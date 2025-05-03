Anne Hathaway Kimdir? Sen İhtimali'nde Oynayan Anne Hathaway Kaç Yaşında? Anne Hathaway'in Rol Aldığı Filmler

Anne Hathaway, 12 Kasım 1982 doğumlu Amerikalı oyuncudur. Hollywood'un en tanınan ve sevilen isimlerinden biri olan Hathaway, kendine has tarzı ve güçlü oyunculuk performanslarıyla dikkat çekmiştir. 2001 yılında “The Princess Diaries” filmiyle büyük bir çıkış yakalamış, ardından “Les Misérables” gibi ödüllü yapımlarda sergilediği performanslarla adını daha da sağlamlaştırmıştır.

Anne Hathaway, kariyerinde sadece sinemada değil, televizyon ve sahnede de başarılı bir şekilde yer almış, pek çok ödül kazanmıştır. Özellikle 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' dalında Akademi Ödülü kazanması, onu dünya çapında tanınan bir figür yapmıştır.

Güçlü oyunculuk yeteneği, zarif duruşu ve samimi kişiliği ile Anne Hathaway, hem sinemaseverlerin hem de eleştirmenlerin beğenisini kazanmış bir yıldızdır.