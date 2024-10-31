Alkollü Olduğu İçin Uçağa Alınmadı, Ortalığı Birbirine Kattı: Küfürlü Konuştuğu İçin Saldırıya Uğradı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda alkollü olduğu gerekçesiyle uçağa alınmayan yolcu, küfür ve hakaretler ederek uçuş görevlilerine zor anlar yaşattı. Başka bir yolcu, alkollü şahsa küfürlü konuştuğu için saldırdı.