hayattan tat alacaksınız. Aman dikkat Jüpiter ve Satürn arasındaki kare açı dengenizi bozmaya çalışacak ama siz hayatınızı beklenmedik şekilde, ani kararlarla yaşamaya devam edin. Özgürleştikçe güçlenecek, güçlendikçe her anının tadını çıkaracaksınız. Bu arada özel ilişkilerde, flörtlerde ve romantik yakınlaşmalarda da bir yıldız gibi parlayacaksınız. 

Sezgilerinize güvenin, anı yaşayın.

Balık: "Hislerinize inanın"

Balık: "Hislerinize inanın"

Aralık ayında Balık burçlarını, duygusal dalgalanmalar bekliyor... Venüs'ün ekti alanına girecek ve özellikle ayın ikinci yarısında hislerinizden kaçacaksınız. Duygularınızla ve hayatın gerçekleri ile yüzleşmek istemeyeceksiniz. Bu yüzden ilişki sorunlarınızı ve aşk hayatınızı Dolunay'a kadar düzene soksanız iyi edersiniz. Ayın son haftalarında ise kariyer hayatınıza odaklanarak geçmişi telafi edebilir, hayattan istediğinizi elde etmenin bir yolunu bulabilirsiniz. 

Sevgiden güç alın, duygularınızın dengeye kavuşmasına ise zaman tanıyın!

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astroirem
Astroloji Editörü
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