Aman Efendim Kimleri Görüyoruz: Siyah Kuğu Filmiyle Tanınan Natalie Portman İstanbul'a Ayak Bastı!
Aman Efendim Kimleri Görüyoruz: Siyah Kuğu Filmiyle Tanınan Natalie Portman İstanbul'a Ayak Bastı!
Leon ve Siyah Kuğu gibi filmlerdeki başarılarıyla adından bahsettiren Oscarlı oyuncu Natalie Portman İstanbul'a geldi.
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Sinema dünyasının en yetenekli ve çok yönlü oyuncularından biri olarak tanınan Natalie Portman'ı çoğumuz Siyah Kuğu filminde sergilediği performansla tanıyoruz.
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Hem kariyerinde hem de kişisel hayatında dikkat çekici değişiklikler ve olaylarla gündemde kalmayı başaran oyuncu sürpriz bir haberle gündeme geldi.
Oscarlı oyuncu İstanbul ziyaretiyle Türk hayranlarını heyecanlandırdı! Natalie Portman Kız Kulesi'nin önünde turist pozu verdi.
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başka gelecek yer yok muydu? herkes gitmeye çalışırken