Arabanın Bir Adı Olsaydı Ne Olurdu?
Arabanın Bir Adı Olsaydı Ne Olurdu?
Bu test, hayal gücünü ve araç tercihlerini bir araya getirerek, eğer arabanın bir adı olsaydı ne olacağını keşfetmeni sağlayacak. 👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Sence ne kadar iyi bir sürücüsün? Kendini puanla.
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2. En çok hangi şeritte kullanmayı seviyorsun?
3. Şu an bir araba alacak olsan en çok neye dikkat ederdin?
4. Arabanın rengini seç!
5. Peki, arabanın cinsiyeti ne olurdu?
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