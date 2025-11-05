onedio
Amazon Gülümseten Kasım Fırsatları'nda Günün Flaş İndirimleri

Amazon Gülümseten Kasım Fırsatları'nda Günün Flaş İndirimleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
05.11.2025 - 18:09

Amazon’un göz açıp kapayıncaya kadar tükenen Gülümseten Kasım Fırsatları'nda yer alan Flaş Fırsatları sizler için bir araya getirdik. Termoslardan süpürgeye, kremlerden çantalara kadar birçok favori ürün şu anda indirime girdi! Sevdiğiniz ürünleri tükenmeden sepete ekleyin, fırsatları yakalayan siz olun.

11:11'e geri sayım başladı! 11 Kasım'a kadar Prime üyeliğini başlat, 100 TL indirim kuponunu al! Üstelik daha önce Prime üyesi olmadıysan ilk 30 gün ücretsiz.

Bu içerik 05.11.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Philips Daily Collection Mikser, mutfakta pratiklik arayanların en iyi yardımcılarından biri!

300W gücüyle hamur, krema veya kek karışımlarını zahmetsizce hazırlıyor.

Şuanda %20 indirimiyle buradan alabilirsiniz.

Roborock Saros Z70 Akıllı Robot Süpürge, temizlikte konforun tanımını yeniden yazıyor diyebilirim!

Güçlü emiş gücüyle toz, saç ve kırıntıları kolayca temizlerken, akıllı haritalama teknolojisi sayesinde evin her köşesini kusursuzca tanıyor.

Linki burada

Dreame N10 Taşınabilir Halı Yıkama Makinesi, Gülümseten Kasım indirimleri arasından kaçırılmaması gereken fırsatlardan biri!

Şuanda %15 indirimde!

Linki burada

Contigo Gizmo Flip Uzay Tritan Çocuk Suluğu, Gülümseten Kasım indirimiyle hemen sepete eklemelisiniz!

Bugün %18 indirimde olan suluğu buradan alabilirsiniz.

d’Alba Waterful Essence Sun Cream, cilt bakımını güneş korumasıyla birleştiren harika bir ürün!

SPF 50 korumasıyla zararlı UV ışınlarına karşı güçlü bir kalkan oluşturuyor. 

Şuanda %27 indirim fırsatıyla kaçırmayın! Linki burada

Dermoten Akne Karşıtı, Niacinamide ve Çay Ağacı Yağlı Cilt Bakım Serumu

Bugün %19 indirimde! Seruma buradan göz atabilirsiniz.

Clementoni - 2x60 Parça Puzzle

Şuanda %23 indirimiyle hemen sepete eklemelik!

Linki burada

VitrA Root Square A42737 Banyo Bataryası, banyosunda hem modern hem de şık bir dokunuş isteyenler için harika bir tercih!

Bugün %22 indirimde!

Linki burada

