Görüş Bildir
Haberler
Video
CHP'li Vekiller Polis Barikatına Dayandı: Yaşanan Arbede Kameralara Yansıdı

CHP'li Vekiller Polis Barikatına Dayandı: Yaşanan Arbede Kameralara Yansıdı

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
31.10.2024 - 14:19

İçerik Devam Ediyor

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasını protesto eden CHP'li vekiller, toplanan kalabalıkla birlikte polis barikatlarını aşmaya çalıştı. O sırada yaşanan arbede kameralara yansıdı. Bir süre sonra polis barikatı kaldırılırken, alana gelerek konuşma yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Eylem yerimiz değişti, saat 16.00'da Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda toplanacağız.' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "PKK/KCK terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanması sonrası CHP'nin başlattığı eylem kapsamında kitleler, Esenyurt Belediyesi önünde toplandı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "PKK/KCK terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanması sonrası CHP'nin başlattığı eylem kapsamında kitleler, Esenyurt Belediyesi önünde toplandı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Esenyurt Belediyesi önünde polis tarafından kurulan barikatları aşmaya çalıştı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Esenyurt Belediyesi önünde polis tarafından kurulan barikatları aşmaya çalıştı.

Vekillerin, vatandaşlarla birlikte barikatlara yüklenmesi sonrası polisler barikatları açtı. Alana gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Eylem yerimiz değişti, saat 16.00'da Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda toplanacağız." dedi.

Vekillerin, vatandaşlarla birlikte barikatlara yüklenmesi sonrası polisler barikatları açtı. Alana gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Eylem yerimiz değişti, saat 16.00'da Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda toplanacağız." dedi.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın