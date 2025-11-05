Ankara'da Atatürk'ün Kıyafetleri Defilesi Düzenlendi
Atatürk ülkemizin kurucusu olmasının yanısıra giyim tarzı ve modaya verdiği önemle de tanınan bir lider. Ankara Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün farklı dönemlerdeki kıyafetlerinin yansıtıldığı ‘Atatürk Kıyafetleri’ defilesi düzenlendi. Gazi Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen organizasyonda Atatürk’ün sevdiği eserlerden oluşan bir müzik dinletisi ziyaretçileri karşıladı.
Etkinliğin sunuculuğunu sanatçı Ekrem Tamer üstlendi.
Çeşitli kaynaklardan yararlanılarak dönem kıyafetlerinin özenli replikaları hazırlandı.
Defileden öne çıkan parçalar şöyle;
