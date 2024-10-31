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18 Yaşından Küçük İki Hırsızın Soygun Anı Kamerada: Dükkan Sahibini Tokatlayıp Cep Telefonu Çaldılar

18 Yaşından Küçük İki Hırsızın Soygun Anı Kamerada: Dükkan Sahibini Tokatlayıp Cep Telefonu Çaldılar

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
31.10.2024 - 12:31

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Kağıthane'de tütün mamülleri satan bir dükkana giren 18 yaşından küçük iki hırsız, dükkanda çalışan kişiyi tokatlayıp, müşterinin cep telefonunu çaldı. O anlar dükkanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. 

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Kağıthane'de tütün mamülleri satan bir dükkana giren 18 yaşından küçük iki şüpheli, dükkan içerisinde garip hareketler yapmaya başladı.

Kağıthane'de tütün mamülleri satan bir dükkana giren 18 yaşından küçük iki şüpheli, dükkan içerisinde garip hareketler yapmaya başladı.

Daha sonra çalışanla tartışan şüpheli tokat atarak olay yerinden kaçtı. Çalışanın da onun peşinden gitmesiyle birlikte dükkanda tek kalan şüpheli, daha önceden bir müşterinin unuttuğu cep telefonunu alarak kayıplara karıştı.

Daha sonra çalışanla tartışan şüpheli tokat atarak olay yerinden kaçtı. Çalışanın da onun peşinden gitmesiyle birlikte dükkanda tek kalan şüpheli, daha önceden bir müşterinin unuttuğu cep telefonunu alarak kayıplara karıştı.

İşte o görüntüler; 👇

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böyle şeylerin daha da arttığını göreceksiniz.