Ara Tatile Girerken Öğretmene Kısa Bir Mektup

etiket Ara Tatile Girerken Öğretmene Kısa Bir Mektup

Prof. Dr. Cem Balçıkanlı
Prof. Dr. Cem Balçıkanlı
18.01.2026 - 08:15

Bu tatil senin ödülün değil.  Çünkü bu dönem,

– Yoruldun ama fark edilmedi.

– Çabaladın ama çoğu zaman görünmedi.

– Sabrettin ama “zaten görevin” dendi.

Ve yine de sınıfa girdin.

1- Her şeyi yetiştiremedin diye kötü öğretmen olmadın

Her şeyi yetiştiremedin diye kötü öğretmen olmadın

Müfredat bitti mi?

Herkes öğrendi mi?

Her çocuk mutlu mu?

Hayır.

Ve bu seni eksik değil, gerçek yapıyor.

2- Tatilde “bir şey yapmamak” da pedagojik bir tercihtir.

Sürekli gelişmek zorunda değilsin.

Her boşluk “verimsizlik” değildir.

Bazen en iyi mesleki gelişim:

🛋️ koltuk

☕ çay

📴 bildirim kapalı olduğunda olabilir. 

3- Bu tatilde sınıfı değil, kendini dinle.

Öğrencilerinin duygularını yıl boyu dinledin.

Biraz da kendine kulak ver.

– Neyim eksildi?

– Neyi fazla yaptım?

– Neyi artık yapmayabilirim?

4- İyi öğretmen = tükenmiş öğretmen değil

Fedakârlık kutsal olabilir ama tükenmişlik normalleşmemeli.

Dinlenen öğretmen, daha iyi anlatır, daha iyi duyar, daha az bağırır.

Kesin bilgi, yayalım!

5- Ara tatil bitince her şey “daha iyi” olmak zorunda değil.

Ara tatil bitince her şey "daha iyi" olmak zorunda değil.

Daha yumuşak olsun yeter.

Daha insani olsun yeter.

Bir tık daha sade olsun yeter.

6- Kendine iyi bakmak, mesleği ciddiye almaktır.

Ara tatil bunu hatırlamak için var.

Bunu bir öğretmen yazdı.

Bir öğretmen okusun diye.

Paylaşmak serbest.

Sahip çıkmak serbest.

Dinlenmek zorunlu. 💙

Sahi öğretmenim NASILSIN?

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

