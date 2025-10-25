Anlatıyoruz: Az Eforla Temizlik Nasıl Yapılır?

Evde siz kendi işleriniz ile ilgilenirken kendi kendine temizlik yapan bir yardımcı edinebilirsiniz! Philips Robot Süpürge 2000 Serisinin akıllı haritalama özelliği ile tüm odaları tarayabilirsiniz ve ulaşılamaz olarak gördüğünüz köşeleri bile temizlemesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca HomeRun uygulaması ile evde değilken de çalıştırma imkanınız var. Hem ıslak hem de kuru temizlik yaptığı için içiniz rahat eder. Şarjı azaldığında kendi başına istasyonuna döner, şarjını olur. 70 gün boşaltma derdi olmayan istasyon sayesinde de kafanız rahat olur. Siz keyifle dinlenirken o işini yapmaya devam eder!