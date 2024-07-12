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Arabada Bağırarak Şarkı Söylemek En Güçlü Terapim Diyenlere Özel Hazırladığımız 16 Şarkı

etiket Arabada Bağırarak Şarkı Söylemek En Güçlü Terapim Diyenlere Özel Hazırladığımız 16 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
12.07.2024 - 19:25

Arabada şarkı söylemenin keyfi öyle başkadır ki tüm dertleri alır götürür... Bi' terapim var o da arabada avazım çıktığı kadar şarkı söylemek diyorsan en sevdiğin şarkını yorumlara yazmayı unutma!

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1. İrem Derici - Sevgi Olsun Taştan Olsun

2. Yıldız Tilbe - Vazgeçtim

3. Simge - Öpücem

4. Murat Boz - Aşkı Bulamam Ben (Official Video)

5. Ajda Pekkan - Bambaşka Biri

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6. Mansur Ark - Maalesef - (Official Video)

7. Serdar Ortaç - Asrın Hatası (Official Video)

8. Haydi Gel İçelim

9. Gülşen - Önsöz

10. Yalın - Zalim (Official Video)

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11. Birtanem (Night Club Mix)

12. Aylin Aslım - Ben Kalender Meşrebim (Gülyabani) (Official Video)

13. Ebru Gündeş - Çingenem (Official Video)

14. Yalın - Bir Bakmışsın (Official Video)

15. Sefo - Tutsak (prod. by Aerro)

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16. Hepsi - Kalpsizsin

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