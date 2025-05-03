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Anne Hathaway Kimdir? Sen İhtimali'nde Oynayan Anne Hathaway Kaç Yaşında? Anne Hathaway'in Rol Aldığı Filmler

Anne Hathaway Kimdir? Sen İhtimali'nde Oynayan Anne Hathaway Kaç Yaşında? Anne Hathaway'in Rol Aldığı Filmler

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.05.2025 - 17:36

Hollywood’un altın kızlarından biri olan Anne Hathaway, zarafeti, oyunculuğu ve sansasyonel açıklamalarıyla yıllardır gündemden düşmüyor. 

Genç yaşta Disney yıldızı olarak parlayan Hathaway, Sefiller ile Oscar kazanarak 'çocuk yıldız' klişesini yerle bir etti.  Her rolüyle gündem yaratan güzel yıldız, son yıllarda açıklamaları ve iddialı tarzıyla da adından söz ettiriyor. Özellikle 2024’te yayınlanan The Idea of You filmiyle yeniden bir aşk ikonuna dönüşen Hathaway, 40 yaşındaki güzelliği, yeteneği ve özgüveniyle hem Hollywood’un hem sosyal medyanın göz bebeği olmayı sürdürüyor. Gelin hakkında merak edilenlere birlikte bakalım...

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Anne Hathaway Kimdir?

Anne Hathaway Kimdir?

Anne Hathaway, 12 Kasım 1982 doğumlu Amerikalı oyuncudur. Hollywood'un en tanınan ve sevilen isimlerinden biri olan Hathaway, kendine has tarzı ve güçlü oyunculuk performanslarıyla dikkat çekmiştir. 2001 yılında “The Princess Diaries” filmiyle büyük bir çıkış yakalamış, ardından “Les Misérables” gibi ödüllü yapımlarda sergilediği performanslarla adını daha da sağlamlaştırmıştır.

Anne Hathaway, kariyerinde sadece sinemada değil, televizyon ve sahnede de başarılı bir şekilde yer almış, pek çok ödül kazanmıştır. Özellikle 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' dalında Akademi Ödülü kazanması, onu dünya çapında tanınan bir figür yapmıştır.

Güçlü oyunculuk yeteneği, zarif duruşu ve samimi kişiliği ile Anne Hathaway, hem sinemaseverlerin hem de eleştirmenlerin beğenisini kazanmış bir yıldızdır.

Anne Hathaway Kaç Yaşında?

Anne Hathaway Kaç Yaşında?

Anne Hathaway, 12 Kasım 1982 doğumlu ve 42 yaşındadır. Hollywood'un en genç yaşta büyük başarılar elde eden yıldızlarından biri olan Hathaway, kariyerinde 20 yılı aşkın bir süredir önemli projelerde yer alarak adından söz ettirmeyi başarmıştır.

Anne Hathaway Nereli?

Anne Hathaway Nereli?

Anne Hathaway, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde doğmuştur. Ancak, büyüdüğü yer New Jersey'dir.

Anne Hathaway Kariyer Başlangıcı

Anne Hathaway'in Filmleri

Anne Hathaway'in oyunculuk kariyeri, genç yaşlarda başlamıştır. 1999 yılında, Broadway’de sahneye çıkmaya başlamış ve burada yeteneklerini sergileyerek dikkat çekmiştir. Ancak, büyük çıkışını 2001 yılında “The Princess Diaries” filmiyle yapmıştır. Filmdeki 'Mia Thermopolis' karakteriyle dünya çapında tanınan Hathaway, bu filmle gençlik yıldızları arasında yerini almıştır.

Filmdeki başarısından sonra, Hathaway'in kariyeri hızla yükselmiş, daha çeşitli ve derin karakterlerle izleyici karşısına çıkmıştır. Ayrıca, 2002 yılında 'The Other Woman' adlı televizyon dizisinde de yer almış ve ardından sinema dünyasına adım atmaya devam etmiştir.

Anne Hathaway Özel Hayatı

Anne Hathaway Özel Hayatı

Anne Hathaway, özel hayatı ile de sıkça gündeme gelmiştir. 2012 yılında, uzun bir ilişki yaşadığı aktör ve işadamı Adam Shulman ile evlenmiştir. Çift, 2016 yılında ilk çocukları Jonathan Rosebanks Shulman’ı dünyaya getirmiştir. 2019 yılında ise ikinci çocukları Jack Shulman’ı kucaklarına almışlardır. Hathaway, hayatındaki bu özel anları sıkça sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşarak, ailesiyle olan bağını vurgulamaktadır.

Ayrıca, Anne Hathaway'in hayatında önemli bir dönüm noktası, 2013'teki “Les Misérables” filmindeki rolüyle Oscar kazandığı dönemde yaşanmıştır. Anne, bu başarısının ardından kariyerinde daha da sağlam bir yer edinmiştir.

Hathaway'in özel hayatı, genellikle basından uzak ve huzurlu bir şekilde devam etmektedir. Bununla birlikte, çevresel sorunlar ve kadın hakları konusunda da sıkça sosyal sorumluluk projelerine katılmaktadır.

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Anne Hathaway Öne Çıkan Açıklamalar

Anne Hathaway Öne Çıkan Açıklamalar

'Kadınların sadece aynı maaşı almalarını değil, aynı zamanda iş dünyasında daha güçlü bir sesleri olmasını istiyorum'

'Kadınları sadece fiziksel görünüşleriyle değerlendiren bir sistemin parçası olmak istemiyorum. Benim için güzel olan şey, ruhumun derinlikleri ve zorluklarla başa çıkma şeklim' 

'Yıllarca vücudumla barışamadım, ama sonunda o kusurlarımla barıştım. Kadınlar ve erkekler üzerindeki güzellik baskısı bazen o kadar körükleniyor ki, insan kendini bir canavara dönüştürebiliyor. Oysa hepimiz kusurluyuz ve bu kusurlarımızla güzeliz'

Anne Hathaway Yer Aldığı Diziler

Anne Hathaway Yer Aldığı Diziler

  • 1999–2000 – Get Real – Meghan Green (22 bölüm)

  • 2007 – Elmo's Christmas Countdown – Kendisi (TV özel)

  • 2008–2012 – Saturday Night Live – Kendisi (Sunucu, 3 bölüm)

  • 2009–2012 – The Simpsons – Jenny / Prenses Penelope (Seslendirme, 3 bölüm)

  • 2010–2011 – Family Guy – Maggie Anne / Kendisi / Seksi Sarışın (Seslendirme, 3 bölüm)

  • 2011 – 83. Akademi Ödülleri – Kendisi (Sunucu, TV özel)

  • 2015 – HitRecord on TV – Vivica Virus (Bölüm: 'Re: The Number Two')

  • 2015 – Lip Sync Battle – Kendisi (Bölüm: 'Anne Hathaway vs. Emily Blunt')

  • 2016 – Documentary Now! – Kendisi (Bölüm: 'Mr. Runner Up: My Life as an Oscar Bridesmaid, Part 2')

  • 2019 – Modern Love – Lexi (2 bölüm)

Anne Hathaway Yer Aldığı Filmler

Anne Hathaway Yer Aldığı Filmler

  • 2001 – The Princess Diaries – Mia Thermopolis

  • 2002 – The Other Side of Heaven – Jean Groberg

  • 2004 – Ella Enchanted – Ella of Frell

  • 2004 – The Princess Diaries 2: Royal Engagement – Mia Thermopolis

  • 2005 – Havoc – Allison Lang

  • 2005 – Brokeback Mountain – Lureen Newsome

  • 2006 – The Devil Wears Prada – Andy Sachs

  • 2007 – Becoming Jane – Jane Austen

  • 2008 – Get Smart – Agent 99

  • 2008 – Rachel Getting Married – Kym

  • 2009 – Bride Wars – Emma

  • 2010 – Valentine’s Day – Liz

  • 2010 – Alice in Wonderland – White Queen

  • 2010 – Love & Other Drugs – Maggie Murdock

  • 2011 – Rio – Jewel (Seslendirme)

  • 2011 – One Day – Emma Morley

  • 2012 – The Dark Knight Rises – Selina Kyle / Catwoman

  • 2012 – Les Misérables – Fantine

  • 2013 – Don Jon – (Kısa rol, seslendirme)

  • 2014 – Rio 2 – Jewel (Seslendirme)

  • 2014 – Interstellar – Dr. Amelia Brand

  • 2015 – The Intern – Jules Ostin

  • 2016 – Alice Through the Looking Glass – White Queen

  • 2016 – Colossal – Gloria

  • 2018 – Ocean’s 8 – Daphne Kluger

  • 2019 – Serenity – Karen Zariakas

  • 2019 – The Hustle – Josephine Chesterfield

  • 2019 – Dark Waters – Sarah Bilott

  • 2020 – The Last Thing He Wanted – Elena McMahon

  • 2020 – The Witches – Grand High Witch

  • 2021 – Locked Down – Linda

  • 2022 – Armageddon Time – Esther Graff

  • 2023 – Eileen – Rebecca Saint John

  • 2023 – She Came to Me – Patricia

  • 2024 – Mother Mary – (Yayım bekleniyor)

  • 2024 – The Idea of You – Solène Marchand

Anne Hathaway Güncel Projeleri

Anne Hathaway Güncel Projeleri

Anne Hathaway, 2024 ve 2025 yıllarında kariyerinin en üretken dönemlerinden birini yaşıyor. En çok ses getiren projelerinden biri olan The Idea of You, 2024'te izleyiciyle buluştu. Filmde 40 yaşındaki Sophie karakterini canlandıran Hathaway, genç bir pop yıldızıyla yaşadığı sıra dışı aşk hikayesiyle büyük ilgi gördü. 

Oyuncu, 2025 yılında vizyona girmesi planlanan Mother Mary filminde ise Michaela Coel ile birlikte başrolü paylaşacak. Bunun yanı sıra, The Lifeboat adlı yeni bir proje için de çalışmalara başlayan yıldız, 1914 yılında geçen bu hayatta kalma hikâyesiyle dönemin ruhunu yeniden canlandıracak. Ayrıca, The Witches filminin devam halkasında da Grand High Witch karakterini seslendirmesi bekleniyor. Oyunculuğuyla olduğu kadar proje seçimleriyle de adından söz ettiren Hathaway, her yeni yapımıyla merak uyandırmaya devam ediyor.

Anne Hathaway Ödülleri ve Adaylıkları

Anne Hathaway Ödülleri ve Adaylıkları

Akademi Ödülleri (Oscar)

  • 2008 – Rachel Evleniyor → En İyi Kadın Oyuncu – Aday

  • 2012 – Sefiller → En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Kazandı

Altın Küre Ödülleri

  • 2008 – Rachel Evleniyor → En İyi Kadın Oyuncu (Drama) – Aday

  • 2010 – Aşk Sarhoşu → En İyi Kadın Oyuncu (Müzikal/Komedi) – Aday

  • 2012 – Sefiller → En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Kazandı

BAFTA Ödülleri

  • 2012 – Sefiller → En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Kazandı

National Board of Review Ödülleri

  • 2002 – Nicholas Nickleby → En İyi Oyuncu Kadrosu – Kazandı

  • 2008 – Rachel Evleniyor → En İyi Kadın Oyuncu – Kazandı

  • 2012 – Sefiller → En İyi Oyuncu Kadrosu – Kazandı

Primetime Emmy Ödülleri

  • 2010 – The Simpsons → En İyi Dublaj Performansı – Kazandı

  • 2011 – 83. Akademi Ödülleri → En İyi Özel Sınıf Programı – Aday

Satellite Ödülleri

  • 2008 – Rachel Evleniyor → En İyi Kadın Oyuncu (Drama) – Aday

  • 2010 – Aşk Sarhoşu → En İyi Kadın Oyuncu (Müzikal/Komedi) – Kazandı

  • 2012 – Sefiller → En İyi Kadro – Kazandı

  • 2012 – Sefiller → En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Kazandı

Saturn Ödülleri

  • 2012 – Sefiller → En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Aday

  • 2012 – Kara Şövalye Yükseliyor → En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Kazandı

  • 2014 – Yıldızlararası → En İyi Kadın Oyuncu – Aday

Screen Actors Guild (SAG) Ödülleri

  • 2005 – Brokeback Dağı → En İyi Oyuncu Kadrosu – Aday

  • 2008 – Rachel Evleniyor → En İyi Kadın Oyuncu – Aday

  • 2012 – Sefiller → En İyi Oyuncu Kadrosu – Aday

  • 2012 – Sefiller → En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Kazandı

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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