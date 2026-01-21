Amfi Sınıf Sorunlarından Yeni Telefonun Verdiği Özgüvene Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Eski adı Twitter, yeni adı X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bugün de akımlarıyla, şakalarıyla mizahın nabzı hızlı attı. Bakalım 21 Ocak Çarşamba günü hangi gönderiler öne çıkmış? Günün en komik tweetleri hangileri olmuş?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Öğrenmemiz iyi oldu...
Niye böyle diyorsun?
Sonunda uyarısını da yapmış.
Eskilerden bir paylaşım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın