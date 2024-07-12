Arabada Bağırarak Şarkı Söylemek En Güçlü Terapim Diyenlere Özel Hazırladığımız 16 Şarkı
Arabada Bağırarak Şarkı Söylemek En Güçlü Terapim Diyenlere Özel Hazırladığımız 16 Şarkı
Arabada şarkı söylemenin keyfi öyle başkadır ki tüm dertleri alır götürür... Bi' terapim var o da arabada avazım çıktığı kadar şarkı söylemek diyorsan en sevdiğin şarkını yorumlara yazmayı unutma!
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1. İrem Derici - Sevgi Olsun Taştan Olsun
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2. Yıldız Tilbe - Vazgeçtim
3. Simge - Öpücem
4. Murat Boz - Aşkı Bulamam Ben (Official Video)
5. Ajda Pekkan - Bambaşka Biri
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6. Mansur Ark - Maalesef - (Official Video)
7. Serdar Ortaç - Asrın Hatası (Official Video)
8. Haydi Gel İçelim
9. Gülşen - Önsöz
10. Yalın - Zalim (Official Video)
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11. Birtanem (Night Club Mix)
12. Aylin Aslım - Ben Kalender Meşrebim (Gülyabani) (Official Video)
13. Ebru Gündeş - Çingenem (Official Video)
14. Yalın - Bir Bakmışsın (Official Video)
15. Sefo - Tutsak (prod. by Aerro)
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