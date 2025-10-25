onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Anlatıyoruz: Az Eforla Temizlik Nasıl Yapılır?

etiket Anlatıyoruz: Az Eforla Temizlik Nasıl Yapılır?

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
25.10.2025 - 12:36

Günümüze bir bakalım... Yoğun yaşam temposu sırasında temizliğe vakit ayırmak istemiyoruz, ayıramıyoruz. Birçok insan uzun uzun temizlik yapmanın yorucu olduğunu düşünüyor. Haliyle daha pratik halini arıyorlar. Az eforla temizlik yapmak mümkün! Doğru yöntemleri ve araçları kullanarak iş yükünüzü azaltabilirsiniz. 

Gelin, birlikte az eforla nasıl güzel temizlik yapacağımıza bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Evin dağılmasına izin vermeyin.

Günün sadece 5-10 dakikasını ayırarak evinizde düzenlemeler yapabilirsiniz. Akşam yatmadan önce hemen salonu toparlamak gibi! Böylece bir sonraki günün sabahı enerji dolu kalkmış olursunuz. Düzenli bir şekilde toplama alışkanlığı edinirseniz minik adımlarla da eviniz sürekli temiz görünür.

2. Çok amaçlı bezler kullanın.

Öyle bir bez alın ki hem tozları alabilin hem de camlar silebilin! Mikrofiber bezler bu konuda size yardımcı olacaktır. Her yüzey için farklı ürün aramak yerine daha kısa sürede işinizi bitirmiş olursunuz. Ayrıca tekrar tekrar kullanabildiğiniz için ekonomik olarak da sizi rahatlatır.

3. Temizlik yükünü azaltmak için teknolojiyi kullanın.

3. Temizlik yükünü azaltmak için teknolojiyi kullanın.

Evde siz kendi işleriniz ile ilgilenirken kendi kendine temizlik yapan bir yardımcı edinebilirsiniz! Philips Robot Süpürge 2000 Serisinin akıllı haritalama özelliği ile tüm odaları tarayabilirsiniz ve ulaşılamaz olarak gördüğünüz köşeleri bile temizlemesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca HomeRun uygulaması ile evde değilken de çalıştırma imkanınız var. Hem ıslak hem de kuru temizlik yaptığı için içiniz rahat eder. Şarjı azaldığında kendi başına istasyonuna döner, şarjını olur. 70 gün boşaltma derdi olmayan istasyon sayesinde de kafanız rahat olur. Siz keyifle dinlenirken o işini yapmaya devam eder!

4. Temizlik rutini oluşturun.

Haftanın belirli günlerini belirli alanlara ayırabilirsiniz. Mesela pazartesi günleri mutfak, salı banyo gibi! Bu sayede eviniz her gün temiz gözükebilir. Ayrıca bu yöntem ile enerjinizin tümünü bir anda harcamamış olursunuz. Az efor ile düzenli bir ev elde edebilirsiniz.

5. Hem hızlı hem de derinlemesine temizlik için tek bir araç kullanın.

5. Hem hızlı hem de derinlemesine temizlik için tek bir araç kullanın.

Güçlü emiş performansı ve akıllı sensörlerine sahip Philips Aqua Trio 9000 Serisi ile işinizi çok kolaylaştırırsınız. Zemin türüne göre kendini ayarlar ve sizin minimum eforla maksimum hijyene ulaşmanızı sağlar. Ayrıca sessiz bir şekilde çalışması ev ortamında rahatsız oluşmasını önler. Ergonomik tasarımı sayesinde uzun süre kullansanız bile yorulduğunuzu hissetmezsiniz. Az efor ile etkili sonuç almak isteyen sizler için harika!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Eşya biriktirmemeye özen gösterin.

Fazla ve gereksiz eşya demek zaman kaybı demektir... İhtiyacınız olan eşyaların yanında ne kadar fazla eşya olur ise evi toplamanız ve temizlemeniz de o kadar uzun olur. Fazla eşyalardan kurtularak evinizin daha ferah görünmesini sağlayabilirsiniz. Minimal yaklaşım, az efor ile temizlik yapmanın en güzel yollarından biri!

7. Temizlik ürünlerini hemen ulaşılabilecek bir yere koyun.

Sık bir şekilde kullanacağınız temizlik ürünlerinin elinizin altında olmasına dikkat edin. Ayrıca hangi alanı temizlemek için kullanıyor iseniz o alanda temizlik ürünleri için küçük bir yer oluşturabilirsiniz. Böylece anlık lekelere hemen müdahale edebilirsiniz. Kirler birikmemiş, lekeler yerleşmemiş olur.

8. Mutfağa hemen müdahale edin.

Yemeklerden sonra bulaşıkları bekletmeden yıkamanız işinizi kolaylaştıracaktır. Bulaşıklar bekledikçe birikir ve inatçı lekeler oluşmaya başlar. Ayrıca kötü koku oluşmasına da neden olur... Bu yüzden yemek pişirirken bile tezgahı temiz tutabilirsiniz. Böylece her zaman düzenli duran bir mutfağınız olur.

9. Aile bireylerinizden yardım isteyin.

Temizliği tek başınıza yapmak yorucu olabilir. Evdeki herkesin minik katkıları olmalı. Mesela biri bulaşıkları hallederken diğeri salon ile ilgilenebilir. Böylece iş yükü sadece size binmez ve az yorulmuş olursunuz.

10. Hızlı toz alma yöntemlerini kullanın.

Tozların birikmesini beklemeyin! Düzenli bir şekilde kısa toz alma seansları yapabilirsiniz. Böylece büyük temizlik yapacağınız zamanlar işinizi kolaylaştırmış olursunuz. Ayrıca eviniz sürekli olarak ferah gözükmeye başlar. Küçük adımların büyük farklar oluşturduğunu unutmayın.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın