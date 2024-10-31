Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Aman Efendim Kimleri Görüyoruz: Siyah Kuğu Filmiyle Tanınan Natalie Portman İstanbul'a Ayak Bastı!

Aman Efendim Kimleri Görüyoruz: Siyah Kuğu Filmiyle Tanınan Natalie Portman İstanbul'a Ayak Bastı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
31.10.2024 - 13:16

Leon ve Siyah Kuğu gibi filmlerdeki başarılarıyla adından bahsettiren Oscarlı oyuncu Natalie Portman İstanbul'a geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sinema dünyasının en yetenekli ve çok yönlü oyuncularından biri olarak tanınan Natalie Portman'ı çoğumuz Siyah Kuğu filminde sergilediği performansla tanıyoruz.

Sinema dünyasının en yetenekli ve çok yönlü oyuncularından biri olarak tanınan Natalie Portman'ı çoğumuz Siyah Kuğu filminde sergilediği performansla tanıyoruz.

Hem kariyerinde hem de kişisel hayatında dikkat çekici değişiklikler ve olaylarla gündemde kalmayı başaran oyuncu sürpriz bir haberle gündeme geldi.

Hem kariyerinde hem de kişisel hayatında dikkat çekici değişiklikler ve olaylarla gündemde kalmayı başaran oyuncu sürpriz bir haberle gündeme geldi.

Oscarlı oyuncu İstanbul ziyaretiyle Türk hayranlarını heyecanlandırdı! Natalie Portman Kız Kulesi'nin önünde turist pozu verdi.

Oscarlı oyuncu İstanbul ziyaretiyle Türk hayranlarını heyecanlandırdı! Natalie Portman Kız Kulesi'nin önünde turist pozu verdi.
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Tamer Önen

başka gelecek yer yok muydu? herkes gitmeye çalışırken