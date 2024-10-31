Alkollü Olduğu İçin Uçağa Alınmadı, Ortalığı Birbirine Kattı: Küfürlü Konuştuğu İçin Saldırıya Uğradı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda alkollü olduğu gerekçesiyle uçağa alınmayan yolcu, küfür ve hakaretler ederek uçuş görevlilerine zor anlar yaşattı. Başka bir yolcu, alkollü şahsa küfürlü konuştuğu için saldırdı.
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir kişi, alkollü olduğu gerekçesiyle uçağa alınmadı. Uçuş görevlilerine küfür ve hakaretler yağdıran şahıs, "Uçağı ben mi kullanacağım. Neden alkollü uçağa alınmıyorum." dedi.
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Alkollü şahsın küfürlerinden rahatsız olan bir yolcu, "Burada bir sürü aile var küfür ediyorsun." diyerek şahsa saldırdı.
İşte o görüntüler; 🎥 👇
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based
Kuralları tam bilmiyorum ama uçağa girme hakkı olması gerekmez mi uçakta alkol var zaten belli bir oran arsa bilemiyorum tabii