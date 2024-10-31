CHP'li Vekiller Polis Barikatına Dayandı: Yaşanan Arbede Kameralara Yansıdı

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasını protesto eden CHP'li vekiller, toplanan kalabalıkla birlikte polis barikatlarını aşmaya çalıştı. O sırada yaşanan arbede kameralara yansıdı. Bir süre sonra polis barikatı kaldırılırken, alana gelerek konuşma yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Eylem yerimiz değişti, saat 16.00'da Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda toplanacağız.' dedi.
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "PKK/KCK terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanması sonrası CHP'nin başlattığı eylem kapsamında kitleler, Esenyurt Belediyesi önünde toplandı.
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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Esenyurt Belediyesi önünde polis tarafından kurulan barikatları aşmaya çalıştı.
Vekillerin, vatandaşlarla birlikte barikatlara yüklenmesi sonrası polisler barikatları açtı. Alana gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Eylem yerimiz değişti, saat 16.00'da Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda toplanacağız." dedi.
İşte o görüntüler; 🎥 👇
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