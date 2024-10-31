18 Yaşından Küçük İki Hırsızın Soygun Anı Kamerada: Dükkan Sahibini Tokatlayıp Cep Telefonu Çaldılar

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Kağıthane'de tütün mamülleri satan bir dükkana giren 18 yaşından küçük iki şüpheli, dükkan içerisinde garip hareketler yapmaya başladı.
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Daha sonra çalışanla tartışan şüpheli tokat atarak olay yerinden kaçtı. Çalışanın da onun peşinden gitmesiyle birlikte dükkanda tek kalan şüpheli, daha önceden bir müşterinin unuttuğu cep telefonunu alarak kayıplara karıştı.
İşte o görüntüler; 👇
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