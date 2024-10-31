CHP'li Vekiller Polis Barikatına Dayandı: Yaşanan Arbede Kameralara Yansıdı

Alkollü Olduğu İçin Uçağa Alınmadı, Ortalığı Birbirine Kattı: Küfürlü Konuştuğu İçin Saldırıya Uğradı

Cadılar Bayramı İçin Sokakları Süsleyen Kanadalılar Türklerin Radarına Takıldı: ''Biz Yapsak Çalarlar''

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Şeytan Kostümüyle Koştu! Halloween'e Yetişiyor Olabilir Diye Yorumladık...

Erdoğan, "Burası Çok Önemli" Diyerek Ahmed Arif'in Şiirini Okudu: "Bunlar Engerekler ve Çıyanlardır..."