Aralık Ayında Meydana Gelecek Astrolojik Olaylar ve Burçlara Özel Kehanetler!
İnişli çıkışlı geçen upuzun bir yılın sonuna geldik! 2024'ün her ayında karşımıza astrolojik sürprizler çıktı. Bu aydan sürpriz çıkmaz diyorsanız, yanılıyorsunuz. Şimdi de 'Kara Ay' başlıyor... Bir ayda yaşayacağımız iki Yeni Ay'ın etkisinde kalacağız. Tam Merkür Retro bitecek derken Mars harekete geçecek. Tabii bu ayda güzel günler de olacak. Unutmayın, bazı güçlükler geçmişini telafi etmenin en iyi yoludur. İşte Aralık ayı tam da böyle bir ay olacak! Peki, Aralık ayında neler olacak? Aralık'ta burçları neler bekliyor?
Merkür, Venüs, Satürn ve Mars harekete geçiyor. İki Yeni Ay, bir Dolunay'la geçecek Aralık ayının şanslı günleri de açıklıyoruz!
İşte başlıyoruz...
Aralık ayının ilk günü Yay burcunda Yeni Ay ile başlıyor. 15 Aralık'ta Dolunay yüzümüze gülerken, ayın son gününde ise Oğlak burcunda Yeni Ay, hepimize meydan okuyor!
Peki, 2024 Aralık Ayı Neden "Kara Ay"?
Merkür'ün retrosundan korkanlardansanız, müjdemizi isteriz. Zira, Aralık ayında Merkür Retro bitecek ama Mars geri gidecek! Zor enerjiler, gizemli meseleler, ihanetler... su yüzüne çıkabilir. Arınma vakti geldi!
İşte, Aralık Ayında Meydana Gelecek Astrolojik Olaylar
Aralık ayının en zor günü de belli oldu: Endişelenmeyin, çünkü bu ayda zor günler kadar güzel günler de göreceğiz! Peki, Aralık ayının en güzel günü hangi gün olacak?
Şimdi de Aralık ayında meydana gelen tüm bu astrolojik olaylar ve gezegen hareketlerinin burçlara etkisine göz atalım!
Koç: “Yavaşlayın, bitiş çizgisindesiniz”
Boğa: "Dengeyi bulmalısınız"
İkizler: "Geçmişi düzeltebilirsiniz"
Yengeç: "Kararlı ve istikrarlı olun"
Aslan: "Sınır tanımayın"
Başak: "Düzensizliğin içindeki düzeni bulun"
Terazi: "Dünyayı şekillendirin"
Akrep: "Tutkularınızla canlanacaksınız"
Yay: "Hayalleriniz gerçek olabilir"
Oğlak: "Dallanıp budaklanacaksınız"
Kova: "Özgürlük sizin ruhunuzda var"
Balık: "Hislerinize inanın"
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