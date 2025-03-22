Anksiyete Seviyen Yüksek mi?
Anksiyete Seviyen Yüksek mi?
Anksiyete, günlük yaşamı zorlaştıran ve fiziksel sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilen bir durumdur. Kaygı, stres ve endişe seviyenizi değerlendirerek kendinizi daha iyi anlayabilir, gerektiğinde profesyonel yardım almanın önemini fark edebilirsiniz. Günlük hayatımızda bize normal gelen ama aslında anksiyete belirtisi olan birçok durumla karşılaşıyor olabilirsiniz. Şimdi size bir testle anksiyete seviyenizin yüksek olup olmadığını ortaya çıkarıyoyruz!
Anksiyete Seviyen Yüksek mi?
Haydiiii!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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