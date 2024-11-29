Aralık Ayında Meydana Gelecek Astrolojik Olaylar ve Burçlara Özel Kehanetler!

Bildiğiniz gibi bir ay içerisinde bir Yeni Ay, bir de Dolunay gerçekleşir. Ancak 2024 yılının Aralık ayında olduğu gibi bazı aylarda iki Yeni Ay ya da Dolunay meydana gelebilir. İşte böyle durumlarda bu ay 'Kara Ay' olarak adlandırılır. Fakat bunu astrolojideki Lilith (Kara Ay) kavramı ile karıştırmamalısınız.

Söz ettiğimiz Kara Ay, iki veya üç yılda bir meydana gelir. Bastırılmış duyguları ortaya çıkarır ve büyük dönüşümlerin habercisidir.

Yani felaketler beklemeyin, Aralık ayı da zor ama umuyoruz ki kazasız belasız geçecek!