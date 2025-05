Anne Hathaway Kimdir? Sen İhtimali'nde Oynayan Anne Hathaway Kaç Yaşında? Anne Hathaway'in Rol Aldığı Filmler

2001 – The Princess Diaries – Mia Thermopolis

2002 – The Other Side of Heaven – Jean Groberg

2004 – Ella Enchanted – Ella of Frell

2004 – The Princess Diaries 2: Royal Engagement – Mia Thermopolis

2005 – Havoc – Allison Lang

2005 – Brokeback Mountain – Lureen Newsome

2006 – The Devil Wears Prada – Andy Sachs

2007 – Becoming Jane – Jane Austen

2008 – Get Smart – Agent 99

2008 – Rachel Getting Married – Kym

2009 – Bride Wars – Emma

2010 – Valentine’s Day – Liz

2010 – Alice in Wonderland – White Queen

2010 – Love & Other Drugs – Maggie Murdock

2011 – Rio – Jewel (Seslendirme)

2011 – One Day – Emma Morley

2012 – The Dark Knight Rises – Selina Kyle / Catwoman

2012 – Les Misérables – Fantine

2013 – Don Jon – (Kısa rol, seslendirme)

2014 – Rio 2 – Jewel (Seslendirme)

2014 – Interstellar – Dr. Amelia Brand

2015 – The Intern – Jules Ostin

2016 – Alice Through the Looking Glass – White Queen

2016 – Colossal – Gloria

2018 – Ocean’s 8 – Daphne Kluger

2019 – Serenity – Karen Zariakas

2019 – The Hustle – Josephine Chesterfield

2019 – Dark Waters – Sarah Bilott

2020 – The Last Thing He Wanted – Elena McMahon

2020 – The Witches – Grand High Witch

2021 – Locked Down – Linda

2022 – Armageddon Time – Esther Graff

2023 – Eileen – Rebecca Saint John

2023 – She Came to Me – Patricia

2024 – Mother Mary – (Yayım bekleniyor)