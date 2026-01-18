Ara Tatile Girerken Öğretmene Kısa Bir Mektup
Bu tatil senin ödülün değil. Çünkü bu dönem,
– Yoruldun ama fark edilmedi.
– Çabaladın ama çoğu zaman görünmedi.
– Sabrettin ama “zaten görevin” dendi.
Ve yine de sınıfa girdin.
1- Her şeyi yetiştiremedin diye kötü öğretmen olmadın
5- Ara tatil bitince her şey “daha iyi” olmak zorunda değil.
