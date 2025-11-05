onedio
Ankara'da Atatürk'ün Kıyafetleri Defilesi Düzenlendi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.11.2025 - 14:18

Atatürk ülkemizin kurucusu olmasının yanısıra giyim tarzı ve modaya verdiği önemle de tanınan bir lider. Ankara Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün farklı dönemlerdeki kıyafetlerinin yansıtıldığı ‘Atatürk Kıyafetleri’ defilesi düzenlendi. Gazi Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen organizasyonda Atatürk’ün sevdiği eserlerden oluşan bir müzik dinletisi ziyaretçileri karşıladı.

Etkinliğin sunuculuğunu sanatçı Ekrem Tamer üstlendi.

Atatürk’ün öğrencilik yıllarından askeri görevlerine, cephe dönemlerinden devrimlerine uzanan dönemde tercih ettiği kıyafetler sırayla tanıtıldı.

Çeşitli kaynaklardan yararlanılarak dönem kıyafetlerinin özenli replikaları hazırlandı.

Tarihe göre düzenlenen 25 kıyafetin sergilendiği defilede dönemin ruhu da yansıtıldı.

Defileden öne çıkan parçalar şöyle;

